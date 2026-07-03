Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Этот цвет автомобиля выглядит эффектно, но быстро разочаровывает владельцев: почему за ним сложнее всего ухаживать 0 221

Люблю!
Дата публикации: 03.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Автомобили

При выборе автомобиля многие ориентируются на дизайн и цвет кузова, не задумываясь о том, сколько сил потребует уход за машиной. Между тем некоторые оттенки гораздо быстрее выдают пыль, грязь и мелкие повреждения, превращая мойку и полировку в регулярную необходимость.

Черный цвет давно считается одним из самых элегантных и универсальных. Он подходит практически любому автомобилю и придает ему солидный вид. Однако именно такой кузов специалисты называют одним из самых капризных в уходе.

Главная проблема заключается в том, что на черной поверхности особенно заметны светлая пыль, песок, следы от дождя и другие загрязнения. Даже после недавней мойки автомобиль может быстро потерять безупречный внешний вид.

Кроме того, темный кузов сильнее подчеркивает мелкие царапины, потертости и другие незначительные дефекты лакокрасочного покрытия. На контрасте с черным цветом они становятся особенно заметными.

Поэтому владельцам, которые хотят поддерживать автомобиль в идеальном состоянии, приходится чаще мыть машину и уделять больше внимания полировке кузова. Тем, кого не смущает легкий слой пыли между мойками, такие особенности, скорее всего, не доставят серьезных неудобств.

Немаловажную роль играют и условия эксплуатации. Если автомобиль регулярно ездит по грунтовым дорогам или паркуется под деревьями, где много пыльцы, листьев и других загрязнений, черный кузов будет терять привлекательный вид значительно быстрее.

Какие цвета практичнее

Тем, кто не готов часто посещать автомойку, специалисты рекомендуют обратить внимание на более практичные оттенки. Одним из таких считается белый цвет: на нем менее заметны мелкие царапины, разводы после мойки и другие незначительные дефекты.

Впрочем, идеального варианта не существует. Если черный кузов быстро покрывается заметной светлой пылью, то белый сильнее подчеркивает темную грязь и дорожные брызги.

Наиболее удачным компромиссом многие эксперты считают серые и серебристые автомобили. Они лучше скрывают повседневные загрязнения, пыль и небольшие недостатки лакокрасочного покрытия, позволяя машине дольше сохранять аккуратный внешний вид.

Выбирая цвет автомобиля, стоит учитывать не только его привлекательность, но и практичность. Если нет желания регулярно мыть и полировать кузов, лучше присмотреться к серым или серебристым оттенкам, тогда как черный потребует значительно больше внимания, чтобы всегда выглядеть безупречно.

×
Читайте нас также:
#автомобили
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ремонт мебели
Изображение к статье: Как распознать солнечный удар, пока не стало поздно: инструкция спасения от медиков
Изображение к статье: Сыр.
Изображение к статье: Какие яблоки полезнее: красные, жёлтые или зелёные? Ответ диетолога удивит многих

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Артериальное давление
Люблю!
Изображение к статье: В Юрмале пройдет Фестиваль мороженого
Культура &
Изображение к статье: Разговор подруг.
Люблю!
Изображение к статье: Американец Клаус Кальман требует вернуть ему картину Винсента Ван Гога «Больница Сен-Поль в Сен-Реми-де-Прованс»
Культура &
Изображение к статье: Женщина обедает.
Люблю!
Изображение к статье: Орехи
Люблю!
Изображение к статье: Артериальное давление
Люблю!
Изображение к статье: В Юрмале пройдет Фестиваль мороженого
Культура &
Изображение к статье: Разговор подруг.
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео