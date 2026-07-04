С беременностью связано множество мифов. Давайте разберемся, что в них правда, а что — вымысел.

Планировать беременность желательно заранее. За несколько месяцев до предполагаемого зачатия стоит изменить образ жизни, пересмотреть рацион, настроиться на перемены и пройти диспансеризацию в поликлинике. Визиты к врачам и правильное питание лучше организовать вместе с будущим папой — ведь здоровье малыша зависит и от него!

Что касается питания, то исследования показывают, что некоторые продукты, витамины и минералы могут увеличить шансы на долгожданную беременность. Вопрос о том, как рацион потенциальных родителей влияет на фертильность, заинтересовал исследователей из Школы общественного здоровья Гарвардского университета — Одри Гаскинса и Хорхе Чаварро. Вот какие закономерности они выявили.

Добавки

Фолиевая кислота: доказано

Прием фолиевой кислоты (витамина В9) во время беременности снижает риск развития дефектов нервной трубки у плода. Кроме того, она помогает женщинам улучшить фертильность и уменьшить вероятность спонтанного аборта.

Антиоксиданты: доказано

Витамины-антиоксиданты A, C и E рекомендуется принимать будущим папам, так как они не влияют на женскую фертильность.

Омега-3 жирные кислоты: доказано

Исследования показывают, что эти кислоты положительно влияют на фертильность женщин. Пополнить запасы Омега-3 можно с помощью БАДов или включив в рацион жирную морскую рыбу.

Витамин D: не доказано

На "солнечный витамин" возлагались большие надежды, однако ученые не нашли доказательств его влияния на фертильность. Даже если уровень витамина D в организме достаточный, это не влияет на успех зачатия.

Рацион

Морепродукты: доказано

Морская рыба — отличный источник Омега-3 ненасыщенных жирных кислот, которые повышают шансы успешного зачатия. Перед покупкой лосося, сельди или скумбрии убедитесь, что рыба выловлена не в загрязненных водах! Устрицы также полезны, так как богаты цинком — важным элементом для репродуктивной системы.

Цельнозерновые продукты: доказано

Цельные зерна, такие как нешлифованный рис или необработанный овес, содержат много витаминов группы B, включая фолиевую кислоту (B9) и витамин B12. Недостаток этих веществ может быть связан с бесплодием.

Овощи: доказано

Брокколи, брюссельская капуста, спаржа, листовой салат и особенно шпинат — ценные источники фолиевой кислоты.

Под вопросом

Соя: не доказано

Женщинам, планирующим беременность, часто рекомендуют избегать сои и продуктов с ее содержанием. Однако ученые не нашли доказательств, подтверждающих эту рекомендацию.

Молочные продукты: не доказано

Существует мнение, что потенциальным родителям стоит отказаться от молочных продуктов, но на фертильность они не влияют. Напротив, будущим мамам рекомендуется ежедневно употреблять простоквашу, кефир или молоко, чтобы создать "резерв кальция" для малыша, который будет востребован в последние месяцы беременности.

Кофе и чай: не доказано

Исследования не подтвердили, что кофе и чай снижают шансы на успешное зачатие. Тем не менее, важно помнить о мере в их потреблении.