Наверняка у каждого есть знакомая, которая спокойно ест пирожные, пасту и шоколад, но при этом остается стройной. Со стороны кажется, что ей просто повезло с генетикой. Однако специалисты уверены: дело не только в наследственности, но и в особенностях образа жизни и пищевого поведения.

Почему некоторые люди не набирают вес

По словам специалистов, на массу тела влияют сразу несколько факторов. Важную роль играют генетика, гормональный фон, уровень физической активности, качество сна и питание.

У людей с астеническим типом телосложения обмен веществ действительно может быть более быстрым. Но даже в этом случае привычки питания остаются важным фактором сохранения стройности.

«Генетика определяет стартовые возможности организма, но ежедневные привычки зачастую оказывают не меньшее влияние на вес, чем наследственность», — объясняет врач-эндокринолог Ольга Павлова.

Секрет оказался в порядке приема пищи

Интересный эксперимент показал, что значение имеет не только то, что мы едим, но и в какой последовательности.

В исследовании приняли участие мужчины и женщины в возрасте от 30 до 65 лет с лишним весом и преддиабетом. Участникам предлагали одинаковый набор продуктов: овощи, мясо, картофель, хлеб и масло. Однако одной группе сначала давали овощи и белок, а углеводы оставляли на конец приема пищи. У другой группы порядок был обратным.

Результаты показали, что у людей, начинавших еду с углеводов, уровень сахара в крови повышался значительно сильнее.

«После резкого скачка глюкозы неизбежно следует ее быстрое снижение. Именно в этот момент возникает желание снова что-нибудь съесть, особенно сладкое», — отмечает клинический психолог Денис Долгов.

Как правильно выстраивать прием пищи

Специалисты рекомендуют придерживаться простой схемы:

сначала съесть овощи и зелень;

затем белковые продукты — мясо, рыбу, птицу, яйца;

и только после этого переходить к углеводам — картофелю, рису, макаронам, хлебу или крупам.

Такой подход помогает дольше сохранять чувство сытости и избегать резких колебаний сахара в крови.

Еще одна причина переедания — скука

Психологи обращают внимание на любопытную закономерность: многие женщины переедают не из-за грусти или стресса, а из-за банальной скуки.

Когда человеку не хватает эмоций, интересных занятий или общения, еда становится быстрым способом получить удовольствие и заполнить внутреннюю пустоту.

«Очень часто лишние калории появляются не из-за голода, а из-за желания развлечь себя. Печенье, чипсы или шоколад становятся своеобразным способом борьбы со скукой», — говорит психолог Марина Никитина.

Универсального «метаболизма ведьмы» не существует. Стройность обычно складывается из множества факторов — генетики, активности, режима сна и питания. Однако одна привычка действительно встречается у многих людей, которые легко сохраняют форму: они начинают прием пищи с овощей и белка, а углеводы оставляют напоследок. Такой простой прием помогает лучше контролировать аппетит, избегать скачков сахара в крови и реже тянуться за десертом.