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Из магазина или «нормальная еда»? Как правильно кормить питомца 0 40

Люблю!
Дата публикации: 05.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Из магазина или «нормальная еда»? Как правильно кормить питомца

Существует множество мнений о том, как лучше кормить питомца: готовым кормом из магазина или домашней пищей. В этой статье рассматриваются аргументы обеих сторон.

 

Аргументы в пользу домашней еды

Я знаю, что кладу в миску

Многие владельцы домашних животных уверены, что домашняя еда безопаснее, так как они знают, что именно едят их питомцы. Однако это заблуждение: невозможно точно узнать, что добавляли в корм, а в домашних условиях сложно обеспечить сбалансированный рацион с необходимым количеством витаминов и минералов.

Кошки всегда питались обычной едой

Хотя дикие предки кошек не ели готовый корм, их рацион также не был идеальным. Уличные кошки часто болеют и живут недолго. В отличие от них, домашние питомцы могут дожить до 15-20 лет при правильном уходе.

Я готов потратить время на своего питомца

Многие считают, что приготовление еды для питомца — это выражение любви и заботы. Однако важно помнить, что время, потраченное на приготовление, не всегда гарантирует здоровье питомца.

Аргументы в пользу готового корма

Сбалансированный состав

Готовые корма обеспечивают питомца необходимыми витаминами и минералами. Например, для взрослых кошек требуется определенное количество витаминов, и недостаток или избыток может привести к заболеваниям.

Питомцу необходимо определенное количество витаминов и минералов ежедневно. Например, для взрослых кошек это 200–500 МЕ витамина А, 13–50 МЕ витамина Д3 и т. д. Дефицит может вызвать различные заболевания, такие как рахит у котят или проблемы с кожей у взрослых кошек.

Обеспечить строгие дозировки в домашних условиях сложно, в то время как на производстве кормов это делается с учетом потребностей разных возрастных групп животных. Компоненты корма проходят строгий контроль качества.

Контроль веса

При соблюдении норм кормления питомец не будет набирать лишний вес, что особенно важно для стерилизованных животных, которые склонны к ожирению.

Экономия времени

Готовые корма экономят время и деньги. Достаточно купить несколько килограммов корма, чтобы обеспечить питомца на месяц, что освобождает время для других дел.

Не смешивайте корма

Не стоит совмещать готовые корма с домашними лакомствами, так как это может привести к дисбалансу в рационе питомца. Лучше использовать специальные лакомства для кошек.

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