Черная смородина считается рекордсменом по содержанию витамина C, а красную ценят за клетчатку, минералы и благоприятное влияние на пищеварение. Специалисты объясняют, чем отличаются эти ягоды, кому они особенно полезны и в каких случаях их стоит употреблять с осторожностью.
Смородина — одна из самых популярных ягод, которую выращивают на дачных участках. Ее любят не только за насыщенный вкус, но и за богатый витаминный состав. Однако вопрос о том, какая смородина полезнее — красная или черная, остается предметом споров.
На самом деле однозначного ответа нет. Оба вида ягод обладают ценными свойствами, но отличаются составом и действием на организм.
Чем полезна красная смородина
Красная смородина богата витаминами A, C, E, витаминами группы B, а также калием, кальцием, магнием, железом, фосфором и пищевыми волокнами.
Регулярное употребление этих ягод может способствовать:
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поддержанию здоровья костей и зрения;
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нормальной работе сердца и сосудов;
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улучшению функций печени и желчного пузыря;
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мягкому очищению кишечника благодаря клетчатке;
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выведению лишней жидкости из организма;
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поддержанию здоровья кожи, волос и ногтей.
Красную смородину нередко рекомендуют включать в рацион после интенсивных физических нагрузок. Кроме того, она относится к низкокалорийным продуктам — около 39 килокалорий на 100 граммов.
Чем полезна черная смородина
Главное преимущество черной смородины — исключительно высокое содержание витамина C. По этому показателю она считается одной из самых богатых ягод.
Кроме витаминов, в ней содержатся эфирные масла, органические кислоты, пектины, железо, калий и другие биологически активные вещества.
Черная смородина может быть полезна благодаря следующим свойствам:
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помогает поддерживать иммунную систему;
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обладает выраженным антиоксидантным действием;
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способствует нормальной работе сердца и сосудов;
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поддерживает здоровье суставов;
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благоприятно влияет на состояние кожи;
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помогает организму быстрее восстанавливаться после заболеваний.
Калорийность черной смородины также невысока — около 44 килокалорий на 100 граммов.
Когда ягоды лучше употреблять с осторожностью
Несмотря на многочисленные полезные свойства, смородина подходит не всем.
Красную смородину рекомендуется ограничить при:
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заболеваниях желудка и кишечника в стадии обострения;
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сниженной свертываемости крови;
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некоторых заболеваниях печени;
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беременности — употреблять желательно после консультации с врачом.
Черную смородину также советуют употреблять осторожно людям:
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с нарушениями свертываемости крови;
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при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта;
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при некоторых заболеваниях печени, включая отдельные формы гепатита.
Какая смородина полезнее
Специалисты считают, что определить однозначного победителя невозможно.
Если главная цель — получить больше витамина C и поддержать иммунитет, преимущество остается за черной смородиной.
Если же важнее увеличить потребление клетчатки, поддержать пищеварение и здоровье сердечно-сосудистой системы, хорошим выбором станет красная смородина.
Поэтому наиболее разумный вариант — включать в рацион оба вида ягод, если нет противопоказаний.
Как сохранить максимум пользы
Наиболее полезной считается свежая смородина. Однако ягоды хорошо переносят заморозку и при правильном хранении сохраняют значительную часть витаминов и антиоксидантов.
Из смородины также готовят морсы, компоты, варенье, джемы, кисели и различные десерты.
Не менее ценными считаются листья смородины. Их используют для приготовления ароматного чая, домашних настоев и при консервировании овощей. Больше всего полезных веществ содержится в молодых листьях, собранных во время цветения кустарника.
Красная и черная смородина обладают разным, но одинаково ценным составом. Черная лидирует по содержанию витамина C и антиоксидантов, а красная отличается высоким содержанием клетчатки и минералов. Если нет медицинских противопоказаний, лучше не выбирать между ними, а регулярно включать в рацион обе ягоды — так организм получит максимальную пользу и более широкий спектр питательных веществ.
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