При выборе автомобиля многие ориентируются на дизайн и цвет кузова, не задумываясь о том, сколько сил потребует уход за машиной. Между тем некоторые оттенки гораздо быстрее выдают пыль, грязь и мелкие повреждения, превращая мойку и полировку в регулярную необходимость.

Черный цвет давно считается одним из самых элегантных и универсальных. Он подходит практически любому автомобилю и придает ему солидный вид. Однако именно такой кузов специалисты называют одним из самых капризных в уходе.

Главная проблема заключается в том, что на черной поверхности особенно заметны светлая пыль, песок, следы от дождя и другие загрязнения. Даже после недавней мойки автомобиль может быстро потерять безупречный внешний вид.

Кроме того, темный кузов сильнее подчеркивает мелкие царапины, потертости и другие незначительные дефекты лакокрасочного покрытия. На контрасте с черным цветом они становятся особенно заметными.

Поэтому владельцам, которые хотят поддерживать автомобиль в идеальном состоянии, приходится чаще мыть машину и уделять больше внимания полировке кузова. Тем, кого не смущает легкий слой пыли между мойками, такие особенности, скорее всего, не доставят серьезных неудобств.

Немаловажную роль играют и условия эксплуатации. Если автомобиль регулярно ездит по грунтовым дорогам или паркуется под деревьями, где много пыльцы, листьев и других загрязнений, черный кузов будет терять привлекательный вид значительно быстрее.

Какие цвета практичнее

Тем, кто не готов часто посещать автомойку, специалисты рекомендуют обратить внимание на более практичные оттенки. Одним из таких считается белый цвет: на нем менее заметны мелкие царапины, разводы после мойки и другие незначительные дефекты.

Впрочем, идеального варианта не существует. Если черный кузов быстро покрывается заметной светлой пылью, то белый сильнее подчеркивает темную грязь и дорожные брызги.

Наиболее удачным компромиссом многие эксперты считают серые и серебристые автомобили. Они лучше скрывают повседневные загрязнения, пыль и небольшие недостатки лакокрасочного покрытия, позволяя машине дольше сохранять аккуратный внешний вид.

Выбирая цвет автомобиля, стоит учитывать не только его привлекательность, но и практичность. Если нет желания регулярно мыть и полировать кузов, лучше присмотреться к серым или серебристым оттенкам, тогда как черный потребует значительно больше внимания, чтобы всегда выглядеть безупречно.