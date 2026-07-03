Артериальное давление может повышаться даже у совершенно здорового человека — из-за волнения, физической нагрузки или резкой смены положения тела. Однако, как отмечает академик Лео Бокерия, такие изменения должны быть кратковременными. Если давление долго не возвращается к нормальным значениям, это повод обратиться к врачу.

С кратковременными скачками артериального давления хотя бы раз в жизни сталкивался практически каждый человек. Подобные изменения не всегда свидетельствуют о заболевании, однако важно понимать, где проходит граница между нормальной реакцией организма и возможной патологией.

По словам академика Лео Бокерии, артериальное давление способно меняться даже в течение нескольких минут.

Причиной могут стать сильные эмоции, стресс, радость, резкий подъем с места, быстрая ходьба или любая другая физическая активность.

Однако у здорового человека такие изменения должны быть непродолжительными.

«Артериальное давление меняется порой даже в течение нескольких минут. Причиной может быть что угодно: волнение, радость или то, что вы резко встали, допустим, ускорили шаг», — отметил Бокерия.

Каким должно быть нормальное давление

Как объяснил специалист, спустя несколько минут после нагрузки или эмоционального всплеска показатели должны вернуться к привычному уровню.

Принято считать, что эталонным считается давление 120 на 80 мм рт. ст., однако это не единственный вариант нормы.

По словам Бокерии, нормальными также могут быть показатели 110/70 или 110/60 мм рт. ст., если человек чувствует себя хорошо.

При этом верхнее (систолическое) давление, по словам академика, не должно превышать 140 мм рт. ст., а нижнее (диастолическое) — 80 мм рт. ст.

Почему нельзя делать выводы по одному измерению

Ранее врач общей практики Елена Павлова напомнила, что показатели 140/90 мм рт. ст. уже соответствуют первой степени артериальной гипертензии.

Однако ставить диагноз только по одному измерению нельзя.

Чтобы получить объективную картину, специалист рекомендует измерять давление утром и вечером на протяжении 7–10 дней.

Делать это следует сидя, после не менее чем пяти минут отдыха, фиксируя все полученные значения.

После двух недель наблюдений врач сможет оценить средние показатели и определить, действительно ли речь идет о гипертонии.

Если среднесуточное давление остается ниже 130/80 мм рт. ст., а повышение наблюдается только, например, во время визита к врачу, это может быть проявлением так называемой «гипертонии белого халата», а не хронического заболевания.

Кратковременные скачки артериального давления сами по себе не считаются опасными и могут возникать даже у здоровых людей. Главное, чтобы показатели быстро возвращались к привычному уровню. Если же давление остается повышенным длительное время или такие эпизоды повторяются регулярно, не стоит заниматься самолечением — лучше обратиться к врачу и пройти обследование.