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Какую воду лучше пить каждый день, чтобы сохранить здоровье: рекомендации экспертов 0 336

Люблю!
Дата публикации: 08.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Женщина пьет воду

Вода необходима для работы всех органов и систем организма. Она участвует в обмене веществ, помогает регулировать температуру тела, поддерживает работу сердца, мозга и почек. Эксперты подчеркивают: секрет долголетия не в «особой» воде, а в регулярном употреблении качественной питьевой воды.

Какую воду рекомендуют специалисты

По словам врачей и диетологов, лучшим выбором для ежедневного употребления остается обычная питьевая вода без сахара, красителей, ароматизаторов и других добавок.

Это может быть:

  • качественная водопроводная вода после фильтрации;

  • бутилированная питьевая вода;

  • родниковая вода, если ее безопасность подтверждена лабораторными исследованиями.

«Не существует волшебной воды, которая сама по себе продлевает жизнь. Наибольшую пользу приносит безопасная питьевая вода, которую человек регулярно употребляет в достаточном количестве», — отмечают специалисты по питанию.

Почему организму нужна именно вода

Организм человека примерно на 60–70% состоит из воды, поэтому даже небольшое обезвоживание может отражаться на самочувствии.

Достаточное потребление жидкости помогает:

  • поддерживать нормальное артериальное давление;

  • улучшать кровообращение;

  • обеспечивать работу головного мозга;

  • уменьшать усталость;

  • сохранять здоровье суставов;

  • улучшать пищеварение;

  • поддерживать работу почек;

  • регулировать температуру тела, особенно в жаркую погоду.

«Даже незначительный дефицит жидкости может снижать концентрацию внимания, вызывать усталость и ухудшать физическую работоспособность», — отмечают эксперты.

Кроме того, исследования показывают, что хроническое недостаточное потребление воды может быть связано с повышенным риском некоторых хронических заболеваний.

Можно ли ежедневно пить минеральную воду

Многие уверены, что минеральная вода полезнее обычной. Однако врачи предупреждают, что это верно далеко не всегда.

Лечебно-минеральные воды содержат большое количество солей и минеральных веществ, поэтому употреблять их рекомендуется только по назначению врача или ограниченными курсами.

Для ежедневного питья лучше подходят обычная питьевая вода или столовая минеральная вода с невысокой минерализацией.

«Лечебные минеральные воды — это не напиток на каждый день, а средство, которое используется по определенным медицинским показаниям», — напоминают специалисты.

Какой температуры должна быть вода

По мнению экспертов, ни слишком холодная, ни очень горячая вода не имеют преимуществ.

Оптимальным вариантом считается вода комнатной температуры — примерно 15–25 °C.

В жаркую погоду допустимо пить прохладную воду, однако ледяные напитки могут создавать дополнительную нагрузку на организм.

Сколько воды нужно пить

Универсальной нормы не существует. Потребность в жидкости зависит от возраста, массы тела, физической активности, температуры окружающей среды и состояния здоровья.

Для большинства взрослых общее потребление жидкости составляет около 2–2,5 литра в сутки, включая воду, чай, супы и другие напитки. Во время жары или интенсивных физических нагрузок потребность может увеличиваться.

«Лучший ориентир — не жесткие нормы, а чувство жажды и светло-желтый цвет мочи, который обычно свидетельствует о достаточной гидратации организма», — советуют эксперты.

Самые распространенные ошибки

Специалисты рекомендуют избегать нескольких привычек:

  • терпеть сильную жажду;

  • выпивать весь дневной объем воды за один-два приема;

  • заменять воду сладкими газированными напитками;

  • ежедневно употреблять лечебную минеральную воду без назначения врача;

  • заставлять себя пить слишком много воды без медицинских показаний.

Эксперты сходятся во мнении: долголетие зависит не от какого-то особого вида воды, а от регулярного поддержания водного баланса. Качественная питьевая вода, полноценное питание, физическая активность и достаточный сон — именно эти привычки помогают сохранить здоровье, хорошее самочувствие и активность на долгие годы.

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#питание #вода #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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