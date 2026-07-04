Удаленная работа помогает экономить время, деньги и силы, однако у такого формата есть и обратная сторона. Исследование с участием более полумиллиона человек показало, что постоянная работа из дома может усиливать чувство одиночества, повышать уровень психологического дискомфорта и увеличивать риск развития депрессии.

Сейчас удаленной работой уже никого не удивишь. После пандемии COVID-19 такой формат стал привычной частью жизни миллионов людей по всему миру. Работа из дома позволяет дольше спать, не тратить время на дорогу и проще совмещать профессиональные обязанности с бытовыми делами.

Однако исследователи из Гарвардского университета решили выяснить, как дистанционная занятость влияет на психическое здоровье. Несмотря на многочисленные работы, посвященные производительности удаленных сотрудников, вопрос их эмоционального благополучия до сих пор изучался недостаточно.

В исследовании приняли участие более 588 тысяч взрослых американцев. Ученые разделили участников на две группы: в первую вошли люди, которые могли работать удаленно, во вторую — представители профессий, предполагающих постоянное присутствие на рабочем месте, включая врачей и машинистов.

Анализ показал, что после пандемии сотрудники, работающие дистанционно, стали проводить в одиночестве примерно на один час больше в течение каждого рабочего дня по сравнению с теми, кто продолжал ходить в офис или на производство.

Кроме того, у удаленных работников увеличилось количество дней, проведенных без личного общения, а время, которое они проводили с коллегами после работы, заметно сократилось.

Особенно серьезно проблема затронула людей, живущих в одиночестве. Вероятность того, что такой человек проведет весь день без какого-либо общения, выросла на семь процентных пунктов и достигла 83%.

По словам исследователей, многие удаленные сотрудники постепенно сводят живое общение к минимуму. Рабочие вопросы решаются в чатах, продукты доставляют курьеры, а многие повседневные задачи выполняются через приложения и онлайн-сервисы.

Одновременно с этим специалисты зафиксировали рост показателей по шкале Кесслера (K-6), которая используется для оценки уровня психологического дискомфорта. Также чаще стали регистрироваться случаи депрессии и обращения за профессиональной психологической помощью.

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова отмечает, что особенно уязвимыми оказались люди, живущие одни. Именно среди них наиболее заметно выросли показатели эмоционального неблагополучия.

В результате ученые пришли к выводу, что около 30% прироста психиатрических заболеваний в ближайшие годы может быть связано с распространением удаленной занятости и вызванной ею социальной изоляцией.

При этом исследователи не обнаружили аналогичного ухудшения психического здоровья у людей, которые ранее работали удаленно, но затем вернулись к регулярной работе в офисе или на производстве. Это, по мнению авторов, подтверждает связь между эмоциональным состоянием и особенностями организации труда.

Специалисты подчеркивают, что удаленная работа сама по себе не является прямой причиной психических расстройств. Однако недостаток живого общения и длительная социальная изоляция способны негативно влиять на эмоциональное состояние человека. Поэтому оптимальным решением многие эксперты считают гибридный формат работы, который позволяет сочетать преимущества удаленки с регулярными личными контактами и социальной активностью.