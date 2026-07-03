Для молодых людей эта привычка часто кажется странной и даже нелогичной. Однако, как отмечают психологи, стремление ремонтировать старые вещи редко связано только с экономией денег.

Почти в каждой семье есть человек, который вместо покупки новой вещи сначала берётся за отвёртку, инструменты и пытается всё починить. Шатающийся стул, сломанный пульт, шумящий вентилятор или неисправный чайник становятся для него не поводом отправиться в магазин, а задачей, которую необходимо решить.

Как пишет The Economic Times, такое поведение имеет глубокие психологические причины и связано не только с бережливостью, но и с ощущением собственной значимости, ответственностью и заботой о близких.

Ремонт помогает чувствовать себя нужным

Одно из объяснений связано с так называемой теорией идентичности. На протяжении жизни многие родители воспринимают себя как людей, которые защищают семью, решают проблемы и помогают окружающим.

Годы заботы о близких формируют устойчивую установку: быть полезным — значит быть нужным.

Поэтому починка сломанной вещи становится не просто бытовой задачей. Для многих это способ подтвердить самому себе: «Я всё ещё могу помочь», «Я по-прежнему способен решать проблемы», «Я остаюсь важной частью семьи».

Почему ремонт приносит удовольствие

Психологи связывают это с теорией самоопределения, разработанной Эдвардом Деси и Ричардом Райаном. Согласно этой концепции, человеку необходимы три базовые потребности:

ощущение компетентности;

самостоятельность;

связь с другими людьми.

Ремонт позволяет удовлетворить все три одновременно. Человек решает конкретную задачу, действует самостоятельно и помогает близким. Именно поэтому процесс часто приносит не только практическую пользу, но и эмоциональное удовлетворение.

Привычка беречь вещи остаётся на всю жизнь

Многие представители старшего поколения выросли в условиях, когда вещи ценились гораздо больше, чем сегодня.

Фразы вроде «не выбрасывай, если можно починить» или «бережно относись к тому, что имеешь» были частью повседневного воспитания. Даже если материальное положение со временем улучшилось, эти установки нередко сохраняются на всю жизнь.

Поэтому ремонт воспринимается как разумное и ответственное решение, а не как вынужденная мера экономии.

Старые вещи хранят воспоминания

Психологи также напоминают об эффекте владения, который подробно изучали лауреат Нобелевской премии Даниэль Канеман, а также Джек Кнеч и Ричард Талер.

Люди склонны придавать больше ценности вещам, которыми уже владеют.

Старый обеденный стол может напоминать о семейных праздниках, часы — о родителях, а любимое кресло — о доме детства. В таком случае ремонт становится не просто восстановлением предмета, а сохранением важных воспоминаний и семейной истории.

Для многих родителей ремонт — это способ сказать «Я тебя люблю»

Психологи отмечают, что представители старших поколений часто выражают заботу не словами, а поступками.

Вместо признаний они могут починить велосипед ребёнка, отремонтировать дверную ручку, наладить полку или незаметно привести в порядок сломавшуюся технику.

Такое поведение специалисты называют инструментальной поддержкой. Само действие становится проявлением любви, заботы и внимания.

Почему возникает конфликт поколений

Современная культура всё чаще ориентирована на удобство и быструю замену вещей. Наушники проще купить новые, чем ремонтировать, а смартфоны многие меняют каждые несколько лет.

Старшее поколение формировало свои привычки в другое время, когда вещи старались использовать максимально долго. Именно поэтому между поколениями нередко возникают недоразумения: одни считают ремонт естественным решением, другие воспринимают его как пустую трату времени.

Стремление родителей чинить старые вещи связано не только с экономией. За этой привычкой часто стоят жизненный опыт, чувство ответственности, желание быть полезными и заботиться о близких.

Для многих ремонт — это способ сохранить семейные воспоминания, выразить любовь через поступки и доказать самому себе, что они по-прежнему нужны и важны. Поэтому старая отвёртка в руках отца нередко говорит о чувствах гораздо больше, чем любые слова.