Многие считают, что медленная походка в зрелом возрасте связана исключительно с ослаблением мышц. Однако новое исследование показало: организм сознательно меняет стратегию движения, отдавая предпочтение устойчивости и безопасности даже ценой скорости и легкости ходьбы.

Возраст человека нередко выдают не только морщины или седина, но и походка. С годами шаг становится короче, скорость снижается, а длительные прогулки требуют больше усилий. Австралийские ученые из Университета Флиндерса выяснили, что за этими изменениями стоит не просто старение мышц, а сложный механизм адаптации организма.

Исследователи проанализировали особенности ходьбы 107 здоровых мужчин и женщин в возрасте от 26 до 86 лет и обнаружили интересную закономерность: с возрастом организм начинает отдавать приоритет устойчивости и равновесию.

Организм выбирает безопасность

По словам руководителя исследования доктора Коди Линдсея, мышцы вокруг голеностопного сустава у пожилых людей начинают работать иначе.

Во время ходьбы одновременно активируются мышцы, которые обычно выполняют противоположные функции. Благодаря этому сустав становится более жестким и устойчивым, что помогает человеку сохранять равновесие и снижает риск падений.

Однако у такой стратегии есть и обратная сторона.

«Организм делает выбор в пользу стабильности, жертвуя скоростью и энергоэффективностью движения»,** — объясняет доктор Линдсей.

В результате шаг становится менее энергичным, уменьшается сила отталкивания от поверхности, а сама ходьба требует больше усилий.

Почему появляется усталость

Исследование показало, что возрастные изменения в работе мышц постепенно делают прогулки более утомительными.

Человек начинает быстрее уставать, ему становится сложнее проходить большие расстояния, а после травм или падений организму требуется больше времени на восстановление.

Доцент Маартен Имминк отмечает, что снижение эффективности движений напрямую связано с изменениями координации между мышцами и суставами.

Что советуют специалисты

Эксперты считают, что для сохранения активной и уверенной походки недостаточно только силовых тренировок.

Гораздо важнее регулярно развивать баланс, координацию и контроль движений.

Особенно полезными считаются:

упражнения на равновесие;

ходьба по разным поверхностям;

занятия тай-чи;

укрепление мышц ног;

упражнения на координацию движений;

плавание и аквааэробика.

Комментарий врача

Врач-реабилитолог Ирина Смирнова отмечает:

«Возрастные изменения походки — естественный процесс, но скорость этих изменений во многом зависит от образа жизни. Люди, которые регулярно двигаются, тренируют равновесие и поддерживают мышечную силу, гораздо дольше сохраняют легкость и уверенность при ходьбе».

Интересный факт

Специалисты называют скорость ходьбы одним из самых информативных показателей здоровья после 60 лет. Некоторые исследования показывают, что она может отражать общее состояние организма не хуже ряда лабораторных анализов.

Изменение походки с возрастом — это не просто следствие ослабления мышц. Новое исследование показало, что организм сознательно перестраивает работу суставов и мышц, выбирая устойчивость и безопасность. Хорошая новость в том, что регулярная физическая активность, упражнения на баланс и координацию помогают дольше сохранять легкую, уверенную и энергичную походку.