Летом важно обращать внимание не только на фасон одежды, но и на материал, из которого она сшита. Одни ткани помогают коже «дышать», хорошо отводят влагу и защищают от перегрева, тогда как другие создают эффект парника и делают жару еще более невыносимой.

Когда столбики термометров поднимаются все выше, правильный выбор одежды становится вопросом не только стиля, но и хорошего самочувствия. Именно ткань во многом определяет, насколько комфортно человек будет чувствовать себя в жаркую погоду.

Эксперты UnitedLace рассказали, какие материалы лучше всего подходят для летнего гардероба и от каких тканей в жаркие дни желательно отказаться.

Почему ткань имеет значение

Во время жары организм охлаждается за счет испарения пота. Если одежда плохо пропускает воздух или задерживает влагу, тело начинает перегреваться, а ткань становится влажной, тяжелой и неприятной к коже.

Идеальный материал для лета должен:

хорошо пропускать воздух;

впитывать и быстро испарять влагу;

быстро высыхать;

не прилипать к телу;

быть легким и комфортным в носке.

Лен — лучший выбор для жары

Лен по праву считается одной из самых комфортных тканей для жаркой погоды. Благодаря своей натуральной структуре он обеспечивает отличную вентиляцию, быстро впитывает влагу и так же быстро ее испаряет.

Кроме того, льняная одежда не способствует перегреву организма, а после каждой стирки становится только мягче.

Лен идеально подходит для рубашек, брюк, сарафанов и платьев.

Хлопок — проверенная классика

Хлопок остается одним из самых популярных материалов для летней одежды. Особенно хорошо подходят его легкие разновидности — батист, муслин и поплин.

Такая ткань приятна к телу, хорошо пропускает воздух, эффективно впитывает пот и подходит для повседневной носки.

Бамбук — природный эффект охлаждения

Бамбуковое волокно способно помогать организму поддерживать комфортную температуру.

Эта ткань отличается мягкостью, хорошо отводит влагу, подходит людям с чувствительной кожей и обладает антибактериальными свойствами.

Тенсел (лиоцелл) — современный материал

Тенсел производят из древесной целлюлозы.

Он приятен на ощупь, хорошо пропускает воздух, быстро отводит влагу и не создает ощущения духоты даже в жаркий день. Кроме того, одежда из тенсела выглядит элегантно и почти не теряет форму.

Шелк — легкость и естественная прохлада

Несмотря на свою деликатность, натуральный шелк хорошо регулирует температуру тела.

Он остается прохладным на ощупь, приятен к коже и особенно популярен при создании летних вечерних образов.

Вискоза — доступная альтернатива натуральным тканям

Вискоза производится из натуральной целлюлозы, поэтому отличается хорошей воздухопроницаемостью.

Она легкая, красиво драпируется, подходит для платьев, юбок и свободной летней одежды, обеспечивая комфорт даже в теплую погоду.

Шифон — почти невесомый материал

Шифон считается одной из самых легких тканей.

Он практически не ощущается на теле, отлично пропускает воздух и позволяет создавать свободные летние образы, которые не сковывают движения.

Муслин — мягкость и воздухопроницаемость

Благодаря рыхлой структуре муслин обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха.

Он не прилипает к коже даже в жару, остается легким и комфортным, поэтому особенно популярен при пошиве летней одежды.

Тонкий хлопок (voile, lawn)

Тонкие разновидности хлопка прекрасно подходят для городской жары.

Такая ткань хорошо пропускает воздух, приятна на ощупь и остается одной из самых практичных для повседневного гардероба.

Смесь льна и хлопка

Сочетание двух натуральных волокон объединяет достоинства обоих материалов.

Такая ткань хорошо вентилируется, меньше мнется по сравнению с чистым льном и проще в уходе, сохраняя при этом ощущение прохлады.

Какие ткани лучше оставить до осени

В сильную жару специалисты советуют по возможности отказаться от одежды из материалов, которые плохо пропускают воздух и задерживают тепло.

К ним относятся:

полиэстер;

акрил;

нейлон;

плотный деним.

Подобные ткани создают своеобразный «парниковый эффект»: влага испаряется хуже, тело перегревается, а одежда быстрее становится влажной и вызывает дискомфорт.

Как выбрать одежду для жаркой погоды

Эксперты рекомендуют придерживаться нескольких простых правил:

выбирать преимущественно натуральные ткани;

отдавать предпочтение светлой одежде, которая меньше нагревается на солнце;

обращать внимание на свободный крой и легкое переплетение нитей;

избегать слишком плотных и многослойных материалов.

В летнюю жару комфорт во многом зависит не только от фасона одежды, но и от ткани. Лен, хлопок, тенсел, бамбук и другие «дышащие» материалы помогают организму легче переносить высокие температуры, тогда как синтетика нередко усиливает ощущение духоты. Правильно подобранный летний гардероб позволит чувствовать себя комфортно даже в самые жаркие дни.