Многие владельцы котиков уверены, что приметы и поверья, связанные с этими пушистыми питомцами, имеют под собой основание. Например, если в поисковике видеохостинга ввести «котики», то можно провести время за смехом. Приметы о кошках не могут быть просто выдумками, ведь эти животные живут рядом с людьми на протяжении многих веков. В этой статье мы собрали результаты многовековых наблюдений за кошками.

О кошачьем окрасе

* Кошка в белых «носочках» приносит в дом материальный достаток.

* Черный кот, живущий в доме, охраняет от воров и дурного глаза. Хозяева таких животных отмечают, что в их семьях царит мудрость и согласие.

* Полосатые кошки считаются самыми веселыми, их владельцы легче переносят неприятности.

* Рыжий кот считается целителем и привлекает в дом золото, а его хозяева щедры.

* Двухцветные кошки укрепляют отношения в семье и положительно влияют на карьеру хозяев.

* Владельцам серых и дымчато-серых кошек везет в любви, такие животные способны прогонять ночные кошмары.

* Чисто белая кошка дарует своим хозяевам отдых и покой, особенно полезна людям с тяжелыми физическими и психическими нагрузками.

* Трехцветная кошка — настоящее сокровище, приносящее удачу и благополучие.

Кошачьи приметы

* Если кошка умывается, это предвещает гостей.

* Если черная кошка перебежала дорогу, нужно трижды плюнуть через левое плечо и пройти дальше, взявшись за пуговицу на одежде.

* В новый дом первыми запускают кошек, чтобы они договорились с духами о благополучии.

* Если к вам ластится чужая или бездомная кошка, вас ждет удача.

* Если коты спят, выставив брюшко, это к потеплению, если сворачиваются клубком — к похолоданию.

* Моряки брали котов на корабль для предсказания погоды и ловли мышей.

* Если домашняя кошка окотилась и в помете есть черный котенок, его не следует отдавать — это может привести к потере удачи.

* Если на вашей одежде окотилась кошка, это сулит большую славу и успех.

* Если рядом с невестой чихнет кошка, ее жизнь в браке будет долгой и счастливой.

* Если к вам в дом пришел бездомный котик, обязательно возьмите его к себе — он принесет удачу.

* Накормив бездомное животное, вы обеспечиваете покой своим умершим родственникам.

* Если хотите забеременеть, покормите и погладьте чужую кошку.

* Коты могут чувствовать, где у человека болит, и стараются лечь на больное место.

* Если кошка спит в ногах, она признает ваше главенство.

* Если вы собираете сумку в дорогу и кошка забралась в нее, это к удаче.

* Встретить беременную кошку на рыбалке — к богатому улову.

* Если кошка приболела, значит, она спасла кого-то, забирая негатив и болезни.

* Если на животе бездетной женщины разлеглась кошка, это может означать положительный результат теста на беременность.

* Сон с чистой белой кошкой предвещает богатство.