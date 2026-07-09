Иногда макияж, который должен освежать лицо, наоборот, делает его более уставшим и подчеркивает возрастные изменения. Визажисты уверены: дело не в косметике, а в неправильной технике нанесения. Достаточно отказаться от нескольких распространенных ошибок, чтобы выглядеть заметно моложе.

Многие женщины пытаются скрыть возрастные изменения с помощью плотного макияжа, ярких акцентов и большого количества косметики. Однако такой подход нередко дает противоположный результат. Современные визажисты все чаще советуют делать ставку на естественность, легкие текстуры и грамотные акценты.

1. Слишком плотный тональный крем

Желание скрыть морщинки с помощью плотного слоя тонального крема вполне объяснимо. Но тяжелое покрытие часто забивается в складки кожи, подчеркивая все неровности и делая лицо менее свежим.

Гораздо лучше выбирать легкие тональные средства, флюиды или тональные сыворотки с увлажняющим эффектом. Они выравнивают тон кожи, сохраняя ее естественное сияние.

2. Избыток матирующей пудры

Полностью матовое лицо уже давно вышло из моды. С возрастом кожа становится суше и теряет естественное сияние, поэтому большое количество пудры лишь усиливает ощущение сухости и делает лицо более уставшим.

Пудру лучше использовать только на участках, склонных к жирному блеску, сохраняя естественное свечение кожи.

3. Слишком темные и графичные брови

Слишком темные, четко прорисованные брови делают черты лица более тяжелыми, а взгляд — строгим.

Намного естественнее выглядят мягко растушеванные брови, оттенок которых максимально близок к натуральному цвету волос.

4. Чрезмерный контуринг

Выраженные скулы с помощью темного скульптора уже не считаются обязательным элементом современного макияжа.

На зрелой коже такой прием может подчеркнуть возрастные изменения и придать лицу усталый вид. Намного лучше работают легкие румяна естественных оттенков, которые освежают лицо и создают эффект здорового румянца.

5. Темная подводка по нижнему веку

Темный карандаш вдоль нижнего века визуально уменьшает глаза, делает взгляд тяжелее и привлекает внимание к темным кругам под глазами.

Чтобы сделать взгляд более открытым, достаточно подчеркнуть верхнее веко или слегка выделить внешний уголок глаза.

6. Неправильно нанесенные румяна

Если румяна расположены слишком низко или нанесены близко к носогубным складкам, лицо может казаться более тяжелым.

Современные визажисты рекомендуют наносить румяна выше — по направлению к скулам и вискам. Такой прием визуально подтягивает черты лица и делает образ более свежим.

7. Слишком много косметики

Одна из самых распространенных ошибок — попытка скрыть возраст под большим количеством декоративной косметики.

Макияж выглядит значительно выигрышнее, когда он подчеркивает достоинства, а не стремится полностью замаскировать каждую особенность кожи. Легкие текстуры, умеренность и правильно расставленные акценты почти всегда дают более молодой и естественный результат.

Молодость в макияже зависит не столько от дорогой косметики, сколько от правильной техники. Легкое покрытие, естественные оттенки, умеренное использование пудры и грамотно расставленные акценты помогают выглядеть свежо, ухоженно и моложе независимо от возраста.