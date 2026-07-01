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Одежда, которую лучше не хранить в гардеробе: что советуют психологи и стилисты 0 102

Люблю!
Дата публикации: 01.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Одежда в шкафу.

ChatGPT

Гардероб — это не просто набор вещей. Одежда влияет на настроение, помогает чувствовать себя увереннее и даже может менять наше отношение к себе. Однако некоторые вещи действительно стоит время от времени пересматривать и без сожаления отправлять на заслуженный отдых. Не из-за мистики, а ради собственного комфорта и эмоционального благополучия.

Одежда с чужого плеча

Секонд-хенды и винтажные магазины давно стали частью современной моды, поэтому сама по себе одежда, которую кто-то носил раньше, не несёт никакой опасности. Однако если вещь вызывает у вас неприятные ощущения или ассоциируется с чужой жизнью, которую вы не готовы примерить на себя, лучше отказаться от покупки.

Главный критерий здесь — ваше внутреннее ощущение комфорта.

Обувь не по размеру

Пожалуй, самый вредный предмет гардероба. Слишком тесная или, наоборот, свободная обувь способна привести к мозолям, деформации стопы, болям в спине и суставах.

Перед покупкой важно обращать внимание не только на размер, но и на полноту, форму колодки и удобство при ходьбе. Красивые туфли не стоят проблем со здоровьем.

Вещи, связанные с тяжёлыми воспоминаниями

Иногда в шкафу годами висят платье с неудачного события, костюм с неприятной работы или шарф, напоминающий о болезненном расставании.

Психологи отмечают, что такие вещи могут постоянно возвращать человека к негативным переживаниям. Если предмет гардероба вызывает грусть, тревогу или раздражение, возможно, пришло время с ним попрощаться.

Одежда, которую вы храните «на всякий случай»

Многие годами держат вещи, которые давно не носят: слишком маленькие джинсы, морально устаревшие блузки или одежду, которая давно потеряла внешний вид.

Такие вещи занимают место и создают ощущение захламлённости. Гораздо полезнее оставить в гардеробе то, что действительно нравится и используется регулярно.

Слишком мрачный гардероб

Конечно, чёрный цвет остаётся классикой и никогда не выйдет из моды. Однако если весь гардероб состоит исключительно из серых, чёрных и тёмных оттенков, стоит добавить немного цвета.

Яркие акценты способны улучшать настроение, делать образ интереснее и придавать больше энергии даже в обычный день.

Главное правило

Выбирайте одежду, в которой чувствуете себя комфортно, уверенно и гармонично. Не важно, соответствует ли она последним трендам или досталась вам по наследству — главное, чтобы она приносила положительные эмоции. Ведь лучший гардероб — тот, который помогает вам нравиться себе и чувствовать себя счастливее каждый день.

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#мода #одежда #стиль #эмоции #комфорт #винтаж #гардероб #здоровье #психология
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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