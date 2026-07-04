Пока южные страны Европы страдают от рекордно высоких температур, все больше путешественников пересматривают планы на отпуск. Эксперты советуют обратить внимание на регионы, где даже в июле и августе сохраняется комфортная погода, а отдых позволяет наслаждаться природой, экскурсиями и прогулками без изматывающей жары.

Пока значительная часть Европы страдает от аномальной жары, туристические эксперты советуют обратить внимание на направления, где даже в разгар лета можно комфортно отдохнуть без палящего солнца и экстремально высоких температур. Как отмечает Daily Mail, именно такие путешествия в последние годы становятся все более популярными.

По словам метеорологов, нынешняя волна жары стала необычной, поскольку аномально высокие температуры затронули даже северные районы Европы. Тем не менее специалисты ожидают, что в дальнейшем погода вернется к более привычному сценарию: юг континента останется во власти жары, тогда как северные регионы будут заметно прохладнее.

Во многих странах Европы дневная температура уже достигла примерно +38 °C, что почти на 20 градусов превышает климатическую норму для июня.

Изменение климата постепенно влияет и на туристические привычки. Согласно данным Booking.com, 54% путешественников предпочитают отказаться от поездок в слишком жаркие страны, а почти каждый четвертый специально выбирает так называемый coolcation — отпуск в местах с более прохладным климатом.

Эксперты назвали несколько европейских направлений, которые идеально подойдут для отдыха в июле и августе.

Норвегия: фьорды, побережье и свежий воздух

Одним из лучших вариантов специалисты называют путешествие по западному побережью Норвегии.

Маршрут рекомендуют начать в Бергене, где стоит провести несколько дней, а затем отправиться на автомобиле в Тронхейм — город, который в эпоху раннего Средневековья был столицей викингов.

По дороге можно посетить живописные Олесунн, Кристиансунн и исторический район Брюгген. Путешественников ждут величественные фьорды, скалистые морские берега, густые леса, уединенные пляжи и многочисленные мосты, соединяющие небольшие острова.

Летом температура воздуха здесь обычно не превышает +18 °C, поэтому прогулки остаются комфортными даже днем.

Дания: комфортная погода и множество достопримечательностей

Еще одним отличным вариантом для тех, кто плохо переносит жару, станет Дания.

Начать путешествие можно с Копенгагена. Здесь туристам советуют посетить знаменитый парк развлечений Тиволи — один из старейших в мире, свободный район Кристиания, а также Национальный музей Дании с богатой коллекцией экспонатов эпохи викингов.

После знакомства со столицей стоит отправиться вдоль побережья страны, протянувшегося более чем на семь тысяч километров. Среди популярных достопримечательностей также называют парк LEGOLAND и музей Ганса Христиана Андерсена в Оденсе.

Летом днем воздух обычно прогревается примерно до +21 °C, а ночью температура может опускаться до +12 °C.

Эстония: прохладное Балтийское море и нетронутая природа

Эстония станет прекрасным выбором для тех, кто хочет укрыться от летней жары.

Только в одном Таллине можно провести целую неделю, гуляя по средневековым улицам Старого города, посещая музеи, художественные галереи, старинные церкви, гастрономические и блошиные рынки.

Одной из самых необычных достопримечательностей считается Iglupark — комплекс саун на берегу Балтийского моря. После парной посетители могут сразу окунуться в прохладную морскую воду.

За пределами столицы туристам рекомендуют побывать в национальном парке Лахемаа с его болотами, озерами и густыми лесами, где обитают бурые медведи. Любителям активного отдыха стоит отправиться в национальный парк Соомаа, который благодаря своим болотам получил название «страны болот». Здесь особенно популярны прогулки на каяках.

Отдельного внимания заслуживают многочисленные острова Эстонии. Помимо Сааремаа путешественникам советуют посетить Рухну, Аэгну, Найссаар, Вормси и Кихну.

Летом температура здесь редко превышает +24 °C.

Галисия: прохладная Испания

Тем, кто мечтает об отдыхе в Испании, но не хочет страдать от жары, специалисты советуют обратить внимание на Галисию — северо-западный регион страны.

Летом здесь обычно примерно на десять градусов прохладнее, чем на популярных курортах Средиземноморья.

Главной достопримечательностью региона считается Сантьяго-де-Компостела — один из важнейших центров паломничества христианского мира. Именно сюда ежегодно приходят тысячи людей по знаменитому маршруту Камино-де-Сантьяго, чтобы посетить собор с мощами святого Иакова.

Недалеко находится Ла-Корунья, где сохранился древнеримский маяк — Башня Геркулеса, а также знаменитые дома со стеклянными фасадами.

Любителям пляжного отдыха рекомендуют отправиться на пляж Прайя-де-Родас в национальном парке островов Сиес. Благодаря белому песку и живописным скалам его часто называют одним из самых красивых пляжей Европы.

Средняя летняя температура здесь составляет около +24 °C.

Бретань: комфортное лето на севере Франции

Несмотря на нынешнюю волну жары, север Франции традиционно остается одним из самых комфортных регионов для летнего отдыха.

Бретань привлекает путешественников живописным океанским побережьем, широкими песчаными пляжами и богатым историческим наследием.

Во время поездки стоит посетить знаменитый Мон-Сен-Мишель, живописный городок Пон-Авен, прославившийся благодаря художнику Полю Гогену, а также старинный порт Сен-Мало с его крепостными стенами и атмосферными узкими улочками.

Не менее интересными будут Нант и Ренн, где туристов ждут старинные замки, художественные музеи, уютные площади и местные рынки.

Средняя дневная температура летом здесь составляет около +22 °C.

Литва: балтийский отдых без изнуряющей жары

Литва становится все более популярной среди туристов, которые предпочитают отказаться от раскаленных средиземноморских курортов. Только в прошлом году страну посетили рекордные 1,5 миллиона путешественников.

Большинство туристов начинают знакомство с Вильнюса. Столица привлекает уютным Старым городом, средневековыми замками, многочисленными кафе и барами. Также стоит посетить Музей оккупаций и борьбы за свободу, посвященный советскому периоду истории страны.

Особую атмосферу создает район Ужупис — художественный квартал с галереями и современными кафе. В 1998 году жители района в шутку провозгласили независимость и даже приняли собственную конституцию.

Не менее интересен Каунас, где можно увидеть средневековый замок, художественные музеи и популярный городской пляж.

Для отдыха у моря специалисты рекомендуют Куршскую косу с ее широкими песчаными пляжами и впечатляющими дюнами.

Летом температура воздуха обычно составляет около +21 °C.

Швейцария: альпийская прохлада

Тем, кто хочет полностью забыть о жаре, эксперты рекомендуют отправиться в Швейцарские Альпы.

Один из самых популярных маршрутов проходит через Майринген, Венген, Мюррен, Кандерштег, Лойкербад и заканчивается в Церматте. Общая протяженность маршрута составляет около 150 километров, а путешествие обычно занимает две недели.

По дороге туристы могут увидеть знаменитые вершины Айгер и Маттерхорн, ледники, альпийские луга и живописные горные деревни.

После завершения похода можно провести несколько дней в Цюрихе или Женеве, отдыхая на берегу озер.

Днем температура в Альпах обычно держится около +18 °C, а ночью может опускаться до +10 °C.

Итальянские Доломиты: горы вместо пляжей

Еще одним прекрасным направлением для прохладного летнего отдыха считаются Доломитовые Альпы.

Базой для путешествия специалисты рекомендуют выбрать курорт Мадонна-ди-Кампильо, который зимой принимает любителей горных лыж, а летом становится центром пешего туризма.

Здесь проложены десятки маршрутов различной сложности, проходящих через озера, водопады, ледники и живописные горные вершины. Для туристов доступны как самостоятельные прогулки, так и экскурсии с профессиональными гидами.

В летний сезон работают канатные дороги, позволяющие без труда добраться до высокогорных районов.

Средняя температура днем составляет около +17 °C.

Австрия: отдых среди Альп

Прекрасной альтернативой станет небольшая австрийская деревня Альпбах, которую нередко называют одной из самых красивых в стране.

Туристов здесь встречают традиционные деревянные дома, уютные гостиницы, живописная церковь с высокой башней и великолепные виды на Альпы.

Летом можно отправиться в пешие походы, подняться в горы по канатной дороге или просто наслаждаться спокойной атмосферой небольшого тирольского поселка. После прогулок гостей ждут рестораны с блюдами традиционной австрийской кухни.

Средняя температура летом составляет около +24 °C.

Финляндия: страна белых ночей

Финляндия, которую уже девятый год подряд признают самой счастливой страной мира по версии ООН, также станет отличным выбором для летнего путешествия.

Главная особенность финского лета — белые ночи. Даже после захода солнца горизонт остается светлым, благодаря чему прогулки и отдых могут продолжаться практически круглые сутки.

Путешествие стоит начать с Хельсинки, где туристов ждут музеи, художественные галереи, концертные площадки, местные рынки и прогулки по островам архипелага.

После знакомства со столицей можно арендовать автомобиль, на пароме отправиться на Аландские острова, посетить Мариехамн, а затем продолжить путешествие по архипелагу, завершив его в Турку.

Летом днем температура воздуха обычно не превышает +21 °C, а ночью опускается примерно до +11 °C.

Аномальная жара постепенно меняет привычные туристические маршруты. Если раньше большинство отдыхающих стремились к средиземноморским пляжам, то сегодня все больше путешественников выбирают прохладные регионы Европы. Северные страны, Альпы и атлантическое побережье позволяют совместить насыщенную экскурсионную программу, прогулки на природе и комфортную температуру даже в самый разгар лета.