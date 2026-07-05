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Летом важно обращать внимание не только на фасон одежды, но и на материал, из которого она сшита. Одни ткани помогают коже «дышать», хорошо отводят влагу и защищают от перегрева, тогда как другие создают эффект парника и делают жару еще более невыносимой.
Когда столбики термометров поднимаются все выше, правильный выбор одежды становится вопросом не только стиля, но и хорошего самочувствия. Именно ткань во многом определяет, насколько комфортно человек будет чувствовать себя в жаркую погоду.
Эксперты UnitedLace рассказали, какие материалы лучше всего подходят для летнего гардероба и от каких тканей в жаркие дни желательно отказаться.
Почему ткань имеет значение
Во время жары организм охлаждается за счет испарения пота. Если одежда плохо пропускает воздух или задерживает влагу, тело начинает перегреваться, а ткань становится влажной, тяжелой и неприятной к коже.
Идеальный материал для лета должен:
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хорошо пропускать воздух;
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впитывать и быстро испарять влагу;
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быстро высыхать;
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не прилипать к телу;
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быть легким и комфортным в носке.
Лен — лучший выбор для жары
Лен по праву считается одной из самых комфортных тканей для жаркой погоды. Благодаря своей натуральной структуре он обеспечивает отличную вентиляцию, быстро впитывает влагу и так же быстро ее испаряет.
Кроме того, льняная одежда не способствует перегреву организма, а после каждой стирки становится только мягче.
Лен идеально подходит для рубашек, брюк, сарафанов и платьев.
Хлопок — проверенная классика
Хлопок остается одним из самых популярных материалов для летней одежды. Особенно хорошо подходят его легкие разновидности — батист, муслин и поплин.
Такая ткань приятна к телу, хорошо пропускает воздух, эффективно впитывает пот и подходит для повседневной носки.
Бамбук — природный эффект охлаждения
Бамбуковое волокно способно помогать организму поддерживать комфортную температуру.
Эта ткань отличается мягкостью, хорошо отводит влагу, подходит людям с чувствительной кожей и обладает антибактериальными свойствами.
Тенсел (лиоцелл) — современный материал
Тенсел производят из древесной целлюлозы.
Он приятен на ощупь, хорошо пропускает воздух, быстро отводит влагу и не создает ощущения духоты даже в жаркий день. Кроме того, одежда из тенсела выглядит элегантно и почти не теряет форму.
Шелк — легкость и естественная прохлада
Несмотря на свою деликатность, натуральный шелк хорошо регулирует температуру тела.
Он остается прохладным на ощупь, приятен к коже и особенно популярен при создании летних вечерних образов.
Вискоза — доступная альтернатива натуральным тканям
Вискоза производится из натуральной целлюлозы, поэтому отличается хорошей воздухопроницаемостью.
Она легкая, красиво драпируется, подходит для платьев, юбок и свободной летней одежды, обеспечивая комфорт даже в теплую погоду.
Шифон — почти невесомый материал
Шифон считается одной из самых легких тканей.
Он практически не ощущается на теле, отлично пропускает воздух и позволяет создавать свободные летние образы, которые не сковывают движения.
Муслин — мягкость и воздухопроницаемость
Благодаря рыхлой структуре муслин обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха.
Он не прилипает к коже даже в жару, остается легким и комфортным, поэтому особенно популярен при пошиве летней одежды.
Тонкий хлопок (voile, lawn)
Тонкие разновидности хлопка прекрасно подходят для городской жары.
Такая ткань хорошо пропускает воздух, приятна на ощупь и остается одной из самых практичных для повседневного гардероба.
Смесь льна и хлопка
Сочетание двух натуральных волокон объединяет достоинства обоих материалов.
Такая ткань хорошо вентилируется, меньше мнется по сравнению с чистым льном и проще в уходе, сохраняя при этом ощущение прохлады.
Какие ткани лучше оставить до осени
В сильную жару специалисты советуют по возможности отказаться от одежды из материалов, которые плохо пропускают воздух и задерживают тепло.
К ним относятся:
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полиэстер;
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акрил;
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нейлон;
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плотный деним.
Подобные ткани создают своеобразный «парниковый эффект»: влага испаряется хуже, тело перегревается, а одежда быстрее становится влажной и вызывает дискомфорт.
Как выбрать одежду для жаркой погоды
Эксперты рекомендуют придерживаться нескольких простых правил:
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выбирать преимущественно натуральные ткани;
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отдавать предпочтение светлой одежде, которая меньше нагревается на солнце;
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обращать внимание на свободный крой и легкое переплетение нитей;
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избегать слишком плотных и многослойных материалов.
В летнюю жару комфорт во многом зависит не только от фасона одежды, но и от ткани. Лен, хлопок, тенсел, бамбук и другие «дышащие» материалы помогают организму легче переносить высокие температуры, тогда как синтетика нередко усиливает ощущение духоты. Правильно подобранный летний гардероб позволит чувствовать себя комфортно даже в самые жаркие дни.
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