Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Какая смородина полезнее для здоровья — красная или черная? Ответ может удивить 0 390

Люблю!
Дата публикации: 01.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Смородина

Черная смородина считается рекордсменом по содержанию витамина C, а красную ценят за клетчатку, минералы и благоприятное влияние на пищеварение. Специалисты объясняют, чем отличаются эти ягоды, кому они особенно полезны и в каких случаях их стоит употреблять с осторожностью.

Смородина — одна из самых популярных ягод, которую выращивают на дачных участках. Ее любят не только за насыщенный вкус, но и за богатый витаминный состав. Однако вопрос о том, какая смородина полезнее — красная или черная, остается предметом споров.

На самом деле однозначного ответа нет. Оба вида ягод обладают ценными свойствами, но отличаются составом и действием на организм.

Чем полезна красная смородина

Красная смородина богата витаминами A, C, E, витаминами группы B, а также калием, кальцием, магнием, железом, фосфором и пищевыми волокнами.

Регулярное употребление этих ягод может способствовать:

  • поддержанию здоровья костей и зрения;

  • нормальной работе сердца и сосудов;

  • улучшению функций печени и желчного пузыря;

  • мягкому очищению кишечника благодаря клетчатке;

  • выведению лишней жидкости из организма;

  • поддержанию здоровья кожи, волос и ногтей.

Красную смородину нередко рекомендуют включать в рацион после интенсивных физических нагрузок. Кроме того, она относится к низкокалорийным продуктам — около 39 килокалорий на 100 граммов.

Чем полезна черная смородина

Главное преимущество черной смородины — исключительно высокое содержание витамина C. По этому показателю она считается одной из самых богатых ягод.

Кроме витаминов, в ней содержатся эфирные масла, органические кислоты, пектины, железо, калий и другие биологически активные вещества.

Черная смородина может быть полезна благодаря следующим свойствам:

  • помогает поддерживать иммунную систему;

  • обладает выраженным антиоксидантным действием;

  • способствует нормальной работе сердца и сосудов;

  • поддерживает здоровье суставов;

  • благоприятно влияет на состояние кожи;

  • помогает организму быстрее восстанавливаться после заболеваний.

Калорийность черной смородины также невысока — около 44 килокалорий на 100 граммов.

Когда ягоды лучше употреблять с осторожностью

Несмотря на многочисленные полезные свойства, смородина подходит не всем.

Красную смородину рекомендуется ограничить при:

  • заболеваниях желудка и кишечника в стадии обострения;

  • сниженной свертываемости крови;

  • некоторых заболеваниях печени;

  • беременности — употреблять желательно после консультации с врачом.

Черную смородину также советуют употреблять осторожно людям:

  • с нарушениями свертываемости крови;

  • при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта;

  • при некоторых заболеваниях печени, включая отдельные формы гепатита.

Какая смородина полезнее

Специалисты считают, что определить однозначного победителя невозможно.

Если главная цель — получить больше витамина C и поддержать иммунитет, преимущество остается за черной смородиной.

Если же важнее увеличить потребление клетчатки, поддержать пищеварение и здоровье сердечно-сосудистой системы, хорошим выбором станет красная смородина.

Поэтому наиболее разумный вариант — включать в рацион оба вида ягод, если нет противопоказаний.

Как сохранить максимум пользы

Наиболее полезной считается свежая смородина. Однако ягоды хорошо переносят заморозку и при правильном хранении сохраняют значительную часть витаминов и антиоксидантов.

Из смородины также готовят морсы, компоты, варенье, джемы, кисели и различные десерты.

Не менее ценными считаются листья смородины. Их используют для приготовления ароматного чая, домашних настоев и при консервировании овощей. Больше всего полезных веществ содержится в молодых листьях, собранных во время цветения кустарника.

Красная и черная смородина обладают разным, но одинаково ценным составом. Черная лидирует по содержанию витамина C и антиоксидантов, а красная отличается высоким содержанием клетчатки и минералов. Если нет медицинских противопоказаний, лучше не выбирать между ними, а регулярно включать в рацион обе ягоды — так организм получит максимальную пользу и более широкий спектр питательных веществ.

×
Читайте нас также:
#питание #витамины #иммунитет #клетчатка #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Красивые волосы начинаются не с полки в ванной комнате, а с содержимого тарелки.
Изображение к статье: Мед
Изображение к статье: 7 вещей, которые можно узнать о мужчине по беспорядку в его доме
Изображение к статье: У каждого человека есть свои слабости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: пассажиры в аэропорту
В мире
Изображение к статье: КПП Пыталово
В мире
Изображение к статье: причал на озере
Наша Латвия
Изображение к статье: паспорт Латвии
В мире
Изображение к статье: казахский блогер Иконка видео
Наша Латвия
4
Изображение к статье: Ермолаев
В мире
Изображение к статье: пассажиры в аэропорту
В мире
Изображение к статье: КПП Пыталово
В мире
Изображение к статье: причал на озере
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео