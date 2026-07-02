Оказывается, обычный поход в сауну может не только помочь расслабиться после тяжелого дня, но и активизировать защитные силы организма. Финские исследователи выяснили, что уже через полчаса пребывания в сауне в крови заметно увеличивается количество иммунных клеток.

Любители сауны давно уверены в ее пользе для здоровья. Теперь у них появились и научные аргументы. Исследование, проведенное учеными из Финляндии, показало, что воздействие высокой температуры заставляет иммунную систему работать активнее и способствует мобилизации защитных ресурсов организма.

Что выяснили ученые

Специалисты изучили влияние сауны на организм 51 добровольца среднего возраста. Все участники имели хотя бы один фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний: повышенное давление, высокий уровень холестерина, ожирение, диабет, курение или неблагоприятную наследственность.

Во время эксперимента люди провели в сауне 30 минут при температуре около 73 градусов и влажности 10–20%. Через 15 минут участникам разрешили принять короткий прохладный душ, а до и после процедуры у них брали анализы крови.

Результаты оказались весьма любопытными.

Иммунные клетки выходят на «боевое дежурство»

После посещения сауны у всех добровольцев повысилось количество нейтрофилов и лимфоцитов — важнейших клеток иммунной системы. Также увеличилась концентрация некоторых сигнальных молекул, участвующих в иммунном ответе.

По словам исследователей, под воздействием тепла лейкоциты начинают активнее выходить из тканей в кровоток. Это позволяет им эффективнее патрулировать организм и быстрее реагировать на возможные угрозы.

Лейкоциты выполняют сразу несколько жизненно важных функций:

• распознают вирусы, бактерии и другие чужеродные агенты;

• уничтожают патогенные микроорганизмы;

• формируют иммунную память;

• очищают организм от поврежденных и погибших клеток.

Еще один приятный эффект

Во время процедуры средняя температура тела участников повысилась с 36,5 до 38,4 градуса. Такой эффект напоминает естественную реакцию организма на инфекцию, когда иммунная система начинает работать активнее.

Именно поэтому некоторые ученые называют сауну своеобразной «тренировкой для иммунитета». Организм получает безопасный стресс, который помогает мобилизовать защитные механизмы.

Интересные факты о сауне

• Финляндия считается мировой столицей саун. В стране с населением около 5,6 миллиона человек насчитывается более 3 миллионов саун.

• Согласно ряду исследований, регулярное посещение сауны может быть связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

• Во время одного посещения сауны человек может потерять до полулитра жидкости и более, поэтому важно восполнять водный баланс.

• Финны считают сауну не просто способом отдыха, а частью национальной культуры и здорового образа жизни.

Кому стоит отказаться от посещения сауны

Сауна полезна далеко не всем. Врачи рекомендуют отказаться от посещения сауны или предварительно проконсультироваться со специалистом при следующих состояниях:

Сердечно-сосудистые заболевания

Неконтролируемая артериальная гипертония.

Недавно перенесённый инфаркт или инсульт.

Тяжёлая сердечная недостаточность.

Выраженные нарушения сердечного ритма.

Стенокардия с частыми приступами.

Острые заболевания

Повышенная температура тела.

Простуда, грипп, COVID-19 в острой фазе.

Любые острые воспалительные процессы.

Обострение хронических заболеваний.

Некоторые заболевания лёгких

Тяжёлая бронхиальная астма.

Тяжёлая хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ).

Тяжёлые формы дыхательной недостаточности.

Онкологические заболевания

При активном онкологическом процессе возможность посещения сауны должен определять лечащий врач.

Беременность

Беременным женщинам, особенно в первом триместре и при осложнениях беременности, следует соблюдать осторожность. Вопрос лучше обсудить с гинекологом.

Заболевания кожи

Острые инфекции кожи.

Гнойничковые заболевания.

Некоторые формы экземы и дерматитов в стадии обострения.

Эпилепсия и неврологические заболевания

Высокие температуры могут спровоцировать ухудшение состояния.

Алкогольное опьянение

Посещение сауны после употребления алкоголя значительно повышает нагрузку на сердце и сосуды и может быть опасным.

Когда стоит быть особенно осторожным

Даже здоровым людям рекомендуется:

не находиться в сауне дольше 10–15 минут за один заход;

пить достаточно воды;

не посещать сауну при плохом самочувствии;

не нырять сразу в ледяную воду после очень длительного прогрева;

избегать перегрева в жаркую погоду.

Интересный факт

Финские кардиологи считают сауну безопасной для большинства людей с хорошо контролируемой гипертонией и стабильными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако при нестабильном состоянии или недавно перенесённых сердечных событиях от тепловых процедур рекомендуют отказаться до разрешения врача.

Срочно покинуть сауну следует при появлении головокружения, сильной слабости, боли в груди, нехватки воздуха, тошноты или потемнения в глазах.

Исследование финских ученых показало, что всего 30 минут в сауне способны активизировать иммунную систему и увеличить количество защитных клеток в крови. Конечно, сауна не заменяет здоровый образ жизни и медицинскую профилактику, однако может стать приятным и полезным дополнением к заботе о здоровье — если у человека нет противопоказаний к тепловым процедурам.