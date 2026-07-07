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Как поддерживать чистоту на даче при редких визитах: 6 полезных советов 0 155

Люблю!
Дата публикации: 07.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Чистота на даче

Когда вы редко посещаете дачу, времени на уборку остается мало. Узнайте, как легко поддерживать чистоту в доме без особых усилий.

 

Выбросьте или заберите с собой продукты

Перед отъездом из дачи пройдитесь по дому и соберите в мусорный пакет все продукты, которые могут испортиться за время вашего отсутствия. Свежие продукты из холодильника можно забрать с собой. Если отключат электричество, содержимое пропадет и будет источать неприятный запах. Оставляйте только нескоропортящиеся продукты: крупы, макароны, чай, кофе. Обеспечьте герметичную упаковку, чтобы насекомые и грызуны не смогли добраться до запасов.

Сделайте уборку в конце отдыха

Оставьте дачный домик в идеальном состоянии. В следующий раз, когда вы приедете после долгого пути, вам не захочется наводить порядок, поэтому выделите немного больше времени на сборы. Протрите полы, сделайте влажную уборку на кухне и в комнатах. Организуйте больше закрытых систем хранения — это значительно сократит время на уборку.

Проветривайте помещение

За время отсутствия в помещении застаивается воздух. Когда вы приедете, откройте все окна и двери. Установите москитные сетки, чтобы защитить дом от насекомых. Если все равно ощущается запах сырости и затхлости, используйте диффузоры или ароматизированные свечи.

Уберите текстиль в шкаф

Если лето дождливое, в доме могут отсыреть перьевые подушки, одеяла, пледы и полотенца. Спать и пользоваться влажным текстилем не очень приятно. Перед отъездом упакуйте вещи в полиэтиленовые пакеты и уберите в шкаф. Туда же можно положить аромасаше. То, что отсырело, можно подсушить возле плиты или костра.

Приобретите удобные предметы для уборки

Не обязательно покупать дорогую технику, такую как паровая швабра или робот-пылесос. Гаджеты могут привлечь воров, которые не прочь поживиться дачным имуществом. Купите удобный набор для мытья полов, состоящий из швабры, ведра с системой отжима, тряпочки из микрофибры и щетки для очистки окон.

Подружитесь с соседями

Дружба с соседями по даче приятна и выгодна. Они всегда смогут присмотреть за домом и сообщить, если что-то пойдет не так. Например, если хулиганы разобьют окно или повредят дверной замок.

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