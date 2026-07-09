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Агата Муцениеце показала редкое семейное фото с Петром Дрангой и детьми 0 472

Люблю!
Дата публикации: 09.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Агата Муцениеце и Петр Дранга
ФОТО: Instagram

В День семьи, любви и верности актриса Агата Муцениеце поделилась с поклонниками редкими кадрами из семейной жизни. На снимке она позирует вместе с мужем Петром Дрангой и двумя старшими детьми — Тимофеем и Мией. Публикация вызвала волну теплых комментариев, но не обошлось и без вопросов о младшей дочери пары.

37-летняя актриса присоединилась к праздничному флешмобу, посвященному семье, и опубликовала фотографию с самыми близкими людьми. На снимке запечатлены сама Агата, ее супруг, музыкант Петр Дранга, а также дети актрисы от брака с Павлом Прилучным — Тимофей и Мия.

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Instagram

«Я поняла за 37 лет только то, что нет ничего круче и важнее семьи! С праздником всех!» — подписала публикацию Муцениеце.

Внимательные подписчики заметили, что на фотографии вновь нет младшей дочери актрисы. Это породило новую волну обсуждений в соцсетях. Некоторые пользователи даже начали строить шуточные конспирологические версии, задаваясь вопросом, почему девочку до сих пор практически не показывают публике.

Однако большинство поклонников предпочли обсуждать не отсутствие ребенка в кадре, а теплую атмосферу семейного снимка. Особое внимание привлекло то, как Тимофей обнимает Петра Дрангу.

«Сын так тепло обнял Петю — сразу видно, какие у них отношения», «Когда рядом надежный мужчина, женщина становится счастливой», «Очень красивая семья», «Любовь действительно победила», — написали подписчики в комментариях.

Несмотря на повышенный интерес к личной жизни Агаты Муцениеце, актриса по-прежнему предпочитает сохранять часть семейных моментов вдали от внимания публики. При этом редкие фотографии с близкими неизменно вызывают большой отклик у поклонников, которые желают семье счастья и благополучия.

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#instagram #семья #отношения #соцсети #знаменитости #дети
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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