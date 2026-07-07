В жаркие летние ночи холодный душ кажется идеальным способом быстро охладиться. Однако специалисты предупреждают: такая привычка может не только не помочь, но и ухудшить качество сна. Рассказываем, почему перед сном лучше выбрать теплую воду и какие еще способы помогут легче перенести жару.

После жаркого дня многие спешат принять холодный душ, надеясь быстрее освежиться и легче уснуть. Однако, как пишет Unilad, специалисты по сну советуют отказаться от этой идеи: эффект может оказаться противоположным.

Почему холодный душ мешает заснуть

По словам доктора Алли Гейр, консультанта по медицине сна и респираторной медицине лондонской больницы Royal Brompton Hospital, температура тела играет ключевую роль в процессе засыпания.

Эксперт отмечает, что душ перед сном действительно полезен, но вода должна быть теплой, а не ледяной.

«Теплый душ примерно за час до сна помогает организму эффективнее охлаждаться. Он расширяет кровеносные сосуды кожи, поэтому после выхода из душа тело быстрее отдает тепло», — объяснила Гейр.

Именно поэтому теплый душ обеспечивает более продолжительный охлаждающий эффект, чем холодный.

Как жара влияет на качество сна

По словам специалиста, перегрев организма во время сна способен заметно ухудшить его качество.

Высокая температура ночью может:

затруднять засыпание;

сокращать продолжительность сна;

уменьшать фазу глубокого сна, которая необходима для полноценного восстановления организма.

В результате человек просыпается менее отдохнувшим, даже если спал достаточно долго.

Необычный способ охладиться

Эксперт также поделилась простым лайфхаком, который может помочь легче перенести жаркую ночь.

Перед сном она рекомендует надеть слегка влажные носки, предварительно положив их примерно на 10 минут в морозильную камеру. Благодаря охлаждению стоп организм эффективнее регулирует температуру тела, что помогает быстрее почувствовать прохладу.

Что стоит запомнить

Если ночью трудно уснуть из-за жары, не стоит спешить под ледяной душ. Специалисты считают, что гораздо эффективнее принять теплый душ примерно за час до сна: он помогает организму естественным образом снизить температуру тела и улучшает качество ночного отдыха.