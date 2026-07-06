Младший сын Памелы Андерсон и музыканта Томми Ли Дилан Джаггер женился на своей возлюбленной Пауле Брасс. Ради торжества бывшие супруги впервые за долгое время собрались вместе, а сама актриса не смогла сдержать эмоций.

Младший сын Памелы Андерсон и барабанщика группы Mötley Crüe Томми Ли Дилан Джаггер связал себя узами брака со своей давней возлюбленной Паулой Брасс. Избранница молодожена не имеет отношения к шоу-бизнесу и работает дизайнером интерьеров.

Свадебная церемония прошла во Франции в кругу родных и близких. Одним из самых обсуждаемых моментов праздника стало появление на торжестве обоих родителей жениха. Памела Андерсон и Томми Ли, которые после расставания редко появлялись вместе, ради сына вновь встретились на одном мероприятии.

После свадьбы актриса поделилась своими эмоциями в интервью Vogue. Она призналась, что очень счастлива за сына и не смогла сдержать слез.

«Я так рада за Дилана и счастлива, что он начинает свою семейную жизнь. Слезы иногда застают меня врасплох, но это слезы счастья», — сказала Андерсон.

Сам Дилан также рассказал, что свадьба получилась именно такой, о какой они мечтали.

«Все прошло спокойно и романтично. Видеть, как моя прекрасная жена произносит клятвы посреди сада с полевыми цветами... Это была настоящая мечта», — цитирует его Daily Mail.

У Памелы Андерсон и Томми Ли двое сыновей. Старшему, Брэндону, сейчас 30 лет.

История отношений актрисы и рок-музыканта всегда находилась в центре внимания прессы. Их брак, заключенный в 1995 году, сопровождался громкими скандалами. Одним из самых резонансных событий стала публикация в интернете украденной домашней видеозаписи пары, после чего последовали судебные разбирательства. Несмотря на это, бывшие супруги сумели оставить прошлые конфликты позади и вновь встретились на важном семейном событии.

Свадьба Дилана Джаггера стала особенным днем не только для молодоженов, но и для их родителей. Ради счастья сына Памела Андерсон и Томми Ли впервые за долгие годы вновь оказались рядом, а сама актриса призналась, что этот день оказался для нее настолько трогательным, что она не смогла сдержать слез.