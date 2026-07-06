От овсянки и клетчатки до отношения к алкоголю и модным диетам — эксперты проанализировали самые обсуждаемые исследования первой половины 2026 года и составили список рекомендаций, которые помогут сделать рацион более полезным.

Эксперты проанализировали самые громкие исследования и тренды первой половины 2026 года и на основе публикаций The New York Times составили актуальный гид по здоровому питанию. Они изучили самые читаемые материалы о здоровье и выделили десять главных выводов, которые стоит учитывать каждому.

Замороженный йогурт — не такой полезный, как кажется

Польза замороженного йогурта во многом переоценена. Хотя в нем обычно меньше насыщенных жиров, чем в мороженом, он нередко содержит больше добавленного сахара. Кроме того, широко рекламируемое содержание пробиотиков далеко не всегда подтверждается научными данными.

Рацион действительно влияет на риск заболеваний

Не все факторы риска человек способен контролировать, однако питание играет важную роль. По мнению специалистов, рацион, богатый фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами и растительными источниками белка — фасолью, чечевицей и другими бобовыми, — помогает снизить риск развития онкологических заболеваний, сахарного диабета 2-го типа и болезней сердца.

Не спешите полностью отказываться от углеводов

Низкоуглеводные диеты могут помочь похудеть или улучшить контроль уровня сахара в крови в краткосрочной перспективе. Однако длительный отказ от фруктов, цельнозерновых продуктов, бобовых и крахмалистых овощей лишает организм важных пищевых волокон.

По словам специалистов, для здоровья гораздо важнее качество углеводов, чем их количество.

Интервальное голодание изучено не до конца

Сторонники интервального голодания утверждают, что такой режим питания способствует снижению веса, улучшает обмен веществ, работу мозга и даже помогает продлить жизнь.

Некоторым людям действительно проще придерживаться такого режима, однако имеющиеся исследования пока не дают убедительных доказательств всех заявленных преимуществ.

Овсянка остается одним из лучших завтраков

Овсяная каша по-прежнему считается одним из самых полезных вариантов завтрака. Она содержит бета-глюкан — особый вид клетчатки, который способствует росту полезной кишечной микрофлоры, помогает снижать уровень «плохого» холестерина и поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Избыток белка тоже может навредить

Специалисты напоминают, что чрезмерное увлечение белковой пищей не всегда идет на пользу.

Если основным источником белка становятся красное и переработанное мясо, это может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2-го типа и некоторых видов рака. Кроме того, недостаток клетчатки нередко приводит к проблемам с пищеварением.

Большинству людей не хватает клетчатки

По данным специалистов, большинство людей потребляют слишком мало пищевых волокон.

Пополнить их запас можно не только овощами и фруктами. Хорошими источниками клетчатки также являются попкорн без большого количества масла и сахара, хумус, фасолевые дипы, гуакамоле и сальса.

Даже одна порция алкоголя в день может повышать риски

Недавние исследования показали, что люди, ежедневно употреблявшие хотя бы один алкогольный напиток, чаще умирали от заболеваний, связанных с алкоголем, чем те, кто полностью отказался от спиртного.

У женщин повышался риск смерти от рака печени и молочной железы, а у мужчин и женщин — от цирроза печени, а также рака полости рта и пищевода.

Не стоит недооценивать зеленый горошек

Несмотря на небольшой размер, зеленый горошек богат полезными веществами.

Хотя белка в нем меньше, чем в фасоли или чечевице, он остается одним из лучших растительных продуктов. По словам экспертов, одна чашка зеленого горошка содержит примерно столько же белка, сколько около 85 граммов твердого тофу.

Теплая вода натощак может быть полезной, но чудес ждать не стоит

В социальных сетях часто утверждают, что стакан теплой воды после пробуждения улучшает пищеварение, очищает кожу и избавляет от вздутия живота.

Эксперты признают, что такая привычка действительно может положительно влиять на работу желудочно-кишечного тракта, однако не считают ее универсальным способом профилактики или лечения заболеваний.

Современные исследования подтверждают: основой здорового питания остаются простые принципы — больше овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и клетчатки, умеренное потребление белка, минимум алкоголя и осторожное отношение к модным диетам. Универсальных «суперпродуктов» не существует, а наибольшую пользу для здоровья приносит разнообразный и сбалансированный рацион.