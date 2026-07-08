Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Три фразы, которые помогут быстро распознать телефонного мошенника 0 209

Люблю!
Дата публикации: 08.07.2026
Doctorpiter
Изображение к статье: Телефонные мошенники

ChatGPT

Телефонные мошенники постоянно меняют сценарии обмана, играя на доверии, страхе и спешке. Эксперты по кибербезопасности советуют не вступать в долгие разговоры с незнакомцами и запомнить несколько простых фраз, после которых злоумышленники нередко сами прекращают звонок.

Мошенники регулярно придумывают новые способы выманить деньги или персональные данные. Сегодня они могут представляться сотрудниками банка, государственных учреждений, служб доставки или даже психологических сервисов. Их главная задача — заставить человека растеряться и действовать не раздумывая.

Поэтому специалисты рекомендуют сохранять спокойствие и не принимать решений под давлением.

Эксперт по кибербезопасности Гектор Чавес советует использовать несколько простых фраз, которые помогают быстро понять, кто находится на другом конце линии.

«Чем я могу вам помочь?»

Эта фраза заставляет собеседника перейти от заранее подготовленного сценария к конкретному объяснению причины звонка. Нередко мошенники начинают путаться или повторять общие фразы.

«Я включаю громкую связь и запись разговора»

По словам эксперта, подобное заявление может заставить злоумышленника прекратить разговор. Многие мошенники не хотят, чтобы их слова были записаны, поэтому предпочитают сразу положить трубку.

«Я сам перезвоню. Назовите официальный номер горячей линии»

Настоящий сотрудник банка или компании без проблем сообщит официальный номер телефона, который можно проверить на сайте организации.

Если же собеседник начинает убеждать, что времени нет, линия перегружена или необходимо срочно решить вопрос прямо сейчас, это серьезный повод насторожиться.

Что должно насторожить

Эксперты напоминают: мошенники практически всегда пытаются создать ощущение срочности. Чаще всего можно услышать такие фразы:

  • «У вас совсем мало времени»;

  • «Нужно действовать немедленно»;

  • «Если сейчас не подтвердите данные, счет заблокируют»;

  • «Операция не терпит отлагательств».

Именно спешка лишает человека возможности спокойно оценить ситуацию.

Как поступить правильно

Если звонок касается банковской карты, кредита, доставки или государственных услуг, лучше сразу завершить разговор и самостоятельно связаться с организацией по номеру телефона, указанному на ее официальном сайте или на обратной стороне банковской карты.

Никогда не сообщайте незнакомцам коды из СМС, пароли, PIN-коды, CVV-коды банковских карт и другие персональные данные, даже если собеседник представляется сотрудником банка или правоохранительных органов.

Главное оружие телефонных мошенников — не технологии, а психологическое давление. Чем спокойнее вы реагируете и чем чаще проверяете информацию самостоятельно, тем меньше шансов стать жертвой обмана. Если разговор вызывает хотя бы малейшие сомнения, лучше сразу положить трубку и связаться с организацией по официальным контактам.

×
Читайте нас также:
#кибербезопасность #обман
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Секонд-хенд
Изображение к статье: Душ
Изображение к статье: Абрикосы
Изображение к статье: Екатерина Шпица

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ренате Пупеле
Наша Латвия
Изображение к статье: eID-карта
Наша Латвия
Изображение к статье: Rail Baltica
Политика
Изображение к статье: Румыния попросила Украину запрограммировать дроны на самоуничтожение при нарушении границы
В мире
Изображение к статье: Режиссер Кристофер Нолан рассказал, что работа над фильмом «Одиссея» оказалась одной из самых сложных в его карьере
Культура &
Изображение к статье: Ремонт ливневой канализации
Наша Латвия
Изображение к статье: Ренате Пупеле
Наша Латвия
Изображение к статье: eID-карта
Наша Латвия
Изображение к статье: Rail Baltica
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео