Черная смородина считается рекордсменом по содержанию витамина C, а красную ценят за клетчатку, минералы и благоприятное влияние на пищеварение. Специалисты объясняют, чем отличаются эти ягоды, кому они особенно полезны и в каких случаях их стоит употреблять с осторожностью.

Смородина — одна из самых популярных ягод, которую выращивают на дачных участках. Ее любят не только за насыщенный вкус, но и за богатый витаминный состав. Однако вопрос о том, какая смородина полезнее — красная или черная, остается предметом споров.

На самом деле однозначного ответа нет. Оба вида ягод обладают ценными свойствами, но отличаются составом и действием на организм.

Чем полезна красная смородина

Красная смородина богата витаминами A, C, E, витаминами группы B, а также калием, кальцием, магнием, железом, фосфором и пищевыми волокнами.

Регулярное употребление этих ягод может способствовать:

поддержанию здоровья костей и зрения;

нормальной работе сердца и сосудов;

улучшению функций печени и желчного пузыря;

мягкому очищению кишечника благодаря клетчатке;

выведению лишней жидкости из организма;

поддержанию здоровья кожи, волос и ногтей.

Красную смородину нередко рекомендуют включать в рацион после интенсивных физических нагрузок. Кроме того, она относится к низкокалорийным продуктам — около 39 килокалорий на 100 граммов.

Чем полезна черная смородина

Главное преимущество черной смородины — исключительно высокое содержание витамина C. По этому показателю она считается одной из самых богатых ягод.

Кроме витаминов, в ней содержатся эфирные масла, органические кислоты, пектины, железо, калий и другие биологически активные вещества.

Черная смородина может быть полезна благодаря следующим свойствам:

помогает поддерживать иммунную систему;

обладает выраженным антиоксидантным действием;

способствует нормальной работе сердца и сосудов;

поддерживает здоровье суставов;

благоприятно влияет на состояние кожи;

помогает организму быстрее восстанавливаться после заболеваний.

Калорийность черной смородины также невысока — около 44 килокалорий на 100 граммов.

Когда ягоды лучше употреблять с осторожностью

Несмотря на многочисленные полезные свойства, смородина подходит не всем.

Красную смородину рекомендуется ограничить при:

заболеваниях желудка и кишечника в стадии обострения;

сниженной свертываемости крови;

некоторых заболеваниях печени;

беременности — употреблять желательно после консультации с врачом.

Черную смородину также советуют употреблять осторожно людям:

с нарушениями свертываемости крови;

при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта;

при некоторых заболеваниях печени, включая отдельные формы гепатита.

Какая смородина полезнее

Специалисты считают, что определить однозначного победителя невозможно.

Если главная цель — получить больше витамина C и поддержать иммунитет, преимущество остается за черной смородиной.

Если же важнее увеличить потребление клетчатки, поддержать пищеварение и здоровье сердечно-сосудистой системы, хорошим выбором станет красная смородина.

Поэтому наиболее разумный вариант — включать в рацион оба вида ягод, если нет противопоказаний.

Как сохранить максимум пользы

Наиболее полезной считается свежая смородина. Однако ягоды хорошо переносят заморозку и при правильном хранении сохраняют значительную часть витаминов и антиоксидантов.

Из смородины также готовят морсы, компоты, варенье, джемы, кисели и различные десерты.

Не менее ценными считаются листья смородины. Их используют для приготовления ароматного чая, домашних настоев и при консервировании овощей. Больше всего полезных веществ содержится в молодых листьях, собранных во время цветения кустарника.

Красная и черная смородина обладают разным, но одинаково ценным составом. Черная лидирует по содержанию витамина C и антиоксидантов, а красная отличается высоким содержанием клетчатки и минералов. Если нет медицинских противопоказаний, лучше не выбирать между ними, а регулярно включать в рацион обе ягоды — так организм получит максимальную пользу и более широкий спектр питательных веществ.