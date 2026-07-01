Одни советовали больше спать, другие — петь, третьи — не вмешиваться в чужие дела. Мы собрали самые необычные советы людей, которым удалось прожить более 100 лет и войти в историю как одни из самых известных долгожителей планеты.

Чтобы узнать секрет долголетия, логично спросить о нём тех, кто прожил больше века. Конечно, рекомендации героев этой статьи нельзя считать научными методиками или медицинскими советами. Однако сами долгожители были уверены, что именно эти привычки помогли им сохранить здоровье, активность и интерес к жизни на протяжении многих десятилетий.

Так что же они считали своим главным секретом?

1. Не лезьте не в своё дело

В 2011 году жительница США Бесс Купер была признана старейшим человеком на Земле и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Она сохраняла этот титул до своей смерти в 2012 году в возрасте 116 лет.

На вопрос о секрете долголетия Бесс отвечала просто: «Я занимаюсь своими делами и не ем вредную пищу».

Возможно, секрет действительно кроется в спокойствии, отсутствии лишних переживаний и разумном отношении к питанию.

2. Суши и хороший сон

Японка Мисао Окава прожила 116 лет и долгое время считалась старейшим человеком планеты. Она родилась в Осаке в 1898 году.

Своим главным секретом Мисао называла суши и полноценный сон.

«Ешьте и спите, тогда будете жить долго. Нужно научиться расслабляться», — говорила она.

Пожалуй, трудно поспорить с тем, что качественный сон остается одной из самых полезных привычек для здоровья в любом возрасте.

3. Никогда не скучайте

Француженка Жанна Кальман прожила 122 года и до сих пор считается самым долгоживущим человеком в истории.

Она родилась еще до строительства Эйфелевой башни и сохранила чувство юмора до последних лет жизни.

«Я мечтаю, думаю и продолжаю идти вперёд. Я никогда не скучаю», — говорила Кальман.

Среди её секретов были активность, любознательность, смех и умение сохранять интерес к жизни независимо от возраста.

4. Много работать и иногда позволять себе бокал вина

Мари-Луиза Милль прожила 117 лет. Она считала, что долголетием обязана трудолюбию.

Кроме того, женщина отказалась от курения в 90 лет и время от времени позволяла себе бокал хорошего вина.

Возможно, секрет был не столько в самом вине, сколько в умении получать удовольствие от жизни и сохранять активность.

5. Будьте добры к людям и оставайтесь активными

Жералин Тэлли вошла в число самых известных долгожителей США и прожила более 115 лет.

Даже в преклонном возрасте она продолжала шить, делать одеяла и заниматься любимыми делами.

Главным жизненным правилом Жералин была простая истина: «Поступайте с другими так, как хотите, чтобы поступали с вами».

По её мнению, доброта и уважение к окружающим помогают прожить долгую и счастливую жизнь.

6. Два яйца в день

Итальянка Эмма Морано прожила 117 лет и стала последним жителем Европы, родившимся в XIX веке.

С юности она придерживалась необычной диеты: каждый день съедала по одному сырому и одному приготовленному яйцу.

Эту систему питания ей когда-то порекомендовал врач, и женщина следовала ей почти всю жизнь.

7. Не спешите выходить замуж

Шотландка Джесси Галан прожила 109 лет и прославилась весьма необычным советом.

Она утверждала, что одним из секретов её долголетия стало отсутствие брака.

Кроме того, Джесси любила простую овсяную кашу, много двигалась и старалась вести спокойный образ жизни.

8. Больше пойте и сохраняйте позитивный настрой

Кристиан Мортенсен прожил 115 лет и стал одним из самых известных мужчин-долгожителей.

На вопрос о секрете долголетия он отвечал: «Хорошие друзья, позитивный настрой, много воды и много пения».

По его словам, оптимизм способен продлить жизнь не хуже любых лекарств.

9. Любимая еда тоже имеет значение

Эмилиано Меркадо дель Торо из Пуэрто-Рико прожил 115 лет и считал своим секретом традиционное блюдо фунче — кукурузную кашу с молоком и рыбой.

Возможно, дело было не столько в самом блюде, сколько в простом и привычном рационе без излишеств.

10. Наслаждайтесь жизнью

Американец Джон МакМоран прожил 113 лет и не слишком заботился о диетах.

Он любил сигары, пиво и сытную еду, однако близкие вспоминали его как человека с прекрасным характером, жизнелюбием и неиссякаемым оптимизмом.

Вероятно, именно умение радоваться каждому дню оказалось его главным секретом.

Истории долгожителей показывают, что универсального рецепта долголетия не существует. Одни делают ставку на правильное питание, другие — на сон, активность, чувство юмора или доброжелательное отношение к людям. Но почти всех объединяет одно: они сохраняли интерес к жизни, оставались деятельными и старались не зацикливаться на негативе. Возможно, именно это и есть самый важный секрет долгой жизни.