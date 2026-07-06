Креветки нередко попадают в список продуктов, которых советуют избегать людям с повышенным холестерином. Однако современные исследования показывают, что влияние этого морепродукта на здоровье сосудов гораздо сложнее, чем считалось раньше. Диетолог Елена Желянина рассказала, стоит ли исключать креветки из рациона и кому все же следует соблюдать осторожность.

Если у человека выявлен повышенный уровень холестерина, многие автоматически отказываются от креветок. Иногда подобные ограничения встречаются даже в рекомендациях специалистов, поскольку эти морепродукты действительно содержат довольно много холестерина. Однако, как отмечает диетолог, эксперт по активному долголетию и нутрициолог Елена Желянина, современные научные данные позволяют взглянуть на этот вопрос иначе.

Сколько холестерина содержится в креветках

По словам специалиста, в 100 граммах креветок содержится примерно 150–200 миллиграммов холестерина. Это больше, чем во многих сортах рыбы и мяса, поэтому долгое время креветки считались продуктом, способным повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако сегодня известно, что уровень холестерина в крови зависит далеко не только от количества холестерина, поступающего с пищей.

Гораздо более значимое влияние оказывают хроническое воспаление, избыток сахара и рафинированных углеводов в рационе, трансжиры, курение, малоподвижный образ жизни, стресс, недостаток сна и различные нарушения обмена веществ.

Кроме того, креветки практически не содержат насыщенных жиров, которые в большей степени способствуют повышению уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), известных как «плохой» холестерин.

При этом они богаты легкоусвояемым белком, витаминами, минералами и антиоксидантами.

Диетолог напоминает, что организм самостоятельно регулирует уровень холестерина: если его больше поступает с пищей, печень обычно снижает собственную выработку. Поэтому умеренное употребление креветок у большинства людей не приводит к увеличению сердечно-сосудистых рисков.

Чем креветки полезны для сосудов

Помимо белка, креветки содержат целый ряд веществ, которые благоприятно влияют на здоровье организма.

Одним из самых ценных компонентов считается селен — мощный антиоксидант, защищающий клетки от окислительного стресса и воспаления. Он также необходим для нормальной работы щитовидной железы и обмена веществ.

Одна порция креветок обеспечивает значительную часть суточной потребности в этом микроэлементе.

Еще одно важное вещество — астаксантин. Этот природный антиоксидант помогает уменьшать воспалительные процессы, поддерживает эластичность сосудов и защищает клетки от преждевременного старения.

Кроме того, креветки являются источником йода, цинка, фосфора, витамина B12 и качественного белка, который способствует сохранению мышечной массы, нормальному обмену веществ и более длительному чувству сытости.

Почему сам холестерин не считается «врагом»

Специалист подчеркивает, что холестерин сам по себе необходим организму.

Он входит в состав клеточных мембран, участвует в синтезе витамина D, желчных кислот и многих гормонов, включая половые гормоны и кортизол.

Холестерин также участвует в восстановлении сосудистой стенки и поддерживает нормальную структуру клеточных мембран.

Проблемы возникают не из-за самого холестерина, а тогда, когда сосуды повреждаются вследствие хронического воспаления, высокого уровня сахара в крови, курения, повышенного давления или других неблагоприятных факторов.

Именно поэтому сегодня врачи оценивают не только общий уровень холестерина, но и показатели липопротеинов, триглицеридов, воспалительных маркеров, а также образ жизни пациента в целом.

Когда креветки могут быть нежелательны

Несмотря на многочисленные достоинства, некоторым людям следует соблюдать осторожность.

Прежде всего это касается людей с аллергией на морепродукты. Аллергические реакции могут быть достаточно серьезными и требовать медицинской помощи.

Имеет значение и способ приготовления. Жареные креветки в кляре, блюда с большим количеством масла, майонеза, жирных или сладких соусов уже сложно назвать полезными. В подобных случаях потенциальный вред связан главным образом с избытком соли, калорий и насыщенных жиров, а не с самими креветками.

Эксперт также советует внимательно изучать состав продукта при покупке. Некоторые производители используют большое количество соли и специальных растворов, увеличивающих массу продукта.

Ограничить употребление креветок рекомендуется людям с подагрой и нарушениями пуринового обмена, поскольку они содержат пурины, способные повышать уровень мочевой кислоты.

Сколько креветок можно есть

Если серьезных противопоказаний нет, специалисты считают безопасным употребление 150–200 граммов креветок один-два раза в неделю.

Наиболее полезным считается сочетание креветок с овощами, зеленью, цельнозерновыми продуктами и полезными жирами. А вот большое количество майонеза, жирных соусов или жареного теста значительно снижает пищевую ценность блюда.

Современные исследования показывают, что креветки не являются той «холестериновой бомбой», которой их долгое время считали. При умеренном употреблении и правильном приготовлении они могут стать частью сбалансированного рациона даже для многих людей с повышенным уровнем холестерина. Тем не менее при сердечно-сосудистых заболеваниях, нарушениях липидного обмена, подагре или других хронических состояниях любые изменения в питании лучше обсудить с лечащим врачом.