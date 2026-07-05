Мария Порошина вернулась к работе после недавней госпитализации. Дочь актрисы Полина Куценко опубликовала в социальных сетях фотографии из театра, на которых звезда сериала «Всегда говори „всегда“» выглядит бодрой и улыбается. Поклонники с облегчением восприняли новость о том, что артистка уже снова выходит на сцену.

Напомним, в конце июня 52-летнюю Порошину экстренно доставили в одну из московских клиник. По информации СМИ, у нее диагностировали транзиторную ишемическую атаку. После обследования врачи назначили необходимое лечение и рекомендовали актрисе некоторое время провести под наблюдением специалистов.

Сообщалось также, что Порошина давно наблюдается у врачей из-за проблем со щитовидной железой и перепадов артериального давления. Ранее состояние удавалось контролировать, однако на этот раз медики приняли решение о госпитализации.

К счастью, пребывание в больнице оказалось недолгим. Уже спустя несколько дней актрису выписали, а теперь она вновь вернулась к творческой деятельности. На опубликованных дочерью фотографиях Мария выглядит отдохнувшей и, судя по всему, чувствует себя значительно лучше.

Ранее имя Порошиной оказалось в центре внимания еще и из-за слухов о личной жизни. В СМИ появилась информация, что актриса якобы тайно вышла замуж за своего коллегу Ярослава Бойко. Поводом для разговоров стало обручальное кольцо, замеченное на безымянном пальце артистки, а также заявление бывшего мужа Порошиной Гоши Куценко, который в одном из шоу рассказал, что присутствовал на свадебной церемонии.

Возвращение Марии Порошиной на сцену стало хорошей новостью для ее поклонников. После непродолжительной госпитализации актриса быстро восстановилась и уже вернулась к работе, а опубликованные дочерью фотографии свидетельствуют о том, что сейчас она чувствует себя значительно лучше.