На фоне резкого повышения температуры воздуха врачи предупреждают: тепловой и солнечный удары могут развиваться стремительно и представляют прямую угрозу жизни. Особенно важно уметь вовремя распознать первые признаки перегрева и правильно оказать помощь до приезда медиков.

Что происходит при солнечном и тепловом ударе

Солнечный удар возникает при длительном воздействии прямых солнечных лучей на голову. Тепловой удар развивается при общем перегреве организма — в душных помещениях, транспорте или во время физической нагрузки в жару.

Оба состояния приводят к нарушению терморегуляции, из-за чего температура тела может резко подняться до опасных значений.

Симптомы, при которых нужно срочно вызывать помощь

Медики советуют не ждать ухудшения состояния и немедленно звонить по номеру 103, если появляются следующие признаки:

температура тела 40 °C и выше;

сильное головокружение;

спутанность сознания, бред или обморок.

Тревожные симптомы также включают покраснение кожи, её сухость и отсутствие потоотделения. Часто добавляются сильная головная боль, тошнота, рвота и учащённое дыхание.

Первая помощь до приезда врачей

До прибытия медиков человека нужно как можно быстрее переместить в прохладное место — в тень или помещение с хорошей вентиляцией.

Пострадавшего укладывают на спину и приподнимают ноги. При рвоте необходимо повернуть его на бок. Одежду, которая мешает дыханию и охлаждению, следует ослабить или снять.

Для снижения температуры тела используют прохладные компрессы на голову, шею, подмышки и паховые области или обтирают тело водой комнатной температуры.

Пить воду можно только если человек в сознании и способен глотать.

Категорически запрещено:

погружать пострадавшего в ледяную воду;

давать алкоголь или кофе.

Как предотвратить перегрев в жару

Врачи рекомендуют избегать пребывания на солнце с 11:00 до 16:00 — в период максимальной активности ультрафиолета.

Лучше выбирать лёгкую одежду из натуральных тканей светлых оттенков, обязательно использовать головной убор и солнцезащитные очки.

Также важно регулярно пить воду небольшими порциями, не дожидаясь жажды. Физические нагрузки и спортивные тренировки лучше переносить на утренние или вечерние часы.

Что говорят врачи

Медики подчёркивают, что опасность солнечного удара часто недооценивают, особенно в первые жаркие дни сезона. Организм ещё не успевает адаптироваться, поэтому перегрев может наступить быстрее, чем ожидается.

«Солнечный удар — это не просто плохое самочувствие. Это острое состояние, при котором счёт может идти на минуты. Особенно уязвимы дети, пожилые люди и пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями», — отмечают врачи скорой помощи.

Кто в группе риска

Особенно внимательно к жаре стоит относиться:

детям до 7 лет;

пожилым людям;

людям с гипертонией и сердечными заболеваниями;

тем, кто принимает мочегонные препараты;

работающим или тренирующимся на открытом солнце.

Ранние сигналы, которые легко пропустить

Иногда перегрев начинается незаметно. Насторожить должны:

внезапная слабость;

«ватная» голова;

раздражительность или сонливость;

сухость во рту;

ощущение, что становится «слишком жарко и плохо».

При этих признаках лучше сразу уйти в тень и охладиться, не дожидаясь ухудшения.

Чек-лист: что взять с собой в жару

Чтобы снизить риск перегрева, врачи советуют заранее подготовиться к выходу на улицу:

бутылка обычной воды (лучше без сахара и газа);

головной убор (панама, кепка, шляпа);

солнцезащитные очки;

лёгкая одежда из хлопка или льна;

влажные салфетки или маленькое полотенце;

при длительных прогулках — минеральная вода с электролитами.

Солнечный и тепловой удары развиваются быстро и могут быть опасны для жизни, но в большинстве случаев их можно предотвратить. Главное — не игнорировать первые сигналы перегрева, избегать прямого солнца в пик жары и поддерживать достаточный питьевой режим.