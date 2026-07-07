Несколько свежих абрикосов в день могут благоприятно сказаться на работе сердца, кишечника, состоянии кожи и иммунитета. Диетологи рассказали, сколько плодов стоит съедать, чтобы получить максимум пользы без вреда для здоровья.

Лето — лучшее время, чтобы включить в рацион свежие абрикосы. По словам диетолога Эллисон Херрис из Университета Лонг-Айленда, регулярное употребление этих фруктов помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, улучшает пищеварение и обеспечивает организм важными витаминами и антиоксидантами.

Помогают контролировать давление

Одним из главных достоинств абрикосов специалисты называют высокое содержание калия. Этот минерал способствует расслаблению стенок кровеносных сосудов и помогает выводить из организма избыток натрия, что положительно влияет на артериальное давление.

«Калий играет важную роль в поддержании нормального артериального давления, поскольку помогает организму избавиться от избытка натрия и уменьшает нагрузку на сосуды», — объясняет диетолог Эллисон Херрис.

Кардиологи отмечают, что продукты, богатые калием, являются важной частью рациона для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Защищают кожу и помогают сохранить молодость

Абрикосы богаты витаминами А, С и Е, а также бета-каротином — мощными антиоксидантами, защищающими клетки кожи от воздействия ультрафиолета и свободных радикалов.

Витамин С необходим для выработки коллагена, который отвечает за упругость кожи, а бета-каротин, согласно исследованиям, способен снижать риск солнечных ожогов при регулярном употреблении.

«Антиоксиданты помогают защитить клетки кожи от повреждений, вызванных солнечным излучением и загрязнением окружающей среды, а витамин С необходим для естественной выработки коллагена», — отмечает эксперт.

Улучшают работу кишечника

Кожура абрикосов содержит большое количество растворимой клетчатки, которая служит пищей для полезных кишечных бактерий. Благодаря этому улучшается пищеварение, поддерживается здоровый микробиом и дольше сохраняется чувство сытости.

Диетологи рекомендуют не очищать плоды перед употреблением, а лишь тщательно их мыть.

«Здоровье кишечника напрямую связано с состоянием иммунной системы и обменом веществ. Поэтому продукты, богатые клетчаткой, желательно включать в рацион ежедневно», — говорит Херрис.

Кроме того, благодаря низкой калорийности и высокому содержанию воды абрикосы могут стать хорошей альтернативой сладким перекусам.

Поддерживают иммунитет

Лютеин, зеаксантин, а также витамины А, С и Е помогают организму бороться с окислительным стрессом и хроническими воспалительными процессами, поддерживая нормальную работу иммунной системы.

Специалисты подчеркивают, что регулярное употребление фруктов и овощей с высоким содержанием антиоксидантов связано с более низким риском развития ряда хронических заболеваний.

Сколько абрикосов можно съедать

По словам специалистов, оптимальная норма для здорового взрослого человека составляет 200–300 граммов свежих абрикосов в день, что соответствует 4–6 плодам среднего размера.

Лучше всего разделить эту порцию на несколько приемов пищи и не есть фрукты натощак.

«Даже самые полезные продукты важно употреблять умеренно. Несколько порций фруктов в день принесут больше пользы, чем чрезмерное количество за один прием пищи», — подчеркивает диетолог.

Кому следует соблюдать осторожность

Несмотря на многочисленные полезные свойства, абрикосы подходят не всем.

Специалисты предупреждают:

не стоит употреблять ядра абрикосовых косточек — они содержат амигдалин, который способен выделять токсичный цианид;

людям с сахарным диабетом следует ограничивать употребление кураги, поскольку в ней значительно больше сахара и калорий, чем в свежих плодах;

чрезмерное количество абрикосов может вызвать вздутие живота и расстройство пищеварения;

при аллергии на персики, сливы или вишню вводить абрикосы в рацион следует с осторожностью.

«Ни один продукт сам по себе не способен кардинально изменить здоровье человека. Настоящий эффект дает разнообразный рацион, в котором фрукты и овощи присутствуют ежедневно», — резюмирует Эллисон Херрис.

Абрикосы действительно могут стать полезной частью летнего меню: они помогают поддерживать здоровье сердца, кишечника и кожи, однако максимальную пользу приносят только как элемент сбалансированного питания и здорового образа жизни.