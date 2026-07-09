Льняная одежда идеально подходит для лета, но требует особого ухода. Специалисты рассказали, как правильно стирать вещи из льна, чтобы сохранить их форму, мягкость и привлекательный внешний вид.

Лен — одна из самых прочных и долговечных натуральных тканей. Он отлично пропускает воздух и дарит комфорт даже в жаркую погоду. Однако неправильная стирка может привести к усадке, а сама ткань станет жесткой и грубой. Эксперты советуют соблюдать несколько простых правил, которые помогут избежать этих проблем.

Стирайте в холодной воде

По словам специалиста по текстилю Елены Хендрикс, главный враг льна — горячая вода. Именно она чаще всего становится причиной усадки ткани. Лучший вариант — ручная стирка, но если вы пользуетесь стиральной машиной, выбирайте деликатный режим и холодную или прохладную воду.

После стирки вещи рекомендуется сушить естественным способом — разложив на горизонтальной поверхности или аккуратно повесив на плечики. Если без сушильной машины не обойтись, используйте минимальную температуру и специальные шарики для сушки, которые помогут сохранить мягкость ткани.

Не перегружайте стиральную машину

Эксперт по уходу за бельем Эшли Матуска Киддер рекомендует не заполнять барабан слишком плотно. Из-за перегрузки моющее средство хуже выполаскивается, а его остатки делают ткань жесткой.

Кроме того, лен лучше стирать отдельно от тяжелых вещей — полотенец, джинсов или спортивной одежды. Такое соседство ускоряет износ ткани, способствует появлению катышков и ворса.

Выбирайте мягкие моющие средства

Специалисты советуют использовать средства с нейтральным уровнем pH и максимально простым составом. Сильные щелочные порошки могут постепенно ослаблять льняные волокна. Если специального средства нет, подойдет мягкий гель без красителей и интенсивных ароматизаторов.

Добавьте немного уксуса

Эксперт по стирке Мэтт О'Коннор рекомендует добавлять примерно полстакана столового уксуса вместе с моющим средством или во время полоскания. Уксус помогает удалить остатки порошка, нейтрализует неприятные запахи и делает ткань заметно мягче.

Откажитесь от кондиционера

Кондиционеры для белья и салфетки для сушильных машин для льна не подходят. Они оставляют на ткани тонкую восковую пленку, из-за которой материал со временем теряет естественную фактуру и становится тусклым.

Некоторые советуют использовать кондиционер для волос, однако эксперты предупреждают: при неправильном применении он может оставить жирные следы на ткани.

Когда лучше выбрать химчистку

Если речь идет о пиджаках, костюмах, платьях или других изделиях сложного кроя, безопаснее доверить уход профессионалам. Химчистка поможет сохранить форму вещи и обеспечит качественную глажку без риска повредить ткань.

Если лен уже сел

Полностью вернуть первоначальный размер удается не всегда, но иногда ситуацию можно улучшить. Для этого вещь рекомендуется снова постирать в холодной воде на деликатном режиме, а затем во время сушки аккуратно растягивать ткань руками, возвращая ей форму.

Еще один способ — замочить изделие в теплой воде с небольшим количеством детского шампуня. После этого лишнюю влагу нужно промокнуть полотенцем, не выкручивая ткань, затем осторожно расправить вещь и оставить сохнуть естественным образом.

Льняная одежда прослужит гораздо дольше, если стирать ее в прохладной воде, использовать мягкие моющие средства и отказаться от агрессивной сушки. Несколько простых правил помогут сохранить вещи мягкими, аккуратными и избежать неприятной усадки даже после многочисленных стирок.