Вода необходима для работы всех органов и систем организма. Она участвует в обмене веществ, помогает регулировать температуру тела, поддерживает работу сердца, мозга и почек. Эксперты подчеркивают: секрет долголетия не в «особой» воде, а в регулярном употреблении качественной питьевой воды.
Какую воду рекомендуют специалисты
По словам врачей и диетологов, лучшим выбором для ежедневного употребления остается обычная питьевая вода без сахара, красителей, ароматизаторов и других добавок.
Это может быть:
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качественная водопроводная вода после фильтрации;
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бутилированная питьевая вода;
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родниковая вода, если ее безопасность подтверждена лабораторными исследованиями.
«Не существует волшебной воды, которая сама по себе продлевает жизнь. Наибольшую пользу приносит безопасная питьевая вода, которую человек регулярно употребляет в достаточном количестве», — отмечают специалисты по питанию.
Почему организму нужна именно вода
Организм человека примерно на 60–70% состоит из воды, поэтому даже небольшое обезвоживание может отражаться на самочувствии.
Достаточное потребление жидкости помогает:
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поддерживать нормальное артериальное давление;
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улучшать кровообращение;
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обеспечивать работу головного мозга;
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уменьшать усталость;
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сохранять здоровье суставов;
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улучшать пищеварение;
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поддерживать работу почек;
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регулировать температуру тела, особенно в жаркую погоду.
«Даже незначительный дефицит жидкости может снижать концентрацию внимания, вызывать усталость и ухудшать физическую работоспособность», — отмечают эксперты.
Кроме того, исследования показывают, что хроническое недостаточное потребление воды может быть связано с повышенным риском некоторых хронических заболеваний.
Можно ли ежедневно пить минеральную воду
Многие уверены, что минеральная вода полезнее обычной. Однако врачи предупреждают, что это верно далеко не всегда.
Лечебно-минеральные воды содержат большое количество солей и минеральных веществ, поэтому употреблять их рекомендуется только по назначению врача или ограниченными курсами.
Для ежедневного питья лучше подходят обычная питьевая вода или столовая минеральная вода с невысокой минерализацией.
«Лечебные минеральные воды — это не напиток на каждый день, а средство, которое используется по определенным медицинским показаниям», — напоминают специалисты.
Какой температуры должна быть вода
По мнению экспертов, ни слишком холодная, ни очень горячая вода не имеют преимуществ.
Оптимальным вариантом считается вода комнатной температуры — примерно 15–25 °C.
В жаркую погоду допустимо пить прохладную воду, однако ледяные напитки могут создавать дополнительную нагрузку на организм.
Сколько воды нужно пить
Универсальной нормы не существует. Потребность в жидкости зависит от возраста, массы тела, физической активности, температуры окружающей среды и состояния здоровья.
Для большинства взрослых общее потребление жидкости составляет около 2–2,5 литра в сутки, включая воду, чай, супы и другие напитки. Во время жары или интенсивных физических нагрузок потребность может увеличиваться.
«Лучший ориентир — не жесткие нормы, а чувство жажды и светло-желтый цвет мочи, который обычно свидетельствует о достаточной гидратации организма», — советуют эксперты.
Самые распространенные ошибки
Специалисты рекомендуют избегать нескольких привычек:
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терпеть сильную жажду;
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выпивать весь дневной объем воды за один-два приема;
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заменять воду сладкими газированными напитками;
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ежедневно употреблять лечебную минеральную воду без назначения врача;
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заставлять себя пить слишком много воды без медицинских показаний.
Эксперты сходятся во мнении: долголетие зависит не от какого-то особого вида воды, а от регулярного поддержания водного баланса. Качественная питьевая вода, полноценное питание, физическая активность и достаточный сон — именно эти привычки помогают сохранить здоровье, хорошее самочувствие и активность на долгие годы.
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