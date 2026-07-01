Писатель и блогер, мама шестерых детей Молли Дефранк, знает, как сложно ограничить время, которое ребенок проводит с гаджетами. Попробуйте лишить ребенка любимого устройства — истерики и нытье не избежать. Кроме того, нужно чем-то занять его внимание, а иногда хочется просто побыть в тишине, пока малыш смотрит мультики.

Но Молли нашла решение. Однажды в субботу утром она опубликовала трогательную фотографию, где все ее дети вместо гаджетов читают книги. Выглядит неправдоподобно.

Это не постановочное фото. Несколько месяцев назад мы с мужем запретили детям пользоваться гаджетами. Почему? Потому что мои драгоценные детки вели себя как демогоргоны (персонаж из сериала «Очень странные дела». — Прим. ред.), а мама так не играет. Сначала мы пытались ограничивать детей часом экранного времени, но этого было достаточно, чтобы подавить их творческий потенциал и спровоцировать драки и нытье. Нам это не нравилось, поэтому мы буквально «выдернули вилку из розетки». Поначалу дети протестовали, но мы неуклонно настаивали на своем. Не могу поверить, что все оказалось так просто. Серьезно, такое чувство, что я вернула своих детей обратно. Я наблюдала, как мои дети переходят от экранной зависимости к совместной игре. Они даже создали свою «школу». Конечно, технологии могут быть полезными при правильном использовании. Но мне стало ясно, что нашей семье необходим технологический детокс. Через несколько суббот после «отключения» мои дети увидели, как мы с мужем читаем в постели. Они сразу схватили свои книги и присоединились к нам. В ресторан теперь они приносят не айпэды, а книги. За семь месяцев у моей дочери заметно вырос уровень чтения.

В интервью Bored Panda Дефран подчеркнула, что сейчас очень легко занять ребенка, дав ему гаджет или включив мультик.

Трудно винить родителей, когда технологии стали доступны и просты. Но в какой-то момент вы должны остановиться и спросить себя: а точно ли это наилучший вариант для моей семьи?

По мнению женщины, борьба с экранной зависимостью оказалась не такой уж сложной:

Мы сказали детям за ужином, что развлечения с помощью гаджетов больше не место в нашем доме. После того как слезы и скрежет зубов утихли, все стало хорошо. То, что началось как тридцатидневный технический детокс, стало перестройкой нашего образа жизни. Отказ от экранов был поразительно легким и устойчивым. Моя девятилетняя дочь несколько раз сказала, что очень рада этому отказу.

По словам Молли, дети научились играть вместе и даже в поездки берут с собой не планшеты, а книги.

Такой детокс пошел на пользу и маме.

Я начала лучше понимать таланты и интересы своих детей. У них появилось гораздо больше свободного времени, и они развивают свои навыки и креативность. Моя дочь стала быстрее читать и начала писать рассказы. Мой сын стал рисовать, а однажды мы даже организовали семейный художественный вечер, где он был ведущим и инструктором. Детям полезно иногда скучать, чтобы проявить инициативу и творить.

Несмотря на радикальность метода, в сети он не вызвал осуждений. Пользователи делились похожими историями.

Недавно мы сделали так же, как и вы. Ограничение экранного времени у нас было и раньше, но мы пошли дальше. Это феноменальный опыт, и мы вряд ли вернемся назад.

Мои дети выросли до появления этой зависимости. В нашем доме не было телевизора, и соседские дети всегда отмечали, что у нас веселее. Все это потому, что наши дети были творческими личностями. Отсутствие экранов очень помогло им в этом.

Когда мы переехали в новый дом, то в течение четырех недель у нас не было доступа к телевизору или компьютерам. Но моих детей это не огорчило. Они много времени проводили на улице, играли, читали и раскрашивали.

5 простых шагов по введению экранного детокса от Молли Дефранк

* Уберите экраны из жизни на 30 дней. Если у детей наступит «ломка», не вступайте в переговоры.

* Сходите в книжный магазин или библиотеку. Помогите ребенку найти его любимый жанр.

* Составьте список бесплатных заменителей экрана. Это могут быть рисование, активные игры или работа по дому.

* Наблюдайте за детьми. Отмечайте, что им нравится, и уделяйте больше внимания этим занятиям.

* Составьте план на будущее. Заранее решите, сколько экранного времени будет разрешено после месячного запрета.

После детокса Молли и ее муж решили разрешать детям всего час в неделю проводить перед компьютером или телевизором.

Они могут выбрать видеоигру или шоу, которое будут смотреть не больше 60 минут. Вот и все. В остальное время дети сосредоточены на множестве возможностей, которые предлагает жизнь. И никто не жалуется.