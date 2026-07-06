Летом опасность для собак представляет не только высокая температура воздуха, но и раскаленный асфальт. Ветеринары рекомендуют владельцам проводить простой пятисекундный тест перед каждой прогулкой — он поможет избежать ожогов лап и снизить риск теплового удара.

В жаркую погоду прогулка может стать серьезным испытанием для собаки. По словам ветеринаров, перегрев у животных иногда развивается всего за несколько минут, поэтому владельцам важно заранее оценивать условия на улице.

Как сообщает Express, специалисты рекомендуют перед каждой прогулкой проводить простой пятисекундный тест, который поможет определить, насколько безопасно выходить с питомцем на улицу.

Что такое пятисекундный тест

Главный ветеринарный врач сети Vets Now Сади Спенсер объясняет: перед выходом достаточно приложить тыльную сторону ладони к асфальту или тротуару и удерживать ее пять секунд.

Если поверхность кажется слишком горячей и выдержать это время сложно, значит, она может обжечь подушечки лап собаки.

В такой ситуации лучше перенести прогулку на более прохладное время суток или выбрать маршрут, проходящий по траве и затененным участкам.

Когда гулять безопаснее

По словам специалиста, прогулки при температуре воздуха до +19 °C обычно считаются безопасными для большинства собак.

Однако с каждым градусом риск перегрева возрастает, особенно если жара наступила резко и животное еще не успело адаптироваться к новым погодным условиям.

Именно поэтому ветеринары рекомендуют выводить собак на прогулку рано утром или после захода солнца, когда воздух и дорожное покрытие успевают остыть.

Опасность не только на улице

Специалисты напоминают, что тепловой удар может возникнуть не только во время активной прогулки.

Одной из самых опасных ситуаций остается пребывание собаки в закрытом автомобиле. Даже если машина стоит в тени или окно слегка приоткрыто, температура внутри салона очень быстро становится опасной для жизни животного.

Поэтому оставлять собаку в автомобиле нельзя даже на несколько минут.

Какие собаки перегреваются быстрее

Особенно внимательно следует следить за питомцами, которые относятся к группе повышенного риска.

Это:

собаки брахицефальных пород (мопсы, бульдоги, ши-тцу и другие);

пожилые животные;

собаки с избыточным весом;

питомцы с хроническими заболеваниями;

породы с густой двойной шерстью.

Из-за особенностей строения дыхательных путей или шерстного покрова таким животным сложнее регулировать температуру тела.

Как распознать тепловой удар

О том, что собаке становится плохо, могут свидетельствовать следующие симптомы:

сильная одышка;

обильное слюноотделение;

сильная жажда;

рвота или диарея;

учащенное сердцебиение;

нарушение координации движений;

«стеклянный» взгляд;

слабость и вялость.

При появлении этих признаков необходимо как можно быстрее перенести животное в прохладное место, осторожно охлаждать его прохладной (не ледяной) водой, дать возможность попить и немедленно обратиться к ветеринарному врачу.

Летом несколько секунд могут сыграть решающую роль для здоровья питомца. Простой пятисекундный тест перед прогулкой помогает понять, насколько безопасен раскаленный асфальт, а прогулки в утренние и вечерние часы значительно снижают риск перегрева. Если же у собаки появились признаки теплового удара, медлить нельзя — животному требуется немедленная помощь.