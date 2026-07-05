После гибели единственного сына родственники решили скрыть трагедию от 80-летней женщины с больным сердцем. Они создали цифрового двойника мужчины, который теперь ежедневно общается с матерью по видеосвязи. История вызвала бурные споры: одни считают это проявлением заботы, другие — опасным обманом.

После того как в прошлом году житель Китая погиб в автокатастрофе, его родственники приняли необычное решение — создать цифровую копию мужчины с помощью искусственного интеллекта, чтобы уберечь от тяжелого удара его пожилую мать, пишет scmp.

Историю рассказал руководитель команды разработчиков Чжан Цзэвэй из восточной провинции Цзянсу. Именно к нему обратился сын погибшего мужчины с просьбой создать максимально реалистичного цифрового двойника своего отца.

Семья проживает в провинции Шаньдун. Единственный сын пожилой женщины погиб в дорожно-транспортном происшествии в начале прошлого года. Родственники опасались, что 80-летняя мать мужчины, страдающая сердечным заболеванием, может не перенести трагическую новость.

Чтобы создать виртуальную копию, разработчикам передали множество фотографий, видеозаписей и аудиосообщений погибшего. Особое внимание уделили его голосу, манере речи и даже характерным жестам. По словам разработчиков, цифровой двойник настолько точно воспроизводит поведение мужчины, что повторяет его привычку слегка наклоняться вперед во время разговора.

С тех пор виртуальный сын ежедневно связывается с матерью по видеосвязи через мессенджер. Женщина уверена, что разговаривает со своим настоящим сыном.

Во время бесед она по-прежнему заботится о нем: напоминает тепло одеваться, хорошо питаться и быть осторожным. В ответ цифровой двойник благодарит мать за заботу и обещает следовать ее советам.

Свое отсутствие дома виртуальный собеседник объясняет просто: он якобы уехал работать в другой город, чтобы заработать денег для семьи.

В одной из бесед женщина призналась:

— Звони мне почаще, чтобы я знала, как ты живешь. Я очень скучаю по тебе. Мне так жаль, что я не могу увидеть тебя лично.

На что цифровая копия ответила:

— Хорошо, мама. Но я очень занят. Береги себя. Когда заработаю достаточно денег, обязательно вернусь домой.

По данным китайских СМИ, женщина до сих пор не знает о смерти сына. Дополнительные сведения о семье не раскрываются.

Чжан Цзэвэй уже три года занимается созданием цифровых копий людей. Сам он шутливо называет свою работу «обманом человеческих эмоций», однако подчеркивает, что главная цель подобных проектов — помочь живым людям справиться с болью утраты.

— Мы стараемся утешать тех, кто остался жить, — говорит разработчик.

История вызвала широкий общественный резонанс в китайских социальных сетях.

Одни пользователи считают поступок семьи проявлением любви и заботы.

«Это очень трогательно. Такой ИИ-сын — добрая ложь», — написал один из комментаторов.

«Потрясающая технология. Я бы тоже хотел поговорить со своим умершим отцом», — отметил другой пользователь.

Однако нашлись и те, кто осудил подобное решение.

«Женщину обманывают уже долгое время. Если правда однажды откроется, удар может оказаться еще тяжелее», — считают критики.

Эксперты отмечают, что развитие искусственного интеллекта все чаще ставит перед обществом сложные моральные вопросы. С одной стороны, цифровые копии способны помочь людям пережить потерю близких. С другой — они могут мешать принятию реальности и затягивать процесс проживания горя.

По мере развития технологий подобных историй будет становиться все больше, а значит, обществу предстоит решить, где проходит граница между заботой о человеке и правом знать правду.

В Китае услугу по созданию цифровых подобий умерших для скорбящих родственников называют «воскрешением». Однако полезно ли это для психики? Спорный вопрос.

С одной стороны, общение с цифровыми копиями погибших дает некое утешение. Однако психологи предупреждают: это мешает людям пережить потерю, вызывает зависимость от подобного общения и осложняет процесс скорби.

«Цифровые клоны также могут искажать представление об умершем, демонстрируя заявления или поведение, несовместимые с его убеждениями. И это не только наносит ущерб достоинству умершего, но и создает риск эмоционального вреда для скорбящих, подрывая предполагаемую терапевтическую цель, — говорит в своем исследовании доктор Масаки Ивасаки из Сеульского национального университета. — К тому же создание цифровых клонов часто предполагает использование персональных данных без явного согласия умершего. И это вызывает опасения по поводу конфиденциальности и прав личности».

История китайской семьи показывает, что искусственный интеллект уже способен не только выполнять рабочие задачи, но и вмешиваться в самые личные сферы человеческой жизни. Однако вопрос остается открытым: можно ли считать такую цифровую поддержку проявлением любви или любая, даже самая добрая ложь однажды оборачивается новой болью?