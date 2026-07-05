ChatGPT
Если обычные оладьи из кабачков уже надоели, попробуйте приготовить необычный закусочный торт. Его особенность в том, что кабачковые коржи не нужно жарить по отдельности — достаточно испечь один большой пласт в духовке, а затем собрать многослойную закуску с грибами и нежным сырным кремом.
Кабачки по праву считаются одним из главных овощей лета. Из них готовят супы, запеканки, оладьи и рагу, однако этот рецепт наверняка понравится тем, кто хочет удивить гостей необычной закуской.
Главное преимущество блюда — минимум хлопот. Вместо того чтобы жарить каждый кабачковый блин отдельно, тесто выпекают одним большим коржом, который затем разрезают на несколько частей и собирают в аппетитный торт.
Особенно вкусной закуска становится после нескольких часов в холодильнике, когда все слои хорошо пропитаются.
Ингредиенты
Для кабачковой основы:
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2–3 средних кабачка;
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3 яйца;
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3 ст. л. сметаны;
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100–140 г муки;
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100–150 г твердого сыра;
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2–3 зубчика чеснока;
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соль по вкусу;
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1 ч. л. разрыхлителя (по желанию).
Для начинки:
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2 плавленых сырка;
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майонез или сметана;
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2–3 зубчика чеснока;
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свежий укроп (по желанию);
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соль и черный перец;
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около 300 г шампиньонов;
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немного твердого сыра для украшения.
Как приготовить
Шаг 1. Приготовьте кабачковый корж
Кабачки натрите на крупной терке, слегка посолите и оставьте на 10–15 минут. За это время они выделят сок.
В отдельной миске смешайте яйца, сметану и немного соли. Добавьте натертый твердый сыр и измельченный чеснок, оставив часть чеснока для начинки.
Кабачки тщательно отожмите руками, чтобы удалить лишнюю влагу, затем соедините их с яичной массой. Постепенно всыпьте муку и при желании добавьте разрыхлитель. Тесто должно получиться густым — примерно как очень густая сметана.
Застелите противень пергаментом, слегка смажьте его растительным маслом и равномерно распределите тесто.
Выпекайте при температуре 180 °C около 25–30 минут, пока корж не станет золотистым.
Шаг 2. Приготовьте сырный крем
Плавленые сырки лучше заранее немного подморозить — так их будет легче натирать.
Натрите их на крупной терке, добавьте майонез или сметану, оставшийся чеснок, соль, черный перец и при желании мелко нарезанный укроп.
Хорошо перемешайте до получения однородной кремовой массы.
Шаг 3. Подготовьте грибы
Шампиньоны заранее обжарьте до готовности с небольшим количеством соли и перца.
Лук в этом рецепте не используется, чтобы сохранить нежный вкус сырной начинки и кабачков.
Шаг 4. Соберите торт
Готовый корж немного остудите.
Разрежьте его сначала пополам, а затем каждую половину еще на две части. Получится четыре одинаковых прямоугольных коржа.
Каждый слой собирайте в следующем порядке:
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кабачковый корж;
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сырный крем;
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слой жареных шампиньонов;
-
тонкая сеточка из сметаны или майонеза.
Повторите последовательность до последнего слоя.
Верхний корж смажьте только сырным кремом, без грибов.
Украсьте торт тертым твердым сыром и свежим укропом.
Полезные советы
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Хорошо отжимайте кабачки — тогда корж получится плотным и не будет слишком влажным.
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Слегка подмороженные плавленые сырки натираются значительно легче.
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Чтобы сделать начинку менее калорийной, часть майонеза можно заменить сметаной.
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Перед подачей желательно оставить торт в холодильнике минимум на 2–3 часа. За это время он отлично пропитается и станет еще вкуснее.
Этот закусочный торт — отличный способ по-новому приготовить сезонные кабачки. Благодаря запеканию вместо жарки блюдо получается менее хлопотным в приготовлении, а сочетание сочных кабачковых коржей, нежного сырного крема и ароматных грибов делает его достойным как семейного ужина, так и праздничного стола. На следующий день вкус становится еще насыщеннее, поэтому многие готовят такой торт заранее.
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