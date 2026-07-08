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«Мы теперь ровесницы»: сестра Жанны Фриске почтила память певицы в день ее рождения 0 79

Люблю!
Дата публикации: 08.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Жанна Фриске

8 июля Жанне Фриске могло бы исполниться 52 года. В день рождения певицы ее младшая сестра Наталья опубликовала в социальных сетях трогательное поздравление и поделилась совместным снимком, созданным с помощью искусственного интеллекта.

8 июля Жанне Фриске могло бы исполниться 52 года. В этот день ее родные и поклонники вновь вспоминают певицу, ушедшую из жизни в 2015 году после продолжительной борьбы с глиобластомой — одной из самых агрессивных форм опухоли головного мозга. Артистке было всего 40 лет.

В память о сестре Наталья Фриске опубликовала в социальных сетях совместное изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта, и посвятила Жанне трогательные слова.

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«С днем рождения, сист. Навсегда молодая и красивая, навсегда тебе 40... В этом году я тебя догнала, мы теперь ровесницы», — написала Наталья.

Поклонники певицы поддержали ее в комментариях, оставив десятки теплых пожеланий и слов памяти.

«Навсегда в наших сердцах», «Помним и любим», «С днем рождения, Жанна», — написали пользователи.

После смерти Жанны Фриске остался сын Платон, рожденный в отношениях с телеведущим Дмитрием Шепелевым. Сейчас мальчику 13 лет, он живет с отцом. Отношения между Шепелевым и семьей певицы остаются напряженными, из-за чего родственники артистки, по их словам, не имеют возможности общаться с ребенком.

Даже спустя более десяти лет после ухода Жанны Фриске память о ней продолжает жить. В день рождения певицы ее близкие и поклонники вновь делятся архивными фотографиями, теплыми словами и воспоминаниями, подтверждая, что любовь к артистке не угасает с годами.

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#искусственный интеллект #память #социальные сети #Жанна Фриске
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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