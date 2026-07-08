Многие слышали совет съесть кислую конфету, если укачало или появилась тошнота. По словам гастроэнтеролога Екатерины Миргородской, этот способ действительно может сработать, но подходит далеко не всем и имеет ряд противопоказаний.

Кислые леденцы могут оказаться полезными не только в дороге. Как объясняет специалист, их действие связано не столько с желудком, сколько с работой нервной системы.

Почему кислое помогает при тошноте

Во время рассасывания кислой конфеты раздражаются вкусовые рецепторы языка. Мозг переключает внимание на более сильный раздражитель, поэтому ощущение тошноты или головокружения временно становится менее выраженным.

По сути, это один из вариантов отвлекающей терапии: пока нервная система обрабатывает интенсивный кислый вкус, неприятные ощущения отходят на второй план.

Польза для пищеварения

У кислых продуктов есть и физиологический эффект. Они стимулируют выработку пищеварительных соков и активизируют работу желудочно-кишечного тракта.

В результате:

пища быстрее продвигается по пищеварительному тракту;

уменьшается чувство тяжести и вздутия;

активнее восстанавливается моторика кишечника.

Именно поэтому после некоторых операций на органах брюшной полости врачи иногда рекомендуют кислые леденцы или напитки, чтобы мягко стимулировать работу кишечника.

Когда кислые конфеты противопоказаны

Несмотря на возможную пользу, такой способ подходит не всем.

От кислых конфет лучше отказаться при:

язвенной болезни желудка;

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ);

остром панкреатите.

Кроме того, кислые продукты не рекомендуются при стоматите, воспалении языка, кровоточивости десен и других заболеваниях слизистой полости рта, поскольку кислота может усилить раздражение и замедлить заживление.

Стоит ли всегда носить их с собой?

Если вас часто укачивает в транспорте или периодически возникает легкая тошнота, несколько кислых леденцов действительно могут оказаться полезными. Однако они не заменяют лечение и не устраняют причину недомогания.

Кислые конфеты могут помочь временно уменьшить тошноту и активизировать работу пищеварительной системы благодаря воздействию на вкусовые рецепторы и желудочно-кишечный тракт. Но использовать этот способ стоит с осторожностью: при хронических заболеваниях органов пищеварения или полости рта лучше предварительно проконсультироваться с врачом.