Секонд-хенды, блошиные рынки и винтажные магазины позволяют найти интересные вещи по привлекательным ценам. Однако некоторые покупки требуют особой осторожности: одни предметы могут представлять потенциальный риск для здоровья, другие окружены многочисленными народными поверьями. Рассказываем, какие вещи специалисты и эксперты рекомендуют выбирать особенно внимательно.

Покупка вещей с историей давно перестала быть редкостью. В секонд-хендах можно приобрести брендовую одежду, необычные аксессуары, предметы интерьера и настоящий винтаж. Но далеко не все бывшие в употреблении вещи одинаково безопасны.

Специалисты по гигиене советуют избегать некоторых предметов из-за возможных санитарных рисков, а любители народных традиций напоминают, что отдельные вещи, по поверьям, способны сохранять энергетику прежних владельцев.

Зеркала

Во многих культурах зеркалам издавна приписывали особые свойства. Считается, что старинные зеркала способны «хранить» атмосферу дома, в котором находились долгие годы. Именно поэтому антикварные зеркала с неизвестной историей нередко вызывают настороженность у любителей эзотерики.

Старинные куклы

Винтажные куклы часто становятся эффектным украшением интерьера и предметом коллекционирования. Однако в народных традициях к ним относились с осторожностью, считая, что игрушки с человеческими чертами способны сохранять особую энергетику. Именно поэтому, например, традиционные куклы-мотанки делали без лица.

Часы

Часы символизируют течение времени и жизненный путь человека. Согласно распространённым поверьям, они словно «привыкают» к своему владельцу и могут сохранять память о событиях его жизни. Поэтому некоторые предпочитают не покупать подержанные часы или проводят специальные ритуалы очищения перед использованием.

Ювелирные украшения

Особенно внимательно рекомендуют относиться к покупке украшений, которые долго контактируют с телом человека: колец, цепочек, крестиков, браслетов. В народных поверьях считается, что такие вещи способны сохранять сильную связь с прежним владельцем. Если же говорить о практической стороне, при покупке важно убедиться в подлинности изделия и его хорошем состоянии.

Нижнее бельё

В отличие от предыдущих пунктов, здесь предостережение имеет вполне рациональное объяснение. Врачи не рекомендуют покупать бывшее в употреблении нижнее бельё, пижамы и майки. Даже после профессиональной обработки на ткани могут сохраняться микроорганизмы или вещества, способные вызвать раздражение кожи либо аллергическую реакцию.

Что стоит запомнить

Покупка вещей в секонд-хенде — это всегда вопрос личного выбора. Однако перед приобретением стоит обратить внимание не только на цену и внешний вид вещи, но и на её происхождение, состояние и безопасность. А если предмет вызывает внутренний дискомфорт или сомнения, лучше продолжить поиски — удачных находок в секонд-хендах обычно хватает.