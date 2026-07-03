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3 ошибки при покупке и хранении орехов, которые совершают почти все 0 127

Люблю!
Дата публикации: 03.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Орехи

Орехи считаются одним из самых полезных продуктов для сердца, сосудов и мозга. Однако даже самые качественные миндаль, грецкие орехи или фисташки могут быстро потерять вкус и полезные свойства, если хранить их неправильно. Эксперты объяснили, какие ошибки чаще всего совершают покупатели и как сохранить свежесть орехов максимально долго.

Орехи богаты полезными жирами, клетчаткой, витаминами и антиоксидантами. Но именно высокое содержание масел делает их довольно капризным продуктом. Свет, тепло и кислород способны ускорить процесс окисления, из-за чего орехи становятся горькими и теряют часть полезных свойств.

Ошибка №1. Покупать орехи на развес без необходимости

Открытые контейнеры в магазинах выглядят привлекательно, но специалисты рекомендуют относиться к таким покупкам осторожно.

Невозможно точно узнать, как долго продукт находится на витрине и как часто обновляются запасы. Кроме того, орехи постоянно контактируют с воздухом, что ускоряет их окисление.

Еще один фактор — гигиена. В открытые контейнеры нередко попадает пыль и другие загрязнения.

Что лучше: выбирать орехи в герметичной заводской упаковке с указанием даты фасовки.

Ошибка №2. Хранить орехи в кухонном шкафу

Многие уверены, что орехам достаточно сухого и темного места. На самом деле специалисты рекомендуют хранить их в холодильнике или даже морозильной камере.

Причина проста: содержащиеся в орехах полезные ненасыщенные жиры чувствительны к теплу и свету. Чем выше температура хранения, тем быстрее продукт теряет свежесть.

Как правильно хранить:

  • в герметичной стеклянной или пластиковой емкости;

  • в холодильнике — до нескольких месяцев;

  • в морозильной камере — до года и более;

  • вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.

Ошибка №3. Полностью доверять сроку годности

Даже если срок годности еще не истек, это не гарантирует идеальное качество продукта.

Многое зависит от условий транспортировки и хранения. Поэтому перед употреблением орехи стоит оценить по внешнему виду и запаху.

Если появился резкий, горьковатый или напоминающий краску запах, продукт лучше выбросить.

Комментарий диетолога

Диетолог Анна Морозова отмечает:

«Орехи относятся к продуктам с высокой пищевой ценностью, но именно полезные жиры делают их чувствительными к неправильному хранению. Если орехи прогоркли, они не только теряют вкус, но и часть своих полезных свойств. Поэтому лучше покупать небольшие порции и хранить их в прохладе».

Интересный факт

Исследования показывают, что регулярное употребление небольшой горсти орехов (около 25–30 граммов в день) связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и помогает поддерживать нормальный уровень холестерина.

Орехи по праву считаются одним из самых полезных перекусов, однако их качество напрямую зависит от условий хранения. Покупайте продукт в герметичной упаковке, держите его в холодильнике и не ориентируйтесь только на срок годности. Простые правила помогут сохранить вкус, свежесть и максимум полезных веществ.

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#здоровое питание #хранение продуктов #орехи #полезные продукты
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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