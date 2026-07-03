Многие уверены, что при повышенном холестерине сыр нужно полностью исключить из меню. Однако специалисты считают такой подход слишком категоричным. При правильном выборе сорта и контроле порций сыр может оставаться частью здорового рациона даже для людей с сердечно-сосудистыми рисками.

Многие люди с повышенным уровнем холестерина стараются полностью отказаться от сыра, считая его слишком жирным продуктом. Однако специалисты уверяют: в большинстве случаев делать этого не нужно. Гораздо важнее контролировать количество насыщенных жиров в рационе и правильно выбирать сорта сыра.

Кардиологи напоминают, что именно избыток насыщенных жиров способствует повышению уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), известных как «плохой» холестерин.

Сколько насыщенных жиров можно употреблять

Согласно рекомендациям Американской кардиологической ассоциации (AHA), людям с повышенным холестерином следует ограничить потребление насыщенных жиров до 6% от общей калорийности рациона.

Если человек потребляет около 2000 калорий в сутки, это составляет примерно 11–13 граммов насыщенных жиров в день.

«Важно не исключать отдельные продукты полностью, а контролировать общий баланс питания. Даже сыр может оставаться частью здорового рациона при умеренном употреблении», — отмечает диетолог Анна Белоусова.

Какие сыры содержат меньше насыщенных жиров

Содержание насыщенных жиров в сырах заметно различается. В порции весом около 28 граммов содержится:

чеддер — около 6 г насыщенных жиров;

эмменталь (швейцарский сыр) — около 5 г;

фета — около 4 г;

полужирная рикотта — около 2 г;

моцарелла из частично обезжиренного молока — около 3 г.

Некоторые исследования показывают, что умеренное потребление отдельных видов сыра не обязательно приводит к росту уровня холестерина. Однако ученые подчеркивают, что для окончательных выводов необходимы дополнительные исследования.

1. Следите за размером порции

Главная ошибка любителей сыра — слишком большие порции.

Стандартная порция составляет всего около 28 граммов. Чтобы легче ориентироваться, специалисты советуют запомнить простое правило: такой объем примерно соответствует трем игральным кубикам, поставленным друг на друга.

«Даже полезный продукт может стать проблемой, если есть его без меры. Контроль порций остается одним из ключевых факторов профилактики сердечно-сосудистых заболеваний», — объясняет врач-кардиолог Ольга Молчанова.

2. Ведите пищевой дневник

Подсчет насыщенных жиров помогает лучше контролировать рацион.

Для этого можно использовать мобильные приложения или обычные заметки в телефоне. Такой подход позволяет быстро понять, какие продукты дают основную нагрузку на организм.

3. Наслаждайтесь вкусом, а не количеством

Если вы предпочитаете выдержанные или премиальные сыры с насыщенным вкусом, не стоит отказываться от них полностью.

Лучше съесть небольшой кусочек и насладиться каждым его оттенком, чем употреблять большие порции менее качественного продукта.

4. Используйте полезные замены

Сегодня многие популярные сыры выпускаются в версиях с пониженным содержанием жира.

Кроме того, специалисты советуют использовать кулинарный прием профессиональных поваров: смешивать небольшое количество ароматного жирного сыра с менее жирными сортами.

Так удается сохранить насыщенный вкус блюда и одновременно уменьшить количество насыщенных жиров почти вдвое.

Повышенный уровень холестерина вовсе не означает полный отказ от сыра. Гораздо важнее выбирать подходящие сорта, соблюдать умеренность и контролировать общее количество насыщенных жиров в рационе. При разумном подходе сыр может оставаться частью сбалансированного питания и приносить организму пользу благодаря содержанию кальция, белка и других важных питательных веществ.