Мед считается одним из самых популярных натуральных продуктов для поддержания здоровья. Однако липовый и гречишный мед заметно отличаются по составу, вкусу и полезным свойствам. Одни сорта лучше помогают при кашле и боли в горле, другие могут способствовать расслаблению и более спокойному сну.

Мед — это не просто сладкое лакомство. Его свойства зависят от растения, с которого пчелы собирали нектар. Именно поэтому липовый и гречишный мед действуют на организм по-разному.

Откуда берется разница

Пчелы собирают нектар с определенных растений, а вместе с ним в мед попадают флавоноиды, полифенолы, органические кислоты и эфирные масла. У липы и гречихи этот набор веществ существенно отличается.

Исследования показывают, что гречишный мед содержит значительно больше антиоксидантов и полифенолов, чем многие другие сорта. По этим показателям он даже приближается к знаменитому новозеландскому меду манука. Липовый мед уступает ему по антиоксидантной активности, но обладает своими уникальными особенностями.

Гречишный мед — помощник для горла

Темный цвет гречишного меда связан с высокой концентрацией полифенолов и флавоноидов. Эти вещества помогают снижать воспаление и защищают клетки от окислительного стресса.

Именно поэтому гречишный мед чаще всего фигурирует в исследованиях, посвященных лечению кашля и раздражения верхних дыхательных путей. Благодаря высокой вязкости и богатому составу он обволакивает слизистую и помогает уменьшить воспаление.

Кстати, чем темнее мед, тем обычно выше в нем содержание антиоксидантов.

Липовый мед — для расслабления

Липовый мед отличается светлым оттенком и характерным ароматом цветков липы. В нем содержатся флавоноиды, которые изучаются в связи с их возможным успокаивающим действием.

Некоторые исследования на животных показали, что вещества, содержащиеся в цветках липы, способны влиять на механизмы, отвечающие за расслабление и снижение тревожности. Поэтому липовый мед традиционно рекомендуют добавлять в теплый чай вечером.

Однако крупных исследований на людях, подтверждающих прямое влияние липового меда на качество сна, пока недостаточно.

Что говорит наука о меде при кашле

Здесь доказательная база значительно сильнее. Крупные обзоры исследований показали, что мед помогает уменьшить частоту и интенсивность ночного кашля, а также улучшает сон у людей с инфекциями верхних дыхательных путей.

Поэтому мед официально включен в некоторые международные рекомендации по облегчению симптомов острого кашля.

Для горла подойдет практически любой натуральный мед, однако гречишный считается одним из наиболее эффективных благодаря высокому содержанию противовоспалительных веществ.

Как выбрать качественный мед

Гречишный мед:

темно-коричневый или почти черный;

обладает насыщенным ароматом;

имеет легкую горчинку в послевкусии.

Липовый мед:

светло-желтый или янтарный;

отличается выраженным ароматом липового цвета;

имеет мягкий вкус и легкий мятный оттенок.

Важно помнить, что при нагревании выше 40 градусов мед теряет часть полезных веществ. Поэтому добавлять его в кипяток не рекомендуется.

Как употреблять

При боли в горле и кашле — 1 столовая ложка гречишного или другого натурального меда перед сном либо в теплой воде.

Для расслабления вечером — чайная ложка липового меда в теплом травяном чае за 30–40 минут до сна.

При этом не стоит забывать: мед остается источником сахаров. Даже самый полезный сорт лучше употреблять умеренно — не более 1–2 столовых ложек в день.

Гречишный мед выигрывает по содержанию антиоксидантов и лучше подходит при кашле и раздражении горла. Липовый мед ценят за мягкий вкус и потенциальный успокаивающий эффект. Выбирая между ними, стоит ориентироваться не только на вкус, но и на то, какую пользу вы хотите получить от этого продукта.