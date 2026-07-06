Это было крайне неудобно, но с этим приходилось мириться.

В 50-е годы в СССР началась массовая постройка хрущевок, что помогло улучшить условия жизни миллионов граждан. Люди покидали бараки и коммуналки, переезжая в небольшие квартиры знаменитых пятиэтажек. Однако кухни в этих квартирах были очень маленькими. Рассмотрим причины, по которым они были спроектированы именно так.

Зачем нужны кухни, если можно питаться в общепите?

В Советском Союзе кафетерии и столовые были распространены повсеместно. Большинство граждан питались на своих рабочих местах. Хотя завтрак и ужин оставались под вопросом, обед для трудящихся был обеспечен. Работники заводов, учреждений и больниц получали его в обязательном порядке.

Государство планировало создать сеть общепита, чтобы решить проблемы с питанием. Если вокруг будут столовые, то зачем нужны большие кухни в домах? К сожалению, этот план не был реализован, и хрущевки с маленькими кухнями остались.

Все это временно…

На строительство качественных домов не хватало ни материалов, ни времени. Послевоенный период требовал полной отдачи. Стране необходимо было восстанавливать промышленность, сельское хозяйство и обороноспособность. В это время маленькие пятиэтажки стали оптимальным решением проблемы нехватки жилья.

О комфорте тогда никто не думал: хрущевка казалась советским гражданам настоящим дворцом, особенно в сравнении с бараками, где люди жили после войны.

Архитекторы и правительственные органы понимали, что хрущевки — это временное явление. Срок эксплуатации хрущевок планировался в двадцать лет. После восстановления страны предполагалось снести эти здания и построить новые, более комфортные дома для граждан.

Однако время решило иначе. Жители постсоветского пространства продолжают жить в маленьких квартирах, учитывая каждый сантиметр, используя ту самую хрущевскую кухню.

Планов не было, была лишь идеология

Скорее всего, это одна из самых нелогичных версий, объясняющих неудобную планировку кухни в хрущевках. Сторонники этой версии утверждают, что советская идеология подразумевала отказ от роскоши и богатства.

Советский гражданин — не буржуй, он должен жить скромно, как все, особенно в условиях борьбы с последствиями войны.

Хотя не совсем понятно, как это связано с питанием и созданием некомфортных условий.

Существует множество объяснений, почему кухни в хрущевках были такими маленькими. Иногда это касалось не только кухонь, но и самих комнат, ведь версий компактных пятиэтажек было много, каждая из которых была «интереснее» предыдущей. Однако прошло уже более полувека, а хрущевки продолжают служить уютным домом. И на кухне родной пятиэтажки все всегда под рукой.