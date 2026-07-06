Отит — заболевание, которое вызывает беспокойство у детей и их родителей. Вряд ли найдется ребенок, который ни разу не жаловался на боли в ухе. Как помочь малышу и снизить вероятность возникновения отита, рассказывает оториноларинголог Аза Сайдулаева.

Отиты часто диагностируются у маленьких детей. Некоторые родители даже отмечают, что их ребенок постоянно страдает от отитов. Причины этого заболевания могут быть различными, и в каждом конкретном случае врач должен выявить их и назначить соответствующее лечение, а также дать рекомендации по профилактике и предупреждению отита.

Важно, чтобы родители понимали: нельзя пытаться лечить отит самостоятельно. Это может усугубить течение заболевания и навредить ребенку! Лекарства назначает врач, который также проконсультирует, как правильно проводить необходимые манипуляции в домашних условиях.

Симптомы

Определить, что ребенок испытывает боль в ухе, несложно. Часто на фоне общего капризного состояния малыш теребит ухо, так как воспринимает его как источник болезненных ощущений. Также может нарушаться процесс кормления — ребенок отказывается сосать, так как присасывание вызывает боль в ухе.

Причины отита

Слуховая труба (канал между полостью среднего уха и носоглоткой) у маленьких детей прямая, широкая и короткая. Это создает «открытые ворота» для бактерий, вирусов и аллергенов. С возрастом слуховая труба меняется (становится более узкой и длинной), и отиты возникают реже. Поэтому паниковать и считать своего ребенка неправильным не стоит.

Факторы, которые могут спровоцировать отит, включают различные патологии уха, проблемы с носоглоткой, врожденные аденоиды и аллергические реакции. С такими проблемами должен разбираться врач.

Существуют также факторы, зависящие от родителей. Например, неправильное положение ребенка при кормлении может стать причиной отита. Если малыша держат горизонтально, молоко может затекать в слуховую трубу. Поэтому важно держать его голову чуть выше и после кормления поддерживать его в вертикальном положении, чтобы избежать срыгивания, которое может привести к попаданию молока в носоглотку и слуховую трубу.

Также стоит обратить внимание на возможные ошибки при туалете полости носа. При насморке (аллергическом или на фоне ОРВИ) не рекомендуется промывать нос, так как вода или лекарство могут попасть в слуховую трубу. Процедура промывания носа не рекомендуется детям до трех лет. Для лечения насморка врачи обычно назначают капли, а спреи лучше не использовать.

Лечение отита

Лечение отита — индивидуальный процесс. Врач может назначить лекарства для устранения воспаления и снятия боли, физиотерапию, ультразвуковое орошение слизистой, препараты против отеков и антигистамины. Важно, чтобы родители понимали причины отита и выполняли назначения врача, чтобы лечение было эффективным.