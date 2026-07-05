Если хочется порадовать домашних ароматной выпечкой, но не тратить полдня на сложные рецепты, приготовьте фруктовую галету. Этот открытый пирог с рассыпчатым тестом и сочной начинкой из сезонных ягод или фруктов готовится просто, а получается настолько вкусным, что исчезает со стола за считаные минуты.

Галета — один из самых простых и удачных летних пирогов. Для нее не нужна специальная форма, сложное оформление или особые кулинарные навыки. Достаточно приготовить песочное тесто, выложить любимые сезонные фрукты и аккуратно завернуть края.

Для начинки подойдут не только абрикосы, но и клубника, персики, сливы, вишня, нектарины или их сочетание.

Ингредиенты

Для теста:

200 г муки;

100 г холодного сливочного масла (или маргарина);

щепотка соли;

1 ст. л. сахара;

3–4 ст. л. холодной воды.

Для начинки:

300 г абрикосов (или других сезонных фруктов);

2 ст. л. сахара;

1,5 ч. л. картофельного крахмала.

Как приготовить

Шаг 1. Замесите тесто

Просейте муку в глубокую миску, добавьте соль и сахар.

Холодное сливочное масло нарежьте небольшими кубиками и разотрите с мукой до состояния мелкой крошки.

Постепенно вливайте холодную воду небольшими порциями, пока тесто не соберется в плотный шар.

Заверните его в пищевую пленку или пакет и отправьте в холодильник на 30–40 минут.

Шаг 2. Подготовьте начинку

Пока тесто охлаждается, вымойте фрукты, удалите косточки и нарежьте их небольшими кусочками.

Использовать можно практически любые сезонные ягоды и фрукты — клубнику, малину, вишню, персики, нектарины, сливы, абрикосы или их комбинации.

Шаг 3. Сформируйте галету

Охлажденное тесто раскатайте на присыпанной мукой поверхности в круг толщиной около 3 мм.

Аккуратно переложите пласт на противень, застеленный пергаментом.

В центре теста равномерно распределите картофельный крахмал — он впитает лишний фруктовый сок во время выпечки.

Сверху выложите начинку, оставляя свободными края шириной примерно 3–4 сантиметра.

Посыпьте фрукты сахаром.

Поднимите свободные края теста и заверните их внутрь, формируя характерный открытый бортик.

Для красивой золотистой корочки смажьте края взбитым желтком.

Шаг 4. Выпекайте

Разогрейте духовку до 180 °C.

Выпекайте галету около 40 минут, пока тесто не станет золотистым и хрустящим.

Как подавать

Готовую галету немного остудите.

Перед подачей по желанию посыпьте сахарной пудрой.

Десерт одинаково хорош как теплым, так и полностью охлажденным. При желании его можно дополнить шариком ванильного мороженого, взбитыми сливками или ложкой густого натурального йогурта.

Полезные советы

Используйте хорошо охлажденное масло — тогда тесто получится особенно рассыпчатым.

Если фрукты очень сочные, можно немного увеличить количество крахмала.

Вместо обычного сахара подойдет тростниковый — он придаст начинке легкие карамельные нотки.

Экспериментируйте с начинкой: прекрасно сочетаются абрикосы с малиной, персики с черникой, сливы с нектаринами или яблоки с корицей.

Фруктовая галета — одна из самых удачных сезонных выпечек. Она не требует сложной подготовки, готовится из доступных продуктов и позволяет каждый раз получать новый вкус благодаря разным сочетаниям ягод и фруктов. Хрустящее песочное тесто и сочная начинка делают этот простой десерт настоящим украшением летнего чаепития.