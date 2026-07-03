Многие считают, что белые точки или полоски на ногтях появляются из-за нехватки кальция. Однако специалисты говорят, что это один из самых распространенных мифов. В большинстве случаев причина оказывается совсем другой, а прием кальция проблему не решает.

Наверняка многие хотя бы раз замечали на ногтях небольшие белые точки или полоски. Одни сразу начинают принимать кальций, другие вспоминают совет «есть больше творога». Однако современная медицина утверждает: связь между белыми пятнами на ногтях и дефицитом кальция практически отсутствует.

Специалисты объясняют, что подобные изменения чаще всего имеют совсем другое происхождение.

Почему появляются белые пятна

В медицине это состояние называется лейконихией. Несмотря на сложное название, чаще всего речь идет о небольшом нарушении формирования ногтевой пластины.

Во время роста ногтя на отдельном участке меняется процесс образования кератина — белка, из которого состоит ноготь. В результате вместо прозрачной ткани появляется белое пятно или полоска.

Лейконихия может проявляться по-разному:

небольшими белыми точками;

поперечными или продольными полосками;

частичным побелением ногтя;

полным изменением цвета ногтевой пластины (это встречается значительно реже).

Правда ли, что виноват кальций?

Специалисты отвечают однозначно: нет.

Хотя кальций жизненно необходим для здоровья костей, зубов, мышц и нервной системы, на цвет ногтевой пластины он практически не влияет.

Основу ногтя составляет кератин — прочный белок. На его формирование в большей степени влияют достаточное количество белка в рационе, а также такие микроэлементы, как цинк, сера и кремний.

Настоящий дефицит кальция обычно проявляется иначе. Для него характерны мышечные судороги, онемение пальцев, повышенная ломкость костей и нарушения работы мышц. Ногти действительно могут становиться более хрупкими, однако белые точки к типичным признакам недостатка кальция не относятся.

Самая частая причина — микротравмы

По словам специалистов, большинство белых пятен появляется после небольших повреждений зоны роста ногтя.

Достаточно случайно ударить палец, неудачно сделать маникюр или слегка прищемить ноготь. Нередко человек даже не помнит такой эпизод, а белое пятно становится заметным лишь через несколько недель, когда ноготь начинает отрастать.

Когда причиной может быть дефицит питательных веществ

В отличие от кальция, недостаток цинка действительно способен нарушать образование кератина. В этом случае белые точки или полоски могут появляться сразу на нескольких ногтях.

При дефиците железа изменения ногтей обычно сопровождаются и другими симптомами:

постоянной усталостью;

бледностью кожи;

ломкостью волос;

общей слабостью.

Иногда изменения ногтей могут быть связаны и с недостаточным потреблением белка. Поскольку ногтевая пластина почти полностью состоит из кератина, при дефиците белковой пищи ногти становятся тонкими, начинают расслаиваться, а иногда покрываются белыми полосками.

Какие еще причины возможны

В некоторых случаях лейконихия может сопровождать и другие заболевания.

Белые изменения ногтей иногда встречаются при грибковой инфекции, однако тогда обычно появляются и другие признаки — пожелтение ногтя, его утолщение и крошение.

Подобные изменения также могут наблюдаться при псориазе ногтей, во время приема некоторых лекарственных препаратов (например, отдельных средств для химиотерапии) и, значительно реже, при хроническом воздействии тяжелых металлов.

При этом иногда белые пятна появляются у совершенно здоровых людей без каких-либо серьезных нарушений.

Когда необходимо обратиться к врачу

В большинстве случаев небольшие белые точки постепенно исчезают сами по мере отрастания ногтя и не требуют лечения.

Однако консультация специалиста необходима, если:

пятна не смещаются по мере роста ногтя или становятся больше;

белые изменения появились сразу на всех ногтях;

одновременно изменилась форма или толщина ногтей;

появились боль, пожелтение, расслоение или утолщение ногтевой пластины;

изменения сопровождаются выраженной слабостью, похудением или другими симптомами.

У детей единичные белые точки также чаще всего возникают после небольших травм. Но если их становится много и одновременно наблюдаются плохой аппетит, бледность кожи или задержка роста, врач может назначить дополнительные обследования.

Нужно ли сдавать анализы

Если белое пятно появилось после очевидной травмы и постепенно смещается к краю ногтя, никаких анализов обычно не требуется.

Если же подобных изменений становится много или они сопровождаются другими симптомами, врач может рекомендовать проверить уровень железа, ферритина, цинка, витаминов группы B, а при необходимости — показатели обмена кальция и витамина D.

При этом сами по себе белые пятна не считаются признаком нехватки кальция.

Белые точки на ногтях в большинстве случаев не представляют опасности и чаще всего появляются после незаметных микротравм. Значительно реже причиной становятся дефицит цинка, железа или белка, грибковые заболевания либо другие нарушения. Поэтому не стоит самостоятельно начинать прием препаратов кальция — гораздо важнее оценить общее состояние здоровья и обратиться к врачу, если изменения становятся множественными, сохраняются длительное время или сопровождаются другими тревожными симптомами.