ChatGPT
Если хочется порадовать домашних ароматной выпечкой, но не тратить полдня на сложные рецепты, приготовьте фруктовую галету. Этот открытый пирог с рассыпчатым тестом и сочной начинкой из сезонных ягод или фруктов готовится просто, а получается настолько вкусным, что исчезает со стола за считаные минуты.
Галета — один из самых простых и удачных летних пирогов. Для нее не нужна специальная форма, сложное оформление или особые кулинарные навыки. Достаточно приготовить песочное тесто, выложить любимые сезонные фрукты и аккуратно завернуть края.
Для начинки подойдут не только абрикосы, но и клубника, персики, сливы, вишня, нектарины или их сочетание.
Ингредиенты
Для теста:
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200 г муки;
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100 г холодного сливочного масла (или маргарина);
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щепотка соли;
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1 ст. л. сахара;
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3–4 ст. л. холодной воды.
Для начинки:
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300 г абрикосов (или других сезонных фруктов);
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2 ст. л. сахара;
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1,5 ч. л. картофельного крахмала.
Как приготовить
Шаг 1. Замесите тесто
Просейте муку в глубокую миску, добавьте соль и сахар.
Холодное сливочное масло нарежьте небольшими кубиками и разотрите с мукой до состояния мелкой крошки.
Постепенно вливайте холодную воду небольшими порциями, пока тесто не соберется в плотный шар.
Заверните его в пищевую пленку или пакет и отправьте в холодильник на 30–40 минут.
Шаг 2. Подготовьте начинку
Пока тесто охлаждается, вымойте фрукты, удалите косточки и нарежьте их небольшими кусочками.
Использовать можно практически любые сезонные ягоды и фрукты — клубнику, малину, вишню, персики, нектарины, сливы, абрикосы или их комбинации.
Шаг 3. Сформируйте галету
Охлажденное тесто раскатайте на присыпанной мукой поверхности в круг толщиной около 3 мм.
Аккуратно переложите пласт на противень, застеленный пергаментом.
В центре теста равномерно распределите картофельный крахмал — он впитает лишний фруктовый сок во время выпечки.
Сверху выложите начинку, оставляя свободными края шириной примерно 3–4 сантиметра.
Посыпьте фрукты сахаром.
Поднимите свободные края теста и заверните их внутрь, формируя характерный открытый бортик.
Для красивой золотистой корочки смажьте края взбитым желтком.
Шаг 4. Выпекайте
Разогрейте духовку до 180 °C.
Выпекайте галету около 40 минут, пока тесто не станет золотистым и хрустящим.
Как подавать
Готовую галету немного остудите.
Перед подачей по желанию посыпьте сахарной пудрой.
Десерт одинаково хорош как теплым, так и полностью охлажденным. При желании его можно дополнить шариком ванильного мороженого, взбитыми сливками или ложкой густого натурального йогурта.
Полезные советы
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Используйте хорошо охлажденное масло — тогда тесто получится особенно рассыпчатым.
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Если фрукты очень сочные, можно немного увеличить количество крахмала.
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Вместо обычного сахара подойдет тростниковый — он придаст начинке легкие карамельные нотки.
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Экспериментируйте с начинкой: прекрасно сочетаются абрикосы с малиной, персики с черникой, сливы с нектаринами или яблоки с корицей.
Фруктовая галета — одна из самых удачных сезонных выпечек. Она не требует сложной подготовки, готовится из доступных продуктов и позволяет каждый раз получать новый вкус благодаря разным сочетаниям ягод и фруктов. Хрустящее песочное тесто и сочная начинка делают этот простой десерт настоящим украшением летнего чаепития.
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