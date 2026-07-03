На фоне резкого повышения температуры воздуха врачи предупреждают: тепловой и солнечный удары могут развиваться стремительно и представляют прямую угрозу жизни. Особенно важно уметь вовремя распознать первые признаки перегрева и правильно оказать помощь до приезда медиков.
Что происходит при солнечном и тепловом ударе
Солнечный удар возникает при длительном воздействии прямых солнечных лучей на голову. Тепловой удар развивается при общем перегреве организма — в душных помещениях, транспорте или во время физической нагрузки в жару.
Оба состояния приводят к нарушению терморегуляции, из-за чего температура тела может резко подняться до опасных значений.
Симптомы, при которых нужно срочно вызывать помощь
Медики советуют не ждать ухудшения состояния и немедленно звонить по номеру 103, если появляются следующие признаки:
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температура тела 40 °C и выше;
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сильное головокружение;
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спутанность сознания, бред или обморок.
Тревожные симптомы также включают покраснение кожи, её сухость и отсутствие потоотделения. Часто добавляются сильная головная боль, тошнота, рвота и учащённое дыхание.
Первая помощь до приезда врачей
До прибытия медиков человека нужно как можно быстрее переместить в прохладное место — в тень или помещение с хорошей вентиляцией.
Пострадавшего укладывают на спину и приподнимают ноги. При рвоте необходимо повернуть его на бок. Одежду, которая мешает дыханию и охлаждению, следует ослабить или снять.
Для снижения температуры тела используют прохладные компрессы на голову, шею, подмышки и паховые области или обтирают тело водой комнатной температуры.
Пить воду можно только если человек в сознании и способен глотать.
Категорически запрещено:
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погружать пострадавшего в ледяную воду;
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давать алкоголь или кофе.
Как предотвратить перегрев в жару
Врачи рекомендуют избегать пребывания на солнце с 11:00 до 16:00 — в период максимальной активности ультрафиолета.
Лучше выбирать лёгкую одежду из натуральных тканей светлых оттенков, обязательно использовать головной убор и солнцезащитные очки.
Также важно регулярно пить воду небольшими порциями, не дожидаясь жажды. Физические нагрузки и спортивные тренировки лучше переносить на утренние или вечерние часы.
Что говорят врачи
Медики подчёркивают, что опасность солнечного удара часто недооценивают, особенно в первые жаркие дни сезона. Организм ещё не успевает адаптироваться, поэтому перегрев может наступить быстрее, чем ожидается.
«Солнечный удар — это не просто плохое самочувствие. Это острое состояние, при котором счёт может идти на минуты. Особенно уязвимы дети, пожилые люди и пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями», — отмечают врачи скорой помощи.
Кто в группе риска
Особенно внимательно к жаре стоит относиться:
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детям до 7 лет;
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пожилым людям;
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людям с гипертонией и сердечными заболеваниями;
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тем, кто принимает мочегонные препараты;
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работающим или тренирующимся на открытом солнце.
Ранние сигналы, которые легко пропустить
Иногда перегрев начинается незаметно. Насторожить должны:
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внезапная слабость;
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«ватная» голова;
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раздражительность или сонливость;
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сухость во рту;
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ощущение, что становится «слишком жарко и плохо».
При этих признаках лучше сразу уйти в тень и охладиться, не дожидаясь ухудшения.
Чек-лист: что взять с собой в жару
Чтобы снизить риск перегрева, врачи советуют заранее подготовиться к выходу на улицу:
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бутылка обычной воды (лучше без сахара и газа);
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головной убор (панама, кепка, шляпа);
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солнцезащитные очки;
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лёгкая одежда из хлопка или льна;
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влажные салфетки или маленькое полотенце;
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при длительных прогулках — минеральная вода с электролитами.
Солнечный и тепловой удары развиваются быстро и могут быть опасны для жизни, но в большинстве случаев их можно предотвратить. Главное — не игнорировать первые сигналы перегрева, избегать прямого солнца в пик жары и поддерживать достаточный питьевой режим.
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