Пятно от кофе, красного вина, травы или шариковой ручки — еще не повод прощаться с любимой вещью. Специалисты объяснили, какие средства действительно помогают справиться с разными видами загрязнений и почему главное правило успешной чистки — правильно определить происхождение пятна.

Пятна на одежде появляются практически каждый день — от кофе и соусов до травы, чернил или вина. Однако, как отмечают эксперты, в борьбе с загрязнениями важнее не интенсивно тереть ткань, а подобрать подходящий способ очистки. Для каждого типа пятен существуют свои эффективные средства, поэтому сначала необходимо определить, чем именно испачкана одежда.

Специалисты, рекомендации которых приводит сайт Martha Stewart, советуют заранее приготовить универсальный очищающий раствор. Для этого нужно смешать одну столовую ложку жидкого средства для мытья посуды без красителей и ароматизаторов с 280 миллилитрами воды, перелить смесь в бутылку с распылителем и хорошо встряхнуть.

Такой раствор подходит для большинства тканей, однако использовать его на изделиях из шелка, шерсти, кашемира и ангоры не рекомендуется.

Как вывести разные виды пятен

Жир

Жировые пятна сначала обрабатывают растворителем, например ацетоном или уайт-спиритом. Затем загрязнение протирают изопропиловым спиртом, наносят приготовленный мыльный раствор и после этого стирают вещь.

Кровь, яйцо и другие белковые загрязнения

Такие пятна сначала обрабатывают мыльным раствором, затем промывают прохладной водой. Если загрязнение осталось, рекомендуется использовать ферментное средство, после чего отправить одежду в стирку.

Фрукты и овощи

После обработки мыльным раствором специалисты советуют использовать белый уксус и перекись водорода, которые помогают удалить пигменты, оставшиеся в ткани.

Трава

Следы травы считаются одними из самых стойких. Для их удаления понадобится растворитель, затем изопропиловый спирт и ферментный очиститель. После обработки вещь необходимо постирать.

Грязь

Не стоит пытаться отстирать свежую грязь. Лучше дождаться, пока она полностью высохнет, стряхнуть остатки, обработать пятно мыльным раствором и только затем стирать одежду.

Как удалить пятна от напитков

Красное вино

Пятно сначала обрабатывают мыльным раствором, затем белым уксусом. Если след не исчез, используют перекись водорода, а в наиболее сложных случаях — кислородный отбеливатель.

Белое вино

Обычно достаточно промыть ткань холодной водой, обработать мыльным раствором и постирать.

Кофе и чай

Со следами от кофе и чая хорошо справляются лимонный сок или белый уксус. Если напиток содержал молоко или сахар, сначала рекомендуется обработать пятно раствором моющего средства.

Другие распространенные загрязнения

Шоколад

Перед стиркой необходимо аккуратно удалить остатки шоколада с поверхности ткани, затем обработать загрязнение моющим средством.

Воск и жевательная резинка

Сначала загрязнение нужно заморозить — приложить лед или положить вещь в морозильную камеру. После этого остатки воска или жвачки аккуратно соскребают и при необходимости используют растворитель.

Помада

Излишки косметики удаляют тупым ножом, затем пятно обрабатывают растворителем и спиртом, после чего вещь стирают.

Соусы

Следы от горчицы специалисты рекомендуют выводить с помощью белого уксуса. Кетчуп, соус барбекю и соевый соус сначала обрабатывают мыльным раствором, а затем при необходимости используют уксус и перекись водорода.

Как удалить чернила и краску

Перед тем как выводить чернила, специалисты советуют нанести вокруг пятна тонкий слой вазелина — это поможет предотвратить распространение загрязнения по ткани.

Следы от шариковой ручки чаще всего удаляют спиртом. Если пятно оставил фломастер, сначала нужно определить, растворяются ли его чернила водой или спиртом, и только после этого подбирать средство для очистки.

Водоэмульсионную краску следует смывать сразу после появления пятна холодной водой, затем обработать мыльным раствором. Если краска масляная, сначала удаляют ее излишки, затем используют растворитель и только после этого стирают изделие.

Специалисты напоминают: чем быстрее приступить к удалению пятна, тем выше вероятность полностью избавиться от него без следов. Перед использованием растворителей, отбеливателей и других агрессивных средств их обязательно стоит протестировать на незаметном участке ткани, чтобы убедиться, что материал не изменит цвет и не повредится.