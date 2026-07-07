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Пять вещей, которые могут оттолкнуть мужчину: мнение психологов 0 55

Люблю!
Дата публикации: 07.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пять вещей, которые могут оттолкнуть мужчину: мнение психологов

Не только внешность влияет на первое впечатление. Иногда романтический интерес угасает из-за привычек, манеры общения или поведения, которые вызывают у партнера внутренний дискомфорт.

Даже самый тщательно продуманный образ не всегда гарантирует успех в отношениях. По мнению психологов, существует ряд привычек и моделей поведения, которые могут вызывать у некоторых мужчин подсознательное отторжение. Речь идет не столько о внешности, сколько о сочетании ухоженности, манеры общения и отношения к себе и окружающим.

1. Неестественный образ вместо ухоженности

Современная индустрия красоты предлагает множество способов изменить внешность, однако специалисты отмечают: большинство людей положительно воспринимают естественную ухоженность.

Слишком плотный макияж, чрезмерное количество косметических средств, искусственные детали, которые выглядят неестественно, или несоответствие между эффектной внешностью и недостаточным уходом за собой могут создавать ощущение искусственности.

Психологи отмечают, что привлекательность чаще ассоциируется с ощущением чистоты, здоровья и естественности, а не с обилием декоративных элементов.

2. Грубая манера общения

Нецензурная лексика, постоянные сплетни, уничижительные комментарии о других людях или агрессивная речь способны испортить впечатление даже при первом знакомстве.

По словам специалистов, стиль общения многое говорит о человеке. Уважительное отношение к окружающим и умение вести диалог обычно воспринимаются значительно привлекательнее, чем привычка обсуждать чужие недостатки или постоянно конфликтовать.

3. Небрежность в личном пространстве

Первое посещение дома нередко становится своеобразным продолжением знакомства.

Беспорядок, грязная посуда, неприятные запахи, неухоженная ванная комната или заношенная домашняя одежда могут создать впечатление небрежности. При этом речь идет не о стремлении к идеальной чистоте, а об элементарном порядке и ощущении уюта.

4. Вульгарное поведение

Психологи подчеркивают, что уверенность в себе и сексуальность — не одно и то же, что вызывающее поведение.

Чрезмерное стремление привлечь внимание, флирт со всеми подряд, злоупотребление алкоголем или потеря самоконтроля во время отдыха могут восприниматься окружающими негативно и снижать привлекательность в глазах потенциального партнера.

5. Постоянный негатив

Одной из самых непривлекательных черт специалисты называют привычку постоянно жаловаться, критиковать окружающих и видеть во всем только плохое.

Если человек регулярно выражает недовольство жизнью, работой, погодой, людьми или отношениями, общение с ним постепенно начинает эмоционально утомлять. Намного легче строить отношения с теми, кто умеет сохранять спокойствие, конструктивно решать проблемы и не переносить негатив на близких.

Психологи напоминают, что универсальных правил привлекательности не существует, а предпочтения у всех людей разные. Однако уважительное отношение к себе и окружающим, естественная ухоженность, доброжелательность, эмоциональная зрелость и умение поддерживать комфортную атмосферу остаются качествами, которые ценятся большинством людей независимо от пола.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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