Даже без кондиционера можно сделать квартиру заметно прохладнее. Специалисты советуют использовать несколько простых приемов — от правильного утреннего проветривания до защиты окон от солнечных лучей. Если выполнить их с утра, в доме будет комфортнее даже в самые жаркие часы.

Во время летней жары квартира может быстро превратиться в настоящую «духовку», особенно если окна выходят на солнечную сторону. Однако снизить температуру в помещении можно и без кондиционера. Как пишет польский портал Interia, достаточно соблюдать несколько несложных правил.

Проветривайте квартиру ранним утром

Самый прохладный воздух бывает незадолго после рассвета. Именно в это время специалисты рекомендуют широко открыть окна и двери, чтобы создать сквозняк.

Такой способ позволяет быстро заменить нагретый за ночь воздух более прохладным.

Во время проветривания лучше убрать плотные занавески и тюль, чтобы ничто не мешало циркуляции воздуха.

Однако важно не пропустить момент, когда температура на улице начинает повышаться. Обычно уже около 8 часов утра окна лучше закрыть, чтобы не впустить в квартиру горячий воздух.

Защитите окна от солнца

Если окна выходят на южную или восточную сторону, помещение начинает нагреваться очень быстро.

В качестве одного из бюджетных способов специалисты предлагают использовать теплоотражающую NRC-фольгу — ту самую серебристо-золотую пленку, которая входит в автомобильные аптечки.

Если закрепить ее серебристой стороной наружу, она будет отражать часть солнечных лучей и уменьшит нагрев помещения.

При этом стоит учитывать, что подобный способ может не подходить для некоторых окон и зданий, поэтому использовать его следует с учетом местных правил и особенностей жилья.

Используйте влажное светлое полотенце

Перед тем как закрыть окна, можно воспользоваться простым способом естественного охлаждения.

Намочите плотное полотенце в холодной воде, хорошо отожмите и положите его на подоконник или повесьте возле открытого окна.

Испаряясь, вода будет слегка охлаждать проходящий через окно воздух.

Лучше выбирать белые или светлые ткани — они отражают солнечные лучи значительно лучше темных.

Закройте шторы до того, как выглянет солнце

После утреннего проветривания стоит сразу опустить жалюзи, рольставни или плотно задернуть шторы.

Лучше всего работают плотные светлые ткани или шторы blackout, которые значительно уменьшают проникновение солнечного света.

Если используются горизонтальные жалюзи, ламели рекомендуется расположить так, чтобы солнечные лучи отражались вверх, а не попадали непосредственно в комнату.

Уберите лишние источники тепла

Даже бытовая техника, работающая в режиме ожидания, выделяет небольшое количество тепла.

Перед уходом из дома специалисты советуют по возможности отключать от сети телевизоры, компьютеры, зарядные устройства и другую технику, которая не используется.

Кроме того, в самые жаркие дни желательно отказаться от длительного приготовления пищи в духовке или на плите, поскольку это дополнительно нагревает квартиру.

Полностью заменить кондиционер эти способы не смогут, однако в сочетании они помогают сделать квартиру заметно комфортнее в жаркие дни. Утреннее проветривание, защита окон от солнца, ограничение внутренних источников тепла и простые приемы с влажной тканью позволяют снизить нагрев помещения и легче переносить летний зной.