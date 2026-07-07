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Что лучше не покупать в секонд-хенде: 5 вещей, к которым советуют относиться с осторожностью 0 93

Люблю!
Дата публикации: 07.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Секонд-хенд

ChatGPT

Секонд-хенды, блошиные рынки и винтажные магазины позволяют найти интересные вещи по привлекательным ценам. Однако некоторые покупки требуют особой осторожности: одни предметы могут представлять потенциальный риск для здоровья, другие окружены многочисленными народными поверьями. Рассказываем, какие вещи специалисты и эксперты рекомендуют выбирать особенно внимательно.

Покупка вещей с историей давно перестала быть редкостью. В секонд-хендах можно приобрести брендовую одежду, необычные аксессуары, предметы интерьера и настоящий винтаж. Но далеко не все бывшие в употреблении вещи одинаково безопасны.

Специалисты по гигиене советуют избегать некоторых предметов из-за возможных санитарных рисков, а любители народных традиций напоминают, что отдельные вещи, по поверьям, способны сохранять энергетику прежних владельцев.

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Зеркала

Во многих культурах зеркалам издавна приписывали особые свойства. Считается, что старинные зеркала способны «хранить» атмосферу дома, в котором находились долгие годы. Именно поэтому антикварные зеркала с неизвестной историей нередко вызывают настороженность у любителей эзотерики.

Старинные куклы

Винтажные куклы часто становятся эффектным украшением интерьера и предметом коллекционирования. Однако в народных традициях к ним относились с осторожностью, считая, что игрушки с человеческими чертами способны сохранять особую энергетику. Именно поэтому, например, традиционные куклы-мотанки делали без лица.

Часы

Часы символизируют течение времени и жизненный путь человека. Согласно распространённым поверьям, они словно «привыкают» к своему владельцу и могут сохранять память о событиях его жизни. Поэтому некоторые предпочитают не покупать подержанные часы или проводят специальные ритуалы очищения перед использованием.

Ювелирные украшения

Особенно внимательно рекомендуют относиться к покупке украшений, которые долго контактируют с телом человека: колец, цепочек, крестиков, браслетов. В народных поверьях считается, что такие вещи способны сохранять сильную связь с прежним владельцем. Если же говорить о практической стороне, при покупке важно убедиться в подлинности изделия и его хорошем состоянии.

Нижнее бельё

В отличие от предыдущих пунктов, здесь предостережение имеет вполне рациональное объяснение. Врачи не рекомендуют покупать бывшее в употреблении нижнее бельё, пижамы и майки. Даже после профессиональной обработки на ткани могут сохраняться микроорганизмы или вещества, способные вызвать раздражение кожи либо аллергическую реакцию.

Что стоит запомнить

Покупка вещей в секонд-хенде — это всегда вопрос личного выбора. Однако перед приобретением стоит обратить внимание не только на цену и внешний вид вещи, но и на её происхождение, состояние и безопасность. А если предмет вызывает внутренний дискомфорт или сомнения, лучше продолжить поиски — удачных находок в секонд-хендах обычно хватает.

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#безопасность #нижнее белье #куклы #гигиена #ювелирные украшения #винтаж #секонд-хенд #часы
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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