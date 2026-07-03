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Как распознать солнечный удар, пока не стало поздно: инструкция спасения от медиков 1 250

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Дата публикации: 03.07.2026
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Изображение к статье: Как распознать солнечный удар, пока не стало поздно: инструкция спасения от медиков

На фоне резкого повышения температуры воздуха врачи предупреждают: тепловой и солнечный удары могут развиваться стремительно и представляют прямую угрозу жизни. Особенно важно уметь вовремя распознать первые признаки перегрева и правильно оказать помощь до приезда медиков.

Что происходит при солнечном и тепловом ударе

Солнечный удар возникает при длительном воздействии прямых солнечных лучей на голову. Тепловой удар развивается при общем перегреве организма — в душных помещениях, транспорте или во время физической нагрузки в жару.

Оба состояния приводят к нарушению терморегуляции, из-за чего температура тела может резко подняться до опасных значений.

Симптомы, при которых нужно срочно вызывать помощь

Медики советуют не ждать ухудшения состояния и немедленно звонить по номеру 103, если появляются следующие признаки:

  • температура тела 40 °C и выше;

  • сильное головокружение;

  • спутанность сознания, бред или обморок.

Тревожные симптомы также включают покраснение кожи, её сухость и отсутствие потоотделения. Часто добавляются сильная головная боль, тошнота, рвота и учащённое дыхание.

Первая помощь до приезда врачей

До прибытия медиков человека нужно как можно быстрее переместить в прохладное место — в тень или помещение с хорошей вентиляцией.

Пострадавшего укладывают на спину и приподнимают ноги. При рвоте необходимо повернуть его на бок. Одежду, которая мешает дыханию и охлаждению, следует ослабить или снять.

Для снижения температуры тела используют прохладные компрессы на голову, шею, подмышки и паховые области или обтирают тело водой комнатной температуры.

Пить воду можно только если человек в сознании и способен глотать.

Категорически запрещено:

  • погружать пострадавшего в ледяную воду;

  • давать алкоголь или кофе.

Как предотвратить перегрев в жару

Врачи рекомендуют избегать пребывания на солнце с 11:00 до 16:00 — в период максимальной активности ультрафиолета.

Лучше выбирать лёгкую одежду из натуральных тканей светлых оттенков, обязательно использовать головной убор и солнцезащитные очки.

Также важно регулярно пить воду небольшими порциями, не дожидаясь жажды. Физические нагрузки и спортивные тренировки лучше переносить на утренние или вечерние часы.

Что говорят врачи

Медики подчёркивают, что опасность солнечного удара часто недооценивают, особенно в первые жаркие дни сезона. Организм ещё не успевает адаптироваться, поэтому перегрев может наступить быстрее, чем ожидается.

«Солнечный удар — это не просто плохое самочувствие. Это острое состояние, при котором счёт может идти на минуты. Особенно уязвимы дети, пожилые люди и пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями», — отмечают врачи скорой помощи.

Кто в группе риска

Особенно внимательно к жаре стоит относиться:

  • детям до 7 лет;

  • пожилым людям;

  • людям с гипертонией и сердечными заболеваниями;

  • тем, кто принимает мочегонные препараты;

  • работающим или тренирующимся на открытом солнце.

Ранние сигналы, которые легко пропустить

Иногда перегрев начинается незаметно. Насторожить должны:

  • внезапная слабость;

  • «ватная» голова;

  • раздражительность или сонливость;

  • сухость во рту;

  • ощущение, что становится «слишком жарко и плохо».

При этих признаках лучше сразу уйти в тень и охладиться, не дожидаясь ухудшения.

Чек-лист: что взять с собой в жару

Чтобы снизить риск перегрева, врачи советуют заранее подготовиться к выходу на улицу:

  • бутылка обычной воды (лучше без сахара и газа);

  • головной убор (панама, кепка, шляпа);

  • солнцезащитные очки;

  • лёгкая одежда из хлопка или льна;

  • влажные салфетки или маленькое полотенце;

  • при длительных прогулках — минеральная вода с электролитами.

Солнечный и тепловой удары развиваются быстро и могут быть опасны для жизни, но в большинстве случаев их можно предотвратить. Главное — не игнорировать первые сигналы перегрева, избегать прямого солнца в пик жары и поддерживать достаточный питьевой режим.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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