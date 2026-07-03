Цвет яблока влияет не только на вкус. Разбираемся, какие плоды лучше подходят при похудении, диабете и проблемах с сердцем.

Яблоко считается одним из самых полезных и доступных фруктов. Но оказывается, красные, жёлтые и зелёные сорта отличаются не только цветом и сладостью, но и составом. Диетолог Полина Журавлёва рассказала, какие яблоки лучше выбирать в зависимости от состояния здоровья и почему не стоит спешить очищать их от кожуры.

По словам диетолога Полины Журавлёвой, яблоки содержат витамины A, C, E, PP и группы B, а также целый комплекс минералов: калий, кальций, магний, фосфор, железо, йод, селен и цинк. Эти вещества помогают поддерживать работоспособность, укрепляют сердечно-сосудистую систему, способствуют нормальной работе мозга и помогают организму легче справляться со стрессом.

Однако специалист подчёркивает, что яблоки не могут полностью обеспечить организм необходимыми витаминами и микроэлементами. В одном плоде содержится около 8% суточной нормы витамина С и примерно 2% витамина А, поэтому питание должно оставаться разнообразным.

Отдельное внимание эксперт уделила яблочным косточкам. Они действительно содержат йод, однако злоупотреблять ими не стоит. Помимо полезных веществ в косточках присутствует амигдалин — соединение, которое в больших количествах может быть нежелательным для организма.

Журавлёва также напомнила о высоком содержании антиоксидантов в яблоках. По данным исследований учёных Корнеллского университета, яблочный экстракт способен подавлять рост некоторых раковых клеток в лабораторных условиях и по антиоксидантной активности сопоставим с экстрактом клюквы. При этом специалист подчёркивает: яблоки не являются лекарством от онкологических заболеваний, а лишь помогают поддерживать защитные функции организма.

Диетолог советует употреблять яблоки вместе с кожурой, поскольку именно в ней содержится значительная часть полезных веществ и антиоксидантов. Кроме того, плоды являются источником железа, которое важно для кроветворения и профилактики анемии. Людям с повышенным артериальным давлением яблоки могут быть полезны благодаря лёгкому мочегонному эффекту и способности способствовать выведению лишней соли из организма.

В состав яблок входят яблочная, лимонная, борная и салициловая кислоты. Они стимулируют пищеварение, способствуют выработке желудочного сока и желчи. Кроме того, яблоки действуют как природный сорбент, помогая организму избавляться от токсинов и продуктов обмена веществ.

Ещё одно полезное свойство яблок связано с содержанием растворимой клетчатки. Она помогает связывать жиры в кишечнике и способствует снижению уровня холестерина в крови. Свежие яблоки отличаются невысокой калорийностью и могут стать частью рациона при снижении веса, тогда как сушёные плоды содержат значительно больше калорий и сахаров.

Зелёные яблоки содержат меньше сахара и калорий, но больше органических кислот и клетчатки. По словам специалиста, они подходят людям с сахарным диабетом, реже вызывают аллергические реакции и благоприятно влияют на пищеварение.

Жёлтые яблоки отличаются более высоким содержанием пектина и природных сахаров. Они помогают поддерживать здоровую микрофлору кишечника, способствуют выведению продуктов обмена и оказывают благоприятное влияние на работу печени и желчевыводящей системы.

Красные сорта богаты антиоксидантами и могут быть особенно полезны для сердечно-сосудистой системы. Кроме того, они помогают поддерживать здоровье кожи и улучшают цвет лица. Однако из-за более высокого содержания сахара людям с диабетом стоит употреблять такие яблоки умеренно.

При этом главным критерием выбора специалист называет качество фруктов. Предпочтение лучше отдавать яблокам, выращенным естественным способом, без избытка пестицидов и искусственного воскового покрытия на кожуре.

Главное правило при выборе яблок — ориентироваться не только на вкус, но и на свои потребности. Зелёные сорта содержат меньше сахара и больше клетчатки, жёлтые помогают пищеварению, а красные богаты антиоксидантами. При этом максимальную пользу принесут качественные плоды с кожурой, выращенные без избытка химической обработки.