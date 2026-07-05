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7 вещей для дома, на которых не стоит экономить ради здоровья 0 172

Люблю!
Дата публикации: 05.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: 7 вещей для дома, на которых не стоит экономить ради здоровья

Если вы решили оптимизировать семейный бюджет, ознакомьтесь со списком вещей, которые не стоит заменять на более дешевые аналоги.

 

Продукты повседневного ухода

Консерванты, содержащиеся в недорогой косметике, такой как гели для душа, шампуни или жидкое мыло, могут включать синтетические ЛСН или алюминийсодержащие ПАВы. Эти компоненты могут негативно влиять на здоровье всех членов семьи. Поэтому лучше отдавать предпочтение более дорогим, натуральным средствам без добавок.

Средство для мытья посуды

Любое моющее средство для посуды может оставаться на посуде и попадать в организм с едой. При покупке важно внимательно смотреть на состав и избегать химии с искусственными ароматизаторами и ЭДТА.

Матрас

В спальне вы проводите не менее шести часов каждый день. Качество сна напрямую влияет на вашу жизнь, а оно зависит от состояния вашего матраса. Без хороших наполнителей постель может стать причиной болей в спине, бессонницы, раздражения и плохого самочувствия. Поэтому не экономьте на наполнителях и выбирайте проверенного производителя.

Нож

Нож — это главный инструмент на кухне. Без него невозможно сделать даже бутерброд, не говоря уже о сложных блюдах. С помощью качественного ножа вы сможете без труда нарезать помидоры или зелень. Дешевый аналог может только повредить пальцы. Поэтому лучше приобрести один универсальный, но качественный 20-сантиметровый шеф-нож, который удобно лежит в руке и справится с любой задачей.

Пластиковые контейнеры для еды

Не всю пластиковую посуду можно разогревать в микроволновой печи. При высокой температуре она может выделять токсичное вещество — бисфенол А, которое даже в небольших дозах негативно влияет на эндокринную систему. Чтобы избежать проблем со здоровьем, выбирайте качественный пластик, подходящий для использования в СВЧ-печи.

Недорогая посуда

Если ваши тарелки или кружки выцветают от лимона или вина, рекомендуется избавиться от них. Такая реакция (выщелачивание) происходит из-за тяжелых металлов, содержащихся в глазури. Это не смертельно, но в долгосрочной перспективе может негативно сказаться на здоровье.

Датчики безопасности

Многие считают, что датчики дыма и системы контроля протечки воды — это не первоочередные вещи. Платить за гипотетическую возможность происшествия кажется неразумным. Однако эти простые и недорогие устройства могут спасти жизнь. Поэтому они точно стоят своих денег.

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