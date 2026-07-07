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Катерина Шпица показала крещение новорожденного сына и раскрыла его крестильное имя 0 54

Люблю!
Дата публикации: 07.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Екатерина Шпица

Актриса поделилась трогательными фотографиями из храма и рассказала, какое имя получил малыш при крещении.

40-летняя актриса Катерина Шпица рассказала поклонникам о важном событии в жизни своей семьи — крещении младшего сына. В личном блоге она опубликовала трогательные фотографии из храма, на которых запечатлена вместе с новорожденным Богданом и самыми близкими людьми.

Екатерина Шпица и ее супруг Руслан Панов стали родителями в начале мая. У пары родился долгожданный сын, которого назвали Богданом.

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Фото соцсети.

Почти сразу после того, как малышу исполнилось 40 дней, родители крестили его.

«Таинство крещения — светлейший обряд! Мы покрестили Богдана почти сразу, как ему исполнилось 40 дней», — написала актриса.

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Фото соцсети.

На церемонии присутствовали родные и друзья семьи. Среди гостей был и 14-летний сын Шпицы Герман, рожденный в первом браке актрисы с каскадером Константином Адаевым.

Крестными родителями мальчика стали близкие друзья семьи.

«Мы очень рады, что теперь вы часть нашей семьи и разделите с нами воспитание сына», — отметила Катерина.

Актриса также объяснила, что имени Богдан нет в православных святцах. Его церковным соответствием считается имя Феодот. Однако при крещении мальчик получил имя Георгий, поскольку появился на свет в день памяти великомученика Георгия Победоносца.

«Сынок, мы желаем тебе всегда побеждать зло, быть сильным и честным», — обратилась к малышу Шпица.

Поклонники поздравили семью с важным событием и пожелали маленькому Георгию-Богдану здоровья, счастья и благополучия.

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#церковь #религия #родители #социальные сети #семья #традиции #дети
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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