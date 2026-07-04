Постоянная усталость, потеря веса, боли в спине и некоторые другие недомогания нередко списывают на возрастные изменения. Однако, по словам онколога Джуда Чахуда, иногда за такими симптомами могут скрываться серьезные заболевания, поэтому игнорировать их не стоит.

С возрастом самочувствие действительно меняется, и многие неприятные ощущения могут быть связаны с естественными процессами старения. Однако, как предупреждает онколог Джуд Чахуд, далеко не все недомогания можно объяснить возрастом, пишет издание New York Post.

По словам специалиста, пожилые люди нередко откладывают визит к врачу, считая, что ухудшение самочувствия — это нормальная часть старения. Между тем некоторые симптомы могут быть ранними признаками онкологических заболеваний.

Врач подчеркивает: появление одного или даже нескольких из перечисленных признаков вовсе не означает, что у человека рак. Однако если симптомы сохраняются, усиливаются или возникают без очевидной причины, стоит обратиться к врачу и пройти обследование.

Необъяснимая усталость

Постоянное чувство усталости, выраженная слабость или ощущение «затуманенного» сознания часто связывают со стрессом, переутомлением или возрастом. Однако в некоторых случаях такая усталость может сопровождать различные виды онкологических заболеваний, в том числе рак толстой кишки и рак почки.

Особенно насторожить должно состояние, когда усталость не соответствует уровню физической нагрузки и не проходит даже после полноценного отдыха.

Резкая потеря веса

Непреднамеренное снижение массы тела многие воспринимают как приятный бонус. Однако беспричинная потеря веса считается одним из возможных симптомов целого ряда заболеваний, включая некоторые виды рака.

Специалисты рекомендуют обратиться к врачу, если без изменения питания и физических нагрузок человек потерял пять и более процентов массы тела в течение последних шести–двенадцати месяцев.

Нарушения работы желудочно-кишечного тракта

Запоры, диарея и другие проблемы с пищеварением могут возникать по самым разным причинам — от особенностей питания до кишечных инфекций.

Тем не менее в некоторых случаях длительные или регулярно повторяющиеся нарушения работы желудочно-кишечного тракта могут быть связаны с онкологическими заболеваниями. Если симптомы не проходят или сопровождаются другими тревожными признаками, необходимо обратиться за медицинской помощью.

Проблемы с мочеиспусканием

Частые позывы к мочеиспусканию, необходимость вставать ночью в туалет или появление крови в моче нередко объясняют возрастными изменениями или увеличением предстательной железы.

Однако подобные симптомы также могут встречаться при раке мочевого пузыря, почек или предстательной железы. Именно поэтому при их появлении важно не откладывать консультацию специалиста.

Боль в спине

Боль в спине — одна из самых распространенных жалоб у людей старшего возраста. В большинстве случаев она связана с заболеваниями позвоночника, мышц или суставов.

Однако, по словам онколога, если боль становится сильной, постепенно усиливается или не имеет очевидной причины, она может быть связана с онкологическими заболеваниями, включая опухоли костей, почек, поджелудочной железы и некоторых других органов.

Большинство перечисленных симптомов гораздо чаще имеют причины, не связанные с онкологией. Тем не менее длительная необъяснимая усталость, резкое похудение, стойкие нарушения пищеварения, изменения мочеиспускания или усиливающаяся боль в спине — это повод не заниматься самодиагностикой, а обратиться к врачу. Чем раньше удается установить причину подобных изменений, тем выше шансы на успешное лечение, если заболевание действительно окажется серьезным.