Телефонные мошенники постоянно меняют сценарии обмана, играя на доверии, страхе и спешке. Эксперты по кибербезопасности советуют не вступать в долгие разговоры с незнакомцами и запомнить несколько простых фраз, после которых злоумышленники нередко сами прекращают звонок.

Мошенники регулярно придумывают новые способы выманить деньги или персональные данные. Сегодня они могут представляться сотрудниками банка, государственных учреждений, служб доставки или даже психологических сервисов. Их главная задача — заставить человека растеряться и действовать не раздумывая.

Поэтому специалисты рекомендуют сохранять спокойствие и не принимать решений под давлением.

Эксперт по кибербезопасности Гектор Чавес советует использовать несколько простых фраз, которые помогают быстро понять, кто находится на другом конце линии.

«Чем я могу вам помочь?»

Эта фраза заставляет собеседника перейти от заранее подготовленного сценария к конкретному объяснению причины звонка. Нередко мошенники начинают путаться или повторять общие фразы.

«Я включаю громкую связь и запись разговора»

По словам эксперта, подобное заявление может заставить злоумышленника прекратить разговор. Многие мошенники не хотят, чтобы их слова были записаны, поэтому предпочитают сразу положить трубку.

«Я сам перезвоню. Назовите официальный номер горячей линии»

Настоящий сотрудник банка или компании без проблем сообщит официальный номер телефона, который можно проверить на сайте организации.

Если же собеседник начинает убеждать, что времени нет, линия перегружена или необходимо срочно решить вопрос прямо сейчас, это серьезный повод насторожиться.

Что должно насторожить

Эксперты напоминают: мошенники практически всегда пытаются создать ощущение срочности. Чаще всего можно услышать такие фразы:

«У вас совсем мало времени»;

«Нужно действовать немедленно»;

«Если сейчас не подтвердите данные, счет заблокируют»;

«Операция не терпит отлагательств».

Именно спешка лишает человека возможности спокойно оценить ситуацию.

Как поступить правильно

Если звонок касается банковской карты, кредита, доставки или государственных услуг, лучше сразу завершить разговор и самостоятельно связаться с организацией по номеру телефона, указанному на ее официальном сайте или на обратной стороне банковской карты.

Никогда не сообщайте незнакомцам коды из СМС, пароли, PIN-коды, CVV-коды банковских карт и другие персональные данные, даже если собеседник представляется сотрудником банка или правоохранительных органов.

Главное оружие телефонных мошенников — не технологии, а психологическое давление. Чем спокойнее вы реагируете и чем чаще проверяете информацию самостоятельно, тем меньше шансов стать жертвой обмана. Если разговор вызывает хотя бы малейшие сомнения, лучше сразу положить трубку и связаться с организацией по официальным контактам.