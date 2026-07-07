Многие владельцы котиков уверены, что приметы и поверья, связанные с этими пушистыми питомцами, имеют под собой основание. Например, если в поисковике видеохостинга ввести «котики», то можно провести время за смехом. Приметы о кошках не могут быть просто выдумками, ведь эти животные живут рядом с людьми на протяжении многих веков. В этой статье мы собрали результаты многовековых наблюдений за кошками.
О кошачьем окрасе
* Кошка в белых «носочках» приносит в дом материальный достаток.
* Черный кот, живущий в доме, охраняет от воров и дурного глаза. Хозяева таких животных отмечают, что в их семьях царит мудрость и согласие.
* Полосатые кошки считаются самыми веселыми, их владельцы легче переносят неприятности.
* Рыжий кот считается целителем и привлекает в дом золото, а его хозяева щедры.
* Двухцветные кошки укрепляют отношения в семье и положительно влияют на карьеру хозяев.
* Владельцам серых и дымчато-серых кошек везет в любви, такие животные способны прогонять ночные кошмары.
* Чисто белая кошка дарует своим хозяевам отдых и покой, особенно полезна людям с тяжелыми физическими и психическими нагрузками.
* Трехцветная кошка — настоящее сокровище, приносящее удачу и благополучие.
Кошачьи приметы
* Если кошка умывается, это предвещает гостей.
* Если черная кошка перебежала дорогу, нужно трижды плюнуть через левое плечо и пройти дальше, взявшись за пуговицу на одежде.
* В новый дом первыми запускают кошек, чтобы они договорились с духами о благополучии.
* Если к вам ластится чужая или бездомная кошка, вас ждет удача.
* Если коты спят, выставив брюшко, это к потеплению, если сворачиваются клубком — к похолоданию.
* Моряки брали котов на корабль для предсказания погоды и ловли мышей.
* Если домашняя кошка окотилась и в помете есть черный котенок, его не следует отдавать — это может привести к потере удачи.
* Если на вашей одежде окотилась кошка, это сулит большую славу и успех.
* Если рядом с невестой чихнет кошка, ее жизнь в браке будет долгой и счастливой.
* Если к вам в дом пришел бездомный котик, обязательно возьмите его к себе — он принесет удачу.
* Накормив бездомное животное, вы обеспечиваете покой своим умершим родственникам.
* Если хотите забеременеть, покормите и погладьте чужую кошку.
* Коты могут чувствовать, где у человека болит, и стараются лечь на больное место.
* Если кошка спит в ногах, она признает ваше главенство.
* Если вы собираете сумку в дорогу и кошка забралась в нее, это к удаче.
* Встретить беременную кошку на рыбалке — к богатому улову.
* Если кошка приболела, значит, она спасла кого-то, забирая негатив и болезни.
* Если на животе бездетной женщины разлеглась кошка, это может означать положительный результат теста на беременность.
* Сон с чистой белой кошкой предвещает богатство.
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