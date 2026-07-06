Юлия Юргеле, глава клиники Era Еsthetic:

Филиал знаменитой международной лазерной клиники Era Еsthetic находится в самом сердце курортной Юрмалы, в майори, в легендарном 5-звездочном отеле Baltic Beach Hotel. Теперь, чтобы получить бьюти-услуги любого вида для тела и лица – от эпиляции до всех видов омоложения, от аппаратных до инъекционных – не обязательно ехать в Ригу: все самые модные и эффективные тренды индустрии красоты представлены в Юрмале.

Главные преимущества: локация и инновации

Вы можете приехать на уикенд – и вместе с отдыхом в спа пройти процедуры в клинике. Или проконсультироваться у дерматолога и записаться на курс процедур, если вы живете в Юрмале – это будет намного удобнее, чем ездить в Ригу.

Разные лазеры для разных задач

Главное отличие клиники Era Еsthetic – самые инновационные технологии красоты и оздоровления кожи. В лазерной медицине не существует одного универсального решения. Именно поэтому мы принципиально отказались от многофункциональных платформ «все в одном», которые сейчас наводнили рынок. Наш концепт строится на узкой специализации: для каждой эстетической задачи – будь то омоложение, работа с сосудами или эпиляция – мы выбираем конкретное оборудование, признанное мировым «золотым стандартом». Да, содержание «парка» из десятка моно-лазеров экспертного класса требует колоссальных инвестиций, но только такая узкая направленность гарантирует ту точность и эффективность, ради которой пациенты выбирают именно нашу клинику.

Сосудистая терапия: экспертные решения мирового уровня

При помощи сосудистых лазеров VBeam Perfecta, Nd:YAG наши врачи проводят лечение всех сосудистых проявлений на коже, купероза, розацеа и более серьезных проблем.

Лазер VBeam – это золотой стандарт лечения сосудистых проблем кожи. Он работает с очень сложными патологиями, например, port-wine stain, так называемые «винные пятна», гемангиомы разных видов включая агниомы у младенцев (аппарат настолько безопасен, что его можно применять для лечения уже с первых недель жизни ребенка, если это необходимо).

Лазеры успешно борются с розацеа, а в Латвии, к сожалению, это очень распространенное заболевание из-за наших климатических особенностей. Врачи рекомендуют не откладывать терапию: со временем расширенные сосуды не только создают эстетический дефект, но и провоцируют хроническую отечность и воспалительные процессы. Своевременная работа с лазером VBeam позволяет остановить прогрессирование болезни и вернуть коже здоровый вид.

Лазерная эпиляция: «золотой» стандарт

Пожалуй, главное разочарование в лазерной эпиляции — это не сама процедура, а ситуация, когда после долгого курса волосы всё равно продолжают расти, а эффект требует постоянного поддерживания. Именно поэтому в Era Esthetic уделяют внимание именно качеству технологии, и потому работают только с александритовым лазером Candela GentleLase. Ведь он признан золотым стандартом лазерной эпиляции и для дерматологов во всем мире остаётся технологией №1 в остановке роста волос.

Главное отличие александритового лазера Candela — высокая эффективность и способность работать даже с более тонкими, светлыми и пушковыми волосами, с которыми многие другие системы не могут справиться.

Именно поэтому пациенты часто замечают выраженные изменения уже после первых процедур, а сам курс становится прогнозируемым и не превращается в бесконечное поддерживание эффекта, как с большим количеством лазерных систем.

Лазер оснащён запатентованной системой охлаждения DCD™, которая распыляет охлаждающий криоген непосредственно перед каждым импульсом. Это помогает защитить кожу и делает процедуру значительно комфортнее даже на чувствительных зонах. В Era Esthetic процедуры проводятся с индивидуальным подбором параметров — с учётом структуры волос, особенностей кожи и зоны обработки. Такой подход позволяет сочетать высокую эффективность процедуры с деликатным отношением к коже.

Сегодня лазерная эпиляция — это уже не только вопрос эстетики. Для многих женщин, да и мужчин, это ощущение свободы, ухоженности и уверенности без постоянного раздражения кожи, вросших волос и необходимости снова возвращаться к временным методам удаления волос.

Фракционное омоложение: искусство обновления кожи

Лазерные технологии сегодня – это не только здоровье, но и мощный инструмент управления возрастом. Одной из самых востребованных методик в нашей клинике является фракционная шлифовка лазером СO2.

Ее уникальность в принципе «фракционности»: лазерный луч воздействует на кожу не сплошным пятном, а в виде сетки из тысяч микроскопических лечебных каналов. Лазер деликатно устраняет микроучастки старой кожи, запуская мощнейший процесс регенерации. На месте разрушенных клеток начинают формироваться новые – здоровые, молодые и плотные. Это позволяет не только разгладить морщины и выровнять рельеф, но и добиться глубокого лифтинг-эффекта. Процедура считается золотой серединой: она дает результат, сопоставимый с хирургической подтяжкой, но при этом остается щадящей. Короткий период реабилитации (легкая сеточка или микрокорочки в течение пары дней) – это лишь естественный знак того, что процесс глобального обновления запущен. Также этот метод незаменим для коррекции шрамов, растяжек и любых структурных несовершенств кожи.

Аппаратный лифтинг: глубокая архитектура лица

Когда речь идет о максимальном результате без скальпеля, мы обращаемся к технологиям Ulthera, Ultraformer и Thermage. Уникальность ультразвукового SMAS-лифтинга заключается в работе на уровне мышечно-апоневротического слоя (SMAS). Это тот самый «каркас» лица, на котором раньше оперировали исключительно пластические хирурги.

Сегодня мы можем воздействовать на эту глубинную структуру неинвазивно. Сфокусированный ультразвук точечно сокращает и уплотняет ткани, обеспечивая мощную подтяжку изнутри. В свою очередь, радиоволновой термолифтинг Thermage великолепно работает с качеством кожи, возвращая ей упругость. Особое преимущество этих методик — работа с такими «капризными» зонами, как область вокруг глаз. Мы получаем выраженный эффект лифтинга век и уплотнения тонкой кожи быстро и с минимальным периодом восстановления!

Инъекционная косметология: сезон осознанного ухода

Юрмальский филиал Era Esthetic – это место, где медицинские технологии мирового уровня встречаются с «умной» косметологией. В руках опытных врачей современные препараты становятся буквально ювелирным инструментом, не меняющим черт лица.

Главный летний тренд – это защита. Чтобы привычка жмуриться от яркого солнца не превратилась в досадные морщинки, мы используем ботулинотерапию как элегантную страховку. Она мягко снимает напряжение именно там, где мимика начинает травмировать кожу, но при этом улыбка остается естественной, а лицо выглядит свежим и открытым.

Для улучшения качества кожи наши врачи часто выбирают биопрепараты нового поколения – полинуклеотиды или полимолочную кислоту. В отличие от классического увлажнения, которое иногда дает нежелательную припухлость, эти компоненты работают «интеллектуально»: без видимых нежелательных последствий, но запуская процессы омоложения кожи.

Глубокое знание физиологии и медицины позволяет врачам Era Esthetic составлять персональные рецепты красоты для каждой из нас: от укрепления нежной зоны вокруг глаз до восстановления тонуса. Результат – тот самый эффект «отдохнувшего лица», за которым хочется возвращаться на курорт снова и снова.

Силуэт к лету: технологии вместо усилий

Летом процедуры для тела в нашем филиале не менее популярны, чем уход за лицом – в любимом купальник женщинам хочется чувствовать себя уверенно! И мы предлашаем проверенный дуэт технологий.

Если нужно деликатно скорректировать контуры и убрать лишнее там, где не помогают спорт и диеты, на помощь приходит криолиполиз CoolTech – «умное» замораживание жировых клеток. Процедура проходит комфортно (вы отдыхаете), а результат проявляется постепенно и выглядит абсолютно естественно.

Чтобы кожа тела стала более плотной, подтянутой и гладкой мы используем VelaShape: аппарат объединяет в себе сразу четыре технологии, которые работают как интенсивный скульптурирующий массаж. Он отлично справляется с целлюлитом, отечностью и неровностями рельефа, возвращая телу тонус и ухоженный вид.

Здоровье кожи: основа эстетики

Любое преображение в Era Esthetic начинается с медицинского фундамента – наши дерматологи уделяют особое внимание здоровью кожи: от проверки новообразований до контроля пигментации. Мы убеждены, что только профессиональная диагностика позволяет подобрать действительно эффективный и, главное, безопасный план ухода, который принесет результат.

Клиника эстетической и лазерной медицины ERA ESTHETIC: Рига, ул. Валдемара, 41, т. 257111171; Юрмала, ул. Юрас, 23/25, тел. 20511113

www.eraesthetic.lv