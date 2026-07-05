Если обычные оладьи из кабачков уже надоели, попробуйте приготовить необычный закусочный торт. Его особенность в том, что кабачковые коржи не нужно жарить по отдельности — достаточно испечь один большой пласт в духовке, а затем собрать многослойную закуску с грибами и нежным сырным кремом.

Кабачки по праву считаются одним из главных овощей лета. Из них готовят супы, запеканки, оладьи и рагу, однако этот рецепт наверняка понравится тем, кто хочет удивить гостей необычной закуской.

Главное преимущество блюда — минимум хлопот. Вместо того чтобы жарить каждый кабачковый блин отдельно, тесто выпекают одним большим коржом, который затем разрезают на несколько частей и собирают в аппетитный торт.

Особенно вкусной закуска становится после нескольких часов в холодильнике, когда все слои хорошо пропитаются.

Ингредиенты

Для кабачковой основы:

2–3 средних кабачка;

3 яйца;

3 ст. л. сметаны;

100–140 г муки;

100–150 г твердого сыра;

2–3 зубчика чеснока;

соль по вкусу;

1 ч. л. разрыхлителя (по желанию).

Для начинки:

2 плавленых сырка;

майонез или сметана;

2–3 зубчика чеснока;

свежий укроп (по желанию);

соль и черный перец;

около 300 г шампиньонов;

немного твердого сыра для украшения.

Как приготовить

Шаг 1. Приготовьте кабачковый корж

Кабачки натрите на крупной терке, слегка посолите и оставьте на 10–15 минут. За это время они выделят сок.

В отдельной миске смешайте яйца, сметану и немного соли. Добавьте натертый твердый сыр и измельченный чеснок, оставив часть чеснока для начинки.

Кабачки тщательно отожмите руками, чтобы удалить лишнюю влагу, затем соедините их с яичной массой. Постепенно всыпьте муку и при желании добавьте разрыхлитель. Тесто должно получиться густым — примерно как очень густая сметана.

Застелите противень пергаментом, слегка смажьте его растительным маслом и равномерно распределите тесто.

Выпекайте при температуре 180 °C около 25–30 минут, пока корж не станет золотистым.

Шаг 2. Приготовьте сырный крем

Плавленые сырки лучше заранее немного подморозить — так их будет легче натирать.

Натрите их на крупной терке, добавьте майонез или сметану, оставшийся чеснок, соль, черный перец и при желании мелко нарезанный укроп.

Хорошо перемешайте до получения однородной кремовой массы.

Шаг 3. Подготовьте грибы

Шампиньоны заранее обжарьте до готовности с небольшим количеством соли и перца.

Лук в этом рецепте не используется, чтобы сохранить нежный вкус сырной начинки и кабачков.

Шаг 4. Соберите торт

Готовый корж немного остудите.

Разрежьте его сначала пополам, а затем каждую половину еще на две части. Получится четыре одинаковых прямоугольных коржа.

Каждый слой собирайте в следующем порядке:

кабачковый корж;

сырный крем;

слой жареных шампиньонов;

тонкая сеточка из сметаны или майонеза.

Повторите последовательность до последнего слоя.

Верхний корж смажьте только сырным кремом, без грибов.

Украсьте торт тертым твердым сыром и свежим укропом.

Полезные советы

Хорошо отжимайте кабачки — тогда корж получится плотным и не будет слишком влажным.

Слегка подмороженные плавленые сырки натираются значительно легче.

Чтобы сделать начинку менее калорийной, часть майонеза можно заменить сметаной.

Перед подачей желательно оставить торт в холодильнике минимум на 2–3 часа. За это время он отлично пропитается и станет еще вкуснее.

Этот закусочный торт — отличный способ по-новому приготовить сезонные кабачки. Благодаря запеканию вместо жарки блюдо получается менее хлопотным в приготовлении, а сочетание сочных кабачковых коржей, нежного сырного крема и ароматных грибов делает его достойным как семейного ужина, так и праздничного стола. На следующий день вкус становится еще насыщеннее, поэтому многие готовят такой торт заранее.